คลิปสลด ทนายสาวรัสเซียกระโดดลงช่องน้ำแข็งฉลองเทศกาลทางศาสนา ก่อนถูกกระแสน้ำพัดหาย

เผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 14:56 น.
คลิปสุดสะเทือนใจ นายสาวชาวรัสเซียกระโดดลงช่องน้ำแข็งเพื่อทำพิธทางศาสนา แต่กระโดดผิดฝั่ง ถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าสามีกับลูกน้อย ก่อนพบเป็นศพในเวลาต่อมา

กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความโศกเศร้าไปทั่วโซเชียลมีเดีย เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนาทีชีวิตของ แอนนา อุสโควา คุณแม่ลูกสองซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความ ขณะพยายามเข้าร่วมพิธีชำระล้างบาปตามความเชื่อทางศาสนาที่แม่น้ำโอเรเดซ ใกล้กับหมู่บ้านไวรา ทางตอนใต้ของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2022 แอนนาพร้อมกับสามีและลูกๆ ได้เดินทางไปยังแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเพื่อร่วมฉลองเทศกาลอีพิฟานี (Epiphany) ในคลิปจะเห็นว่าแอนนาในชุดว่ายน้ำสีดำเดินไปยังช่องน้ำแข็งที่เจาะไว้ เธอทำเครื่องหมายกางเขนก่อนจะกระโดดลงไปในน้ำที่อุณหภูมิอากาศติดลบ 5 องศาเซลเซียส

ทันทีที่ลงไป ร่างของเธอถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวจัดพัดจมหายไปใต้แผ่นน้ำแข็งหนาภายในไม่กี่วินาที เจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ข้างช่องน้ำแข็งพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือ ขณะที่ยูรี สามีวัย 50 ปี รีบกระโดดลงไปช่วยแต่ก็ไม่พบร่างของเธอ ขณะที่ลูกสาววัย 14 ปี และลูกชายวัย 10 ปี ของเธอส่งเสียงกรีดร้องเรียก “แม่… แม่…” อย่างน่าเวทนา โดยมีคนพยายามเข้ามาปลอบโยนเด็กๆ ท่ามกลางความตื่นตระหนก

อเล็กซานเดอร์ ซูเยฟ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน VOSVOD ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเลือกสถานที่ในครั้งนี้อย่างรุนแรงว่า จุดที่แอนนากระโดดลงไปไม่ใช่จุดที่ทางการจัดเตรียมไว้ให้ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำการ ไม่มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ และไม่มีโครงไม้ยึดเกาะหรือบันไดสำหรับขึ้นลง

อีกทั้ง แม่น้ำโอเรเดซได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่อันตรายที่สุดในภูมิภาคเลนินกราด เนื่องจากมีกระแสน้ำใต้ดินที่เชี่ยวจัด แม้แต่ในฤดูร้อนก็ยังมีคนจมน้ำเสียชีวิตทุกปี การกระโดดลงไปตรงๆ ทำให้แรงส่งพาเธอมุดเข้าไปใต้แผ่นน้ำแข็งทันที ทำให้ยากต่อการกลับขึ้นมายังช่องเดิม

ก่อนที่สุดท้ายจะมีรายงานว่าพบศพของ แอนนา ในอีก 9 วันต่อมา หลังจากที่ร่างของเธอถูกพัดไปไกลราวๆ 1 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ

อ้างอิง : www.dailymail.co.uk

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 08 ม.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 08 ม.ค. 2569 14:56 น.
