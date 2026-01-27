เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ
เครื่องบินเจ็ทตกในเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเทคออฟกลางพายุหิมะ ผู้เชี่ยวชาญเร่งสืบว่าน้ำแข็งเกาะบนปีกเป็นต้นเหตุของโศกนาฎกรรมหรือไม่
เมื่อวันที่ 27 มกราคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินเจ็ทประสบอุบัติเหตุขณะพยายามเทคออฟในพายุหิมะ ภายในรัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 ศพ ตายยกลำ
โดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครื่องบิน Bombardier Challenger 600 พลิกคว่ำและเกิดเพลิงไหม้ ระหว่างเทคออฟ เมื่อช่วงค่ำ 19.45 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่ามกลางพายุหิมะที่เริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สภาพอากาศและประเด็นเรื่องน้ำแข็งที่อาจเกาะอยู่บนปีกจนทำให้เครื่องบินไม่สามารถยกตัวขึ้นจากรันเวย์ได้ ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเครื่องบินรุ่นนี้มาแล้วอย่างน้อยสองครั้ง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) จะไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปวินาทีระทึก เครื่องบินตกใส่รถในสหรัฐฯ ปาฏิหาริย์ไม่มีผู้เสียชีวิต
- เปิดวินาทีโศกนาฎกรรม เครื่องบินเล็กตก คร่าชีวิตอดีตนักแข่งรถ-ครอบครัว 7 ศพ
- เปิดภาพช็อตต่อช็อต เครื่องยนต์เครื่องบิน UPS หลุด คร่า 14 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: