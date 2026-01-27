ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเจ็ทตกในสหรัฐฯ เทคออฟกลางพายุหิมะ เสียชีวิตยกลำ 6 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 14:37 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 14:37 น.
เครื่องบินเจ็ทตกในเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเทคออฟกลางพายุหิมะ ผู้เชี่ยวชาญเร่งสืบว่าน้ำแข็งเกาะบนปีกเป็นต้นเหตุของโศกนาฎกรรมหรือไม่

เมื่อวันที่ 27 มกราคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินเจ็ทประสบอุบัติเหตุขณะพยายามเทคออฟในพายุหิมะ ภายในรัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 6 ศพ ตายยกลำ

โดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครื่องบิน Bombardier Challenger 600 พลิกคว่ำและเกิดเพลิงไหม้ ระหว่างเทคออฟ เมื่อช่วงค่ำ 19.45 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่ามกลางพายุหิมะที่เริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สภาพอากาศและประเด็นเรื่องน้ำแข็งที่อาจเกาะอยู่บนปีกจนทำให้เครื่องบินไม่สามารถยกตัวขึ้นจากรันเวย์ได้ ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเครื่องบินรุ่นนี้มาแล้วอย่างน้อยสองครั้ง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) จะไม่ตัดความเป็นไปได้ใดๆ

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

