กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ นักปีนเขานับพัน ติดพายุหิมะบนภูเขาเอเวอเรสต์
กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ นักปีนเขานับพันชีวิต ที่ติดพายุหิมะบนภูเขาเอเวอเรสต์ และเร่งเคลียร์หิมะซึ่งปิดเส้นทาง ที่บริเวณความสูงมากกว่า 4,900 เมตร
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือนักปีนเขากว่า 1,000 คนที่ติดอยู่ที่แคมป์ทางฝั่งตะวันออกของภูเขาเอเวอเรสต์ ทางฝั่งทิเบต ซึ่งเป็นอิทธิพลของพายุหิมะ
อ้างอิงจากสื่อของประเทศจีนระบุว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักปีนเขาลงมาได้แล้ว 350 คน และพาไปยังพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังช่วยกันเคลียร์หิมะซึ่งปิดเส้นทาง ที่บริเวณความสูงมากกว่า 4,900 เมตร
นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าทีมกู้ภัยได้รับแจ้งว่า เต้นท์ได้พังถล่มลงมา และนักปีนเขาบางคนกำลังเผชิญภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ ซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ขณะที่นักปีนเขาที่เดินทางกลับมาพื้นที่ปลอดภัยให้สัมภาษณ์ว่า ไกด์ที่พาเขาปีนขึ้นเขาบอกว่าสภาพอากาศในปีนี้ไม่ปกติ และเขาไม่เคยเจออากาศแบบนี้ในช่วงเดือนตุลาคมมาก่อน โดยพายุหิมะนั้นเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา และทวีความรุนแรงขึ้นเชิงเขาทางตะวันออกของยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับนักปีนเขา
