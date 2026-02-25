ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” ถามเมื่อไหร่จะเลิกบ้ง “อมรัตน์” โพสต์ไม่อินเรื่องความเสมอภาคทางเพศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 08:35 น.
61

อ.ปวิน ถามพรรคส้ม เมื่อไหร่จะเลิกบ้ง หลัง เจี๊ยบ อมรัตน์ โพสต์ไม่อินเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ล่าสุดเจ้าตัวอธิบายขยายความแล้ว

ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ หรือ อ.ปวิน นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์แชร์ข้อความเฟซบุ๊กของ เจี๊ยบ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคก้าวไกล ที่เขียนข้อความว่า “ส่วนตัวไม่อินเรื่อง ความเสมอภาคทาง เพศ อาจเพราะไม่ เคยรู้สึกว่าไม่เท่า เทียมหรือถูกข่มเหง รังแก ตอนเด็ก ๆ ไป รังแกเพื่อนผู้ชายอีก ต่างหาก”

โดย อ.ปวิน แสดงความเห็นต่อข้อความนี้ว่า “เมื่อไหร่พรรคประชาชนจะเลิกบ้ง ผลิตนักการเมืองที่ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่า “ไม่อินเรื่องความเสมอภาคทางเพศ” นี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าผิดหวังอย่างมาก แล้วอีพรรคนี้มีคนแบบนี้ในพรรคเยอะด้วย”

ขณะที่ทาง เจี๊ยบ อมรัตน์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กขยายความว่า “1. ขอบคุณสำหรับท่านที่ใจดีเข้าใจสารที่ต้องการสื่อ
2. น้อมรับคนที่เข้าใจสาร แต่ยังเห็นต่าง

ไม่ว่าทัวร์ลงเต็มลานจอดจากโพสต์แสดงความเห็นอย่างจริงใจว่าตัวเอง “ไม่อิน” กับบางเรื่อง จะเกิดขึ้นเพราะ “คนอ่านสารไม่ครบ” หรือเพราะตัวเองสื่อสารบกพร่อง ดิฉันไม่ได้เสียอารมณ์ หรือเอามาเป็นสิ่งตกค้างในใจ แต่อดจะดีใจไม่ได้ที่มีคนเข้าใจแก่นแกนของการสื่อสาร

รวมทั้งขอยืนยันสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในฐานะปัจเจกชน ดิฉันรู้สึกอย่างจริงใจว่าตัวเองมองคนทุกคนเลยข้ามจากความเป็นเพศไปตั้งนานแล้ว (beyond) ในส่วนลึกของความรู้สึกดิฉันไม่ได้แยกว่าเพื่อนคนนี้เป็นชาย หญิง หรือเป็นเพศทางเลือกอะไรใด ๆ

ดิฉันมองคนรอบตัวเป็นคนทั้งหมด ลืมคิดไปเลยจริง ๆ ว่าคนไหนเป็นเพศไหนตามที่สังคมเคยนิยามเอาไว้ บางทีก็ลืมวัยด้วย ชอบคิดว่าตัวเอาเป็นเพื่อนกับกาบ ณัฐชา เท่าพิภพ ลืมคิดว่าเป็นแม่

เมื่อลืมคิดเรื่องใครคือเพศไหน ก็เลยทำให้ไม่อินการแบ่งเพศ หรือเรียกร้องให้เพศไหนโดยเฉพาะเพราะประสบการณ์คือ
▪︎มีผู้หญิงมากมายถูกคุกคาม ข่มเหงรังแก ถูกกดทับ
▪︎มีผู้ชายมากมายถูกคุกคาม ข่มเหงรังแก ถูกกดทับ
▪︎มีเพศทางเลือกมากมายถูกคุกคาม ข่มเหงรังแก ถูกกดทับ

ดิฉันมีประสบการณ์เห็นผู้ชายและเพศทางเลือกถูกคุกคามข่มเหงรังแก ถูกกดทับมาก็มาก คน (ที่รวมทุกเพศ) คุกคามข่มเหงรังแกกันและกัน ถ้าจะเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้คน (ที่รวมทุกเพศ) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ก็เคารพคนที่มองว่ามันยังไม่เท่า ที่ก็มีสิทธิจะส่งเสียงเรียกร้องหรือแสดงความเห็นเช่นกัน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน บันเทิง

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กังฟู” ลั่น “พรรคไทรวมพลัง” 6 เสียง พร้อมสนันสนุน “อนุทิน” เป็นนายก

11 นาที ที่แล้ว
ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์ ข่าวการเมือง

ดร.มัลลิกา คอนเฟิร์ม ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม. ลั่นขอเปลี่ยน เมืองท็อกซิกเป็นแดนสวรรค์

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ผู้กองธรรมนัส” กลับถึงไทยแล้ว พาครอบครัวดูแสงเหนือ จับตาท่าทีร่วมรัฐบาล

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวเมียนมา 5.5 ห่างแม่สาย 494 กม. อินโดนีเซียสั่นสะเทือนซ้ำ 4.3

28 นาที ที่แล้ว
จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ ข่าวต่างประเทศ

จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญี่ปุ่น ประกาศติดตั้งมิสไซล์ ใกล้เกาะไต้หวัน ทวีความตึงเครียดจีน-ญี่ปุ่น

41 นาที ที่แล้ว
อูน ชนิสรา พาลูกในท้องเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ บันเทิง

อูน ชนิสรา พาลูกเช็กอินดิสนีย์แลนด์ วางแพลนทัวร์รอบโลก ก่อนท้องโต

47 นาที ที่แล้ว
หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ เศรษฐกิจ

หุ้น Delta ปันผล 2569 เช็กข้อมูลทั้งหมดที่นี่ สูตรคำนวณ ปันผลย้อนหลัง 5 ปี

54 นาที ที่แล้ว
วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน ข่าว

วินาทีทนายตั้มปล่อยโฮ ก้มกราบศาล หลังศาลแพ่งสั่งคืนทรัพย์ 74 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ &quot;สมเสร็จ-คาปิบารา&quot; ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์อังกฤษ การุณยฆาต เพื่อนซี้ “สมเสร็จ-คาปิบารา” ในวันเดียวกัน กลัวน้องโดดเดี่ยว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสลด! เจอศพทารก ซุกถังขยะห้องน้ำบนรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์ ข่าว

สุดสลด! เจอศพทารก ทิ้งถังขยะห้องน้ำรถทัวร์ จนท.นำร่างส่งชันสูตรหาอัตลักษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา พร้อมรับ สส. ใหม่ หาก กกต. รองรับผลเลือกตั้ง 95% ในวันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก แจ็ค แฟนฉัน-ใบหม่อน กิตติยา ฝ่าคำครหา คู่รักคอนเทนต์ สู่การสร้างครอบครัวอบอุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม ข่าว

สรุปเหตุ คลังอาวุธระเบิด ค่าย ตชด.21 จ.สุรินทร์ เจ็บ 1 นาย ตัดประเด็นวินาศกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารเขมรล้มอีกหนึ่ง หลังสถานะการเงินย่ำแย่ จนไม่สามารถให้บริการได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัดฉีดโบนัส 77 ล้าน เศรษฐกิจ

สุกี้ตี๋น้อย แจกโบนัสพนักงาน แม้กำไรเหลือ 860 ล้าน พนักงานเฮลั่น อยากทำงานต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้ บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา จุกอก เป๊ก ลูกอนุทิน บอกเลิก แต่ขอให้เก็บชุดแต่งงานไว้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี ข่าว

สาวฮ่องกง โร่แจ้งความ หลังถูกโจรแสบขี่มอไซค์ ฉกกระเป๋าบนตุ๊กตุ๊กก่อนซิ่งหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป &quot;เปโดร ปาสคาล&quot; ควงแขน &quot;ราฟาเอล โอลาร์รา&quot; บันเทิง

คลิปหวานฉ่ำ เปโดร ปาสคาล ควง ราฟาเอล โอลาร์รา ย้อนข่าวลือสัมพันธ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นิวยอร์ก เข้าสอบ ตำรวจ ถูกรุมปาหิมะใส่ ต้องหามส่งโรงพยาบาล (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรเบิร์ต คาร์ราดีน เสียชีวิต บันเทิง

ช็อกวงการ พระเอกรุ่นใหญ่ จบชีวิตตัวเอง สุดทรมานป่วยโรคไบโพลาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน บันเทิง

ประวัติ ใบหม่อน อดีตภรรยา แจ็ค แฟนฉัน สาวสวยดีกรีนางเอก ปิดฉากรัก ยันไร้มือที่สาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ 14 หน่วย มีผล 23 ก.พ. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic จัดการโค้ด &quot;COBOL&quot; ได้ง่ายมาก เทคโนโลยี

หุ้น IBM ดิ่งหนักสุดในรอบ 25 ปี เซ่นพิษ AI หลัง Anthropic โชว์เทพจัดการโค้ด “COBOL”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 08:35 น.
61
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิ้ล-จูน เผยค่าเช่าร้านหม้อแม่จูนสนามบินดอนเมืองเดือนละ 1 ล้าน

เฉลยค่าที่ เปิ้ล-จูน เช่าขายหม้อแม่จูนในสนามบิน รู้ราคามีอึ้ง ซ้ำอยากจ่ายแพงกว่านี้

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
วิธีทำให้บ้านเย็น

บ้านร้อนทำไงดี? รวม 5 วิธีทำให้บ้านเย็นแบบทันใจ ประหยัดค่าไฟ แถมเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569

ด่วน! แผ่นดินไหวเมียนมา 5.5 ห่างแม่สาย 494 กม. อินโดนีเซียสั่นสะเทือนซ้ำ 4.3

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ

จับตาสัมพันธ์ เปโดร ปัสกัล-ราฟาเอล โอลาร์รา หลังหลุดภาพโอบเอวซบไหล่ กลางแอลเอ

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button