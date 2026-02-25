“อ.ปวิน” ถามเมื่อไหร่จะเลิกบ้ง “อมรัตน์” โพสต์ไม่อินเรื่องความเสมอภาคทางเพศ
อ.ปวิน ถามพรรคส้ม เมื่อไหร่จะเลิกบ้ง หลัง เจี๊ยบ อมรัตน์ โพสต์ไม่อินเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ล่าสุดเจ้าตัวอธิบายขยายความแล้ว
ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ หรือ อ.ปวิน นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์แชร์ข้อความเฟซบุ๊กของ เจี๊ยบ อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคก้าวไกล ที่เขียนข้อความว่า “ส่วนตัวไม่อินเรื่อง ความเสมอภาคทาง เพศ อาจเพราะไม่ เคยรู้สึกว่าไม่เท่า เทียมหรือถูกข่มเหง รังแก ตอนเด็ก ๆ ไป รังแกเพื่อนผู้ชายอีก ต่างหาก”
โดย อ.ปวิน แสดงความเห็นต่อข้อความนี้ว่า “เมื่อไหร่พรรคประชาชนจะเลิกบ้ง ผลิตนักการเมืองที่ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่า “ไม่อินเรื่องความเสมอภาคทางเพศ” นี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าผิดหวังอย่างมาก แล้วอีพรรคนี้มีคนแบบนี้ในพรรคเยอะด้วย”
ขณะที่ทาง เจี๊ยบ อมรัตน์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กขยายความว่า “1. ขอบคุณสำหรับท่านที่ใจดีเข้าใจสารที่ต้องการสื่อ
2. น้อมรับคนที่เข้าใจสาร แต่ยังเห็นต่าง
ไม่ว่าทัวร์ลงเต็มลานจอดจากโพสต์แสดงความเห็นอย่างจริงใจว่าตัวเอง “ไม่อิน” กับบางเรื่อง จะเกิดขึ้นเพราะ “คนอ่านสารไม่ครบ” หรือเพราะตัวเองสื่อสารบกพร่อง ดิฉันไม่ได้เสียอารมณ์ หรือเอามาเป็นสิ่งตกค้างในใจ แต่อดจะดีใจไม่ได้ที่มีคนเข้าใจแก่นแกนของการสื่อสาร
รวมทั้งขอยืนยันสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในฐานะปัจเจกชน ดิฉันรู้สึกอย่างจริงใจว่าตัวเองมองคนทุกคนเลยข้ามจากความเป็นเพศไปตั้งนานแล้ว (beyond) ในส่วนลึกของความรู้สึกดิฉันไม่ได้แยกว่าเพื่อนคนนี้เป็นชาย หญิง หรือเป็นเพศทางเลือกอะไรใด ๆ
ดิฉันมองคนรอบตัวเป็นคนทั้งหมด ลืมคิดไปเลยจริง ๆ ว่าคนไหนเป็นเพศไหนตามที่สังคมเคยนิยามเอาไว้ บางทีก็ลืมวัยด้วย ชอบคิดว่าตัวเอาเป็นเพื่อนกับกาบ ณัฐชา เท่าพิภพ ลืมคิดว่าเป็นแม่
เมื่อลืมคิดเรื่องใครคือเพศไหน ก็เลยทำให้ไม่อินการแบ่งเพศ หรือเรียกร้องให้เพศไหนโดยเฉพาะเพราะประสบการณ์คือ
▪︎มีผู้หญิงมากมายถูกคุกคาม ข่มเหงรังแก ถูกกดทับ
▪︎มีผู้ชายมากมายถูกคุกคาม ข่มเหงรังแก ถูกกดทับ
▪︎มีเพศทางเลือกมากมายถูกคุกคาม ข่มเหงรังแก ถูกกดทับ
ดิฉันมีประสบการณ์เห็นผู้ชายและเพศทางเลือกถูกคุกคามข่มเหงรังแก ถูกกดทับมาก็มาก คน (ที่รวมทุกเพศ) คุกคามข่มเหงรังแกกันและกัน ถ้าจะเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้คน (ที่รวมทุกเพศ) ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ก็เคารพคนที่มองว่ามันยังไม่เท่า ที่ก็มีสิทธิจะส่งเสียงเรียกร้องหรือแสดงความเห็นเช่นกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อ.ปวิน” ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง” ลาออก
- “เจี๊ยบ อมรัตน์” ชี้ทีมคัดเลือก สส.พรรคส้ม ควรรับผิดชอบ เผยมีคนเคยแจ้งแล้ว
- “อ.ปวิน” อัด “ติ่งส้ม” หยุดด่าจังหวัดอื่นว่าโง่ ควรวิเคราะห์ทำไมแพ้เลือกตั้งย่อยยับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: