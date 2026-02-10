“อ.ปวิน” ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง” ลาออก
“อ.ปวิน” โพสต์เดือดฉะ กกต. ไร้ประสิทธิภาพ แฉงบดูงานต่างประเทศแค่ข้ออ้างไปเที่ยว ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง บุญมี” รับผิดชอบลาออก
ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. ระบุว่า กกต. คือหน่วยงานที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุด แต่ไม่ใช่แค่นั้น นี่คือองค์กรที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชั่น เป็นปากเป็นเสียงให้กลุ่มอำนาจเก่า ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระที่แท้จริง
แล้วที่มันเป็นเรื่องตลกร้ายที่สุดก็คือ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นปฏิปักษ์กับภารกิจตัวเอง นั่นคือ แทนที่จะส่งเสริมการเลือกตั้ง กลับทำลายการเลือกตั้ง ทำให้สถาบันการเลือกตั้งต้องเสื่อม
ทุกปี กกต. ตั้งงบมโหฬารเพื่อให้บุคลากรของตัวเองไปดูงานเลือกตั้งในต่างประเทศ ดูแม่งมากี่ทศวรรษ ยังดูไม่พอ ที่สำคัญ ไม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส่เลย
ดิชั้นเคยเล่าไปแล้ว ตอนดิชั้นรับราชการอยู่ที่สถานทูตไทยที่สิงคโปร์ อีพวก กกต. นี่แหละมาดูงาน เอาจริงๆ แม่งคือมาเที่ยว ดูงานนิดเดียว ที่เหลือให้จัดทริปไปเซ็นโตซ่า ไปดูนกที่จูร่ง แล้วไปช้อปปิ้งที่มุสตาฟา แถมให้ทางสถานทูตช่วยเขียนรายงานการดูงานด้วย สารเลว
งบประมาณที่ได้มหาศาลมันหายไปไหน? ตั้งแต่การซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้งที่แม่งใช้ของเกรดต่ำ อีสมชายเคยบอกว่ากล่องพลาสติกงานเกรด A พอโยนขึ้นฟ้าแม่งตกลงมาแตกกระจาย
นี่ดิชั้นเห็นหีบบัตร และช่องกั้นในคูหา คือเป็นของกิ๊กก๊อกฉิบหาย คือดิชั้นไม่ได้บอกว่า ต้องเอากล่องเลี่ยมทองมาใช้ แต่การคัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้มันบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของ กกต. ด้วย
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความโปร่งใส อีแหวงปากหม… ควรถูกปลดจากตำแหน่ง กล้าบอกว่าใครไม่ไว้ใจ กกต. ก็ไม่ต้องไปเลือกตั้ง คือถ้าคนเข้าไม่ไว้ใจจริง มึงต้องลาออกค่ะ นอกจากนี้ แทนที่จะชวนให้คนไปเลือกตั้ง เสือกบอกว่าไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องออกไปใช้สิทธิ
สิ่งที่เกิดกับชลบุรี เขต 1 มันเกินจะรับได้ มีการโยนทิ้งใบนับคะแนนทั้งใบในถังขยะ พอประชาชนขอให้มีการนับใหม่ ก็ปฏิเสธ แล้วเจ้าหน้าที่แม่งอ้างว่า ไม่มีเบอร์ไอ้เหี้…แหวง นี่แหละค่ะ หน่วยงานที่ทรงเกียรติของไทย …คือปลิงดูดเลือดเนื้อจากประชาชน
