“อ.ปวิน” ฟาดแรง กกต. ไร้ประสิทธิภาพ ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง” ลาออก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 ก.พ. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 10 ก.พ. 2569 09:57 น.
60
“อ.ปวิน” โพสต์เดือดฉะ กกต. ไร้ประสิทธิภาพ แฉงบดูงานต่างประเทศแค่ข้ออ้างไปเที่ยว ซัดอุปกรณ์เลือกตั้งห่วย จี้ “แสวง บุญมี” รับผิดชอบลาออก

ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กกต. ระบุว่า กกต. คือหน่วยงานที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุด แต่ไม่ใช่แค่นั้น นี่คือองค์กรที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชั่น เป็นปากเป็นเสียงให้กลุ่มอำนาจเก่า ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระที่แท้จริง

แล้วที่มันเป็นเรื่องตลกร้ายที่สุดก็คือ เป็นองค์​กรที่ทำหน้าที่เป็นปฏิปักษ์กับภารกิจตัวเอง นั่นคือ แทนที่จะส่งเสริมการเลือกตั้ง กลับทำลายการเลือกตั้ง ทำให้สถาบันการเลือกตั้งต้องเสื่อม

ทุกปี กกต. ตั้งงบมโหฬารเพื่อให้บุคลากรของตัวเองไปดูงานเลือกตั้งในต่างประเทศ ดูแม่งมากี่ทศวรรษ ยังดูไม่พอ ที่สำคัญ ไม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส่เลย

ดิชั้นเคยเล่าไปแล้ว ตอนดิชั้นรับราชการอยู่ที่สถานทูตไทยที่สิงคโปร์ อีพวก กกต. นี่แหละมาดูงาน เอาจริงๆ แม่งคือมาเที่ยว ดูงานนิดเดียว ที่เหลือให้จัดทริปไปเซ็นโตซ่า ไปดูนกที่จูร่ง แล้วไปช้อปปิ้งที่มุสตาฟา แถมให้ทางสถานทูตช่วยเขียนรายงานการดูงานด้วย สารเลว

โพสต์ของ อ.ปวิน ระบุถึงการทำงานของ กกต.
FB/ Pavin Chachavalpongpun

งบประมาณที่ได้มหาศาลมันหายไปไหน? ตั้งแต่การซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้งที่แม่งใช้ของเกรดต่ำ อีสมชายเคยบอกว่ากล่องพลาสติกงานเกรด A พอโยนขึ้นฟ้าแม่งตกลงมาแตกกระจาย

นี่ดิชั้นเห็นหีบบัตร และช่องกั้นในคูหา คือเป็นของกิ๊กก๊อกฉิบหาย คือดิชั้นไม่ได้บอกว่า ต้องเอากล่องเลี่ยมทองมาใช้ แต่การคัดสรรอุปกรณ์เหล่านี้มันบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของ กกต. ด้วย

แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความโปร่งใส อีแหวงปากหม… ควรถูกปลดจากตำแหน่ง กล้าบอกว่าใครไม่ไว้ใจ กกต. ก็ไม่ต้องไปเลือกตั้ง คือถ้าคนเข้าไม่ไว้ใจจริง มึงต้องลาออกค่ะ นอกจากนี้ แทนที่จะชวนให้คนไปเลือกตั้ง เสือกบอกว่าไม่ไว้ใจก็ไม่ต้องออกไปใช้สิทธิ

สิ่งที่เกิดกับชลบุรี เขต 1 มันเกินจะรับได้ มีการโยนทิ้งใบนับคะแนนทั้งใบในถังขยะ พอประชาชนขอให้มีการนับใหม่ ก็ปฏิเสธ แล้วเจ้าหน้าที่แม่งอ้างว่า ไม่มีเบอร์ไอ้เหี้…แหวง นี่แหละค่ะ หน่วยงานที่ทรงเกียรติของไทย …คือปลิงดูดเลือดเนื้อจากประชาชน

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

