แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเลิก ใบหม่อน 2 เดือนแล้ว ยันไม่ได้ทะเลาะ-ไร้ปัญหามือที่ 3

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 08:38 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 08:38 น.
แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับเลิก ใบหม่อน กิตติยา กว่า 2 เดือนแล้ว ยืนยันไม่ได้ทะเลาะ-ไร้ปัญหามือที่ 3 จากนี้โฟกัสที่ลูกชาย “น้องคากิ” ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

จากกรณีที่ในช่วง 1-2 วันก่อนมีข่าวลือออกมาหนาหูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่ แจ็ค แฟนฉัน และ ใบหม่อน กิตติยา เกิดมีเรื่องให้ต้องเตรียมใส่ใจ เพราะมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่ไม่ได้ติดตามกันในอินสตาแกรมแล้ว ทำให้ชาวเน็ตแห่ตั้งคำถามว่าทั้งสองมีปัญหาอะไรกันหรือไม่ อีกทั้งก็ไม่มีการโพสต์รูปคู่ หรือโมเมนต์ 3 คนพ่อแม่ลูกมาสักระยะหนึ่งแล้ว

ล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2569 มดดำ คชาภา ได้โทรสายตรงหา แจ็ค แฟนฉัน กลางรายการ ข่าวใส่ไข่ เพื่อที่จะสัมภาษณ์ถึงข่าวลือโดยให้เจ้าตัวเป็นคนออกมาพูดด้วยตัวเอง ซึ่งหลังจากรับสายและมดดำยิงคำถามใส่แล้ว แจ็ค แฟนฉัน ยอมรับตรง ๆ เลยว่า “ผมกับคุณใบหม่อนลดสถานะลง จากสามีภรรยาเหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของ น้องคากิ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เจอกันได้ปกติไม่ได้มีปัญหากัน ไม่ได้ทะเลาะ ไม่มีมือที่สาม พยายามปรับแล้ว พยายามให้ลงตัวที่สุด แต่สุดท้ายแล้วก็เข้าใจกัน แต่ยังเจอกันปกติ มีพาลูกไปเที่ยว ไปกินข้าว เดี๋ยว 27 นี้ก็มีพาลูกไปสมัครโรงเรียน”

ภาพจาก : IG jackfanchan
ภาพจาก IG : jackfanchan

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่ สดใหม่ ให้เยอะ

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

