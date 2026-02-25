“หมอนทองวิทยา” แจ้งสาเหตุแยกทาง “อ.สกล” ไม่ค่อยได้ซ้อม เพราะต้องเดินสาย
หมอนทองวิทยา แจ้งสาเหตุแยกทางกับ อ.สกล เนื่องจากเวลาซ้อมมีจำกัด เพราะทีมได้รับความนิยมทำให้ต้องออกพื้นที่บ่อยๆ
จากกรณีข่าวช็อกวงการลูกหนังขาสั้น อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตโค้ชโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่พาทีมเข้ารอบชิงศึกฟุตบอล 7 สี และกลายเป็นกระแสไวรัล “รถขนฝัน” ที่ขับรถสองแถวมาแข่งและล้มยักษ์ได้หลายทีม ซึ่งประกาศว่าจะอำลาทีมอย่างเป็นทางการหลังจบปีการศึกษานี้ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดทางโรงเรียนหมอนทองวิทยาได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า “จากวัตถุประสงค์หลักของชมรมฟุตบอลศิษย์โรงเรียนหมอนทองวิทยา คือการส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬาฟุตบอล และ การศึกษาเป็นสำคัญ
ด้วยสภาพปัจจุบันของทีมฟุตบอลของหมอนทองวิทยาได้รับความนิยมสูงสุดในระดับประเทศทำให้เป็น ปัจจัยหนึ่งที่ ส่งผลกระทบต่อการทำทีมฟุตบอล โค้ชและนักฟุตบอล ถูกจำกัดเวลาในการฝึกซ้อม ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ ทำให้ส่งผล กระทบกับเรื่องการเรียนและการฝึกซ้อมอีกส่วนหนึ่ง ทำให้นักฟุตบอลรุ่นอายุอื่นๆที่เหลืออยู่ทางชมรมฯขาดผู้ดูแลในการ ฝึกซ้อม คณะผู้บริหารทางชมรมฯและอาจารย์สกล ได้ร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยึดหลักผลประโยชน์ของเด็ก นักฟุตบอลเป็นสำคัญ ประกอบด้วยอาจารย์สกล ก็มีแผนที่จะไปทำทีมกับสถาบันอื่นในอนาคต
จึงพิจารณาร่วมกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำทีมฟุตบอลที่ต้องยึดปีการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง จึงตัดสินใจ ร่วมกัน แยกกันทำทีมฟุตบอลเพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนในด้านฟุตบอลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป”
