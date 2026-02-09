“อ.ปวิน” อัด “ติ่งส้ม” หยุดด่าจังหวัดอื่นว่าโง่ ควรวิเคราะห์ทำไมแพ้เลือกตั้งย่อยยับ
อ.ปวิน อัด ติ่งส้ม หยุดด่าจังหวัดอื่นว่าโง่ ควรวิเคราะห์ทำไมแพ้เลือกตั้งย่อยยับ แม้จะแลนด์สไลด์ได้ สส. ในกรุงเทพทั้งหมด 33 เขต
จากที่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา . ซึ่งนับไปแล้ว 92.83% พบว่า พรรคประชาชนเป็นอันดับ 2 ได้ 116 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 85 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง ขณะที่ผลโหวตในกรุงเทพไม่พลิกโผ พรรคประชาชนกวาดเรียบทั้ง 33 เขตนั้น
ล่าสุด นาย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ออกมาแสดงความเห็นหลังจากที่มีด้อมส้มบางคนหยิบยกผลโหวตใน กทม. เป็นการด้อยค่าประชาชนจังหวัดอื่นที่โหวตพรรคอื่น
โดย อ.ปวิน ระบุว่า “ได้ สส กรุงเทพทั้งหมด แต่แพ้เลือกตั้งอย่างย่อยยับ แทนที่จะวิเคราะห์ว่าทำไม ติ่งส้มกลับโทษว่าคนต่างจังหวัดโง่ นี่ไม่เรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาบ้างหรอ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไอซ์ รักชนก” ได้ไปต่อ! พรรคประชาชน ได้ สส.บัญชีรายชื่อ 31 ที่นั่ง
- นิด้าโพล ทำนายผลการเลือกตั้ง สส. กรุงเทพ “ส้ม” กวาดเรียบ
- สรุปผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” นำขาด เดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: