อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย
อ.สกล สยบข่าวลือคุมทีมเซมิโปร เผยแล้วว่าจะไปคุมทีมไหนต่อ หลังโบกมือลาหมอนทองวิทยา ยืนยันลูกศิษย์ย้ายตามไปด้วย
จากกรณีข่าวช็อกวงการลูกหนังขาสั้น อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตโค้ชโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่พาทีมเข้ารอบชิงศึกฟุตบอล 7 สี และกลายเป็นกระแสไวรัล “รถขนฝัน” ที่ขับรถสองแถวมาแข่งและล้มยักษ์ได้หลายทีม ซึ่งประกาศว่าจะอำลาทีมอย่างเป็นทางการหลังจบปีการศึกษานี้
ล่าสุด อ.สกล เปิดเผยผ่านรายการสนามข่าวกีฬา และสนามข่าวกีฬาออนไลน์ ของช่อง 7 HD ว่า หลังจากนี้ตนจะไปทำทีมฟุตบอล ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล ยังอยู่ใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจาก หมอนทองวิทยา ประมาณ 42 กิโลเมตร ตอนนี้งานเตรียมบางส่วนไว้แล้ว
พร้อมยืนยันว่าลูกศิษย์หมอนทอง รวมไปถึง เต วรากร ช่างเขียนดี ดาวเด่นของทีมจะตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ มี.ค.จะมีการสอบก่อนปิดเทอมใหญ่ โดยอยากให้ลูกศิษย์ของตัวเองสอบผ่านทุกคน เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการย้ายไปเรียนที่โรงเรียนใหม่
อ.สกล กล่าวอีกว่า การทำฟุตบอลหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนชื่อทีมเป็น เดอะโค้ช รถขนฝัน เพราะได้ลาหมอนทองมาแล้ว อย่างไรก็ตามคงต้องถามฝ่ายจัดงานแข่งขันว่ายินดีหรือไม่ ซึ่งชื่อ “เดอะโค้ช รถขนฝัน” จะเป็นชื่อหนังเรื่องชีวิตของตนที่กำลังออกมา และตนจะร่วมแสดงเองด้วย
