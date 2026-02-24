ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:44 น.
56

อ.สกล สยบข่าวลือคุมทีมเซมิโปร เผยแล้วว่าจะไปคุมทีมไหนต่อ หลังโบกมือลาหมอนทองวิทยา ยืนยันลูกศิษย์ย้ายตามไปด้วย

จากกรณีข่าวช็อกวงการลูกหนังขาสั้น อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตโค้ชโรงเรียนหมอนทองวิทยา ที่พาทีมเข้ารอบชิงศึกฟุตบอล 7 สี และกลายเป็นกระแสไวรัล “รถขนฝัน” ที่ขับรถสองแถวมาแข่งและล้มยักษ์ได้หลายทีม ซึ่งประกาศว่าจะอำลาทีมอย่างเป็นทางการหลังจบปีการศึกษานี้

ล่าสุด อ.สกล เปิดเผยผ่านรายการสนามข่าวกีฬา และสนามข่าวกีฬาออนไลน์ ของช่อง 7 HD ว่า หลังจากนี้ตนจะไปทำทีมฟุตบอล ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล ยังอยู่ใน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ห่างจาก หมอนทองวิทยา ประมาณ 42 กิโลเมตร ตอนนี้งานเตรียมบางส่วนไว้แล้ว

พร้อมยืนยันว่าลูกศิษย์หมอนทอง รวมไปถึง เต วรากร ช่างเขียนดี ดาวเด่นของทีมจะตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ มี.ค.จะมีการสอบก่อนปิดเทอมใหญ่ โดยอยากให้ลูกศิษย์ของตัวเองสอบผ่านทุกคน เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในการย้ายไปเรียนที่โรงเรียนใหม่

อ.สกล กล่าวอีกว่า การทำฟุตบอลหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนชื่อทีมเป็น เดอะโค้ช รถขนฝัน เพราะได้ลาหมอนทองมาแล้ว อย่างไรก็ตามคงต้องถามฝ่ายจัดงานแข่งขันว่ายินดีหรือไม่ ซึ่งชื่อ “เดอะโค้ช รถขนฝัน” จะเป็นชื่อหนังเรื่องชีวิตของตนที่กำลังออกมา และตนจะร่วมแสดงเองด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

29 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

7 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อ.สกล เผยแล้วจะไปคุมทีมไหนต่อ ยืนยันลูกศิษย์หมอนทองตามไปด้วย

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

22 นาที ที่แล้ว
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี ข่าว

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อัปเดตอาการล่าสุด “สนธิ” หลังล้มหัวฟาดเสา เตรียมคัมแบ็กจัดรายการ 4 มี.ค.

31 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

แจกใบเต็ม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวดหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. สั่งเลือกตั้งซ่อมพะเยา เขต 1 หน่วยที่ 6 วันที่ 1 มี.ค. 69 พบจำนวนผู้ใช้สิทธิคลาดเคลื่อน

35 นาที ที่แล้ว
กู่ อ้ายหลิง นักสกีทีมชาติจีนวัย 22 ปี สูญเสียคุณยาย ข่าวต่างประเทศ

ใจสลาย นักสกีจีน ปล่อยโฮ คุณยายเสียชีวิตไม่กี่นาที หลังคว้าเหรียญทองโอลิมปิก

39 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่ง คืนทรัพย์สินทั้งหมด &quot;ทนายตั้ม ษิทรา&quot; ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน ข่าว

ด่วน! “ทนายตั้ม ษิทรา” รอดยึดทรัพย์ ศาลสั่ง คืนทั้งหมด ไม่ตกเป็นของแผ่นดิน

42 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้ ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ย้ำดีลตั้งรัฐบาลใกล้จบ มั่นใจได้ก่อนสงกรานต์ ลั่นประเทศไทยรอไม่ได้

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผย “ทักษิณ” ครบกำหนดพักโทษเมื่อไหร่ ยืนยันยื่นได้ตามปกติ

54 นาที ที่แล้ว
กองหลังแมนยู ขับรถเร็ว โรงเรียน ข่าวกีฬา

สั่งแบน 6 เดือน! กองหลังแมนยู ซิ่งปอร์เช่ 72 ไมล์ต่อชั่วโมง ฝ่าโซนรร.โดนยึดใบขับขี่

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกัน รวบหนุ่มโรคจิต สมสู่กับศพกวาง พบในสภาพตัวเปื้อนเลือด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมงกาแนง อดีตนักวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซีย ไม่ใช่ผู้หญิง ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด แมงกาแนง อดีตดาวตบหญิงอินโดฯ เพศจริงเป็นชาย ขอเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังมัดคลองตัน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตธุรกิจ “บังมัดคลองตัน” รายได้จาก รีสอร์ต-ซาวน่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส. ข่าวการเมือง

คสพป. ผิดหวัง พรรคประชาชน หละหลวมคัดผู้สมัคร ปล่อยคนมีคดีข่มขืนลงชิง สส.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า สอดอStyle – ชิน ชินวุฒ เปิดศึกวิวาทเดือด ปมร้อน “ด้อยค่าดีเจ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทหารยูเครนอายุ 20 ปี เสียแขนขา ข่าวต่างประเทศ

หัวใจไม่ยอมจำนน! “รุสลัน” นักรบวัย 20 ปี เสียแขน-ขา เดิมพันที่ไม่มีคำเสียใจเพื่อยูเครน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สตง. ออกแถลงชี้แจงการใช้งบทำ MV ยันไม่ได้มีการจัดจ้าง ทำเองในองค์กร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกคนตายโทรด่า “ทนายเกิดผล” คดีคนค้ำรัวยิงลูกหนี้ดับ สวนกลับเจ็บ “สมเป็นผู้สืบสันดาน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินพยาบาล ตกในอินเดีย คนไข้-หมอ ตายยกลำ 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.ลำพูน ปัดดราม่าปฏิทินล้านนา ยันไม่มีนโยบายทำขาย-ผลิตเพิ่ม ล่าสุดหมดเกลี้ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ฝากถึง “กัมพูชา” ว่าต่างชาติรู้ว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:44 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

สิ้นแล้ว เอริก เปแตร์ นักพากย์ Kratos เกม God of war-Dragon Ball Z เสียชีวิต

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

สรุปคดี “ทนายตั้ม ษิทรา” ทำไมรอดยึดทรัพย์ แต่คดีอาญายังไม่จบ

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดทรัพย์สิน แบงค์ ศุภณัฐ สส.กทม. อู้ฟู่ทะลุ 400 ล้าน หล่อรวยฉลาด ครบเครื่อง

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;ทนายเดชา&quot; ชี้โทษมือเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

“ทนายเดชา” ชี้โทษมือเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน เจอจำคุกสูงสุด 7 ปี

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button