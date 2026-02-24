ข่าว

ประวัติ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา บ้านหลังใหม่ “อ.สกล”

ภาพจาก : เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา

เปิดประวัติ โรงเรียน พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา บ้านหลังใหม่ “อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ” ย้อนรอยจุดเริ่มต้นจากวัดลาดขวางเมื่อปี 2497 สู่สถานศึกษาเนื้อที่ 90 ไร่

วงการฟุตบอลขาสั้นกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อข่าวการย้ายทีมของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ อดีตโค้ชฟุตบอล โรงเรียนหมอนทองวิทยา กลายเป็นที่จับตามอง แฟนบอลหลายคนพยายามถอดรหัสคำใบ้ปริศนา จนในที่สุด คำตอบก็ชี้เป้าไปที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา วันนี้เราจะพาไปเจาะลึก ประวัติ โรงเรียน พุทธิรังสีพิบูล สถานศึกษาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ของทีมฟุตบอลสายเลือดใหม่

รู้จัก โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา จากศาลาวัดสู่สถานศึกษา 90 ไร่

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (บนถนนหมายเลข 314) ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา โรงเรียนแห่งนี้มีคำขวัญและแนวทางที่ชัดเจนว่า “มุ่งการเรียน เพียรทำดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่กตัญญู รู้คุณธรรม นำความสะอาด”

หากย้อนกลับไปดู ประวัติ โรงเรียน พุทธิรังสีพิบูล จะพบว่าสถานศึกษาแห่งนี้มีจุดกำเนิดมาจากวัดอย่างแท้จริง หลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์ (ด.เจียม กุลละวณิชย์) เจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร หรือวัดลาดขวางในขณะนั้น เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2497

ในยุคเริ่มต้น โรงเรียนเปิดทำการสอนภายในวัด โดยใช้อาคารโรงเรียนนักธรรมบาลีและโรงครัวของวัดเป็นสถานที่เรียน และใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมวัดลาดขวาง” เวลาต่อมา โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านโพธิ์พิบูลบำรุง” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล” ตามชื่อสมณศักดิ์ของหลวงปู่ผู้ก่อตั้ง ปัจจุบัน โรงเรียนขยายพื้นที่จนมีเนื้อที่รวมกว้างขวางถึง 90 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา

นอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้ว โรงเรียนยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตราประจำโรงเรียนเป็นรูป “พระพรหม” อยู่ในกรอบวงกลมสี “ชมพู-ฟ้า” ซึ่งสื่อความหมายเชื่อมโยงถึงหลักธรรม “พรหมวิหาร 4” โดยสีชมพูและสีฟ้ายังเป็นสีประจำโรงเรียนอีกด้วย ส่วนอักษรย่อที่ใช้เรียกขานคือ “ฉ.ช.๙” สำหรับนักเรียน และ “พ.ส.” สำหรับการลงรหัสครุภัณฑ์

ภาพจาก : เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

  • วันประกาศจัดตั้ง: 2 มิถุนายน 2497

  • สถานที่ตั้ง: เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ถนนสิริโสธร ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

  • เนื้อที่โรงเรียน: 90 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา

  • ทำเลที่ตั้ง: อยู่ห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 13 กิโลเมตร

สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา

  • อักษรย่อ: ฉ. ช. ๙ (ใช้กับนักเรียน) และ พ.ส. (ใช้กับครุภัณฑ์)

  • สีประจำโรงเรียน: ชมพู – ฟ้า

    • สีชมพู: สีประจำวันเกิดองค์ปฐมจารย์ผู้ก่อตั้ง

    • สีฟ้า: สื่อถึงความเมตตาของผู้ก่อตั้งประดุจฟ้าประทานพร

  • ตราประจำโรงเรียน: รูปพระพรหมในกรอบวงกลม หมายถึง พรหมวิหาร 4 (เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา)

  • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน: พระพุทธปัญญาประสาท

  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกแก้ว

ปรัชญาและคติธรรม

  • คำขวัญ: มุ่งการเรียน เพียรทำดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่กตัญญู รู้คุณธรรม นำความสะอาด

  • พุทธภาษิต: โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา (เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก)

  • คติธรรม: มองคนในแง่ดี สามัคคีจักยั่งยืน ชีวิตจักราบรื่น ก็เพราะพื้นวิชาดี

  • ปรัชญาโรงเรียน: มุ่งส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กชนบทที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาทั้งวิชาการและอาชีพ พร้อมรักษาวัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์และค่านิยมองค์กร

  • อัตลักษณ์: “ลูกพุทธิฯ ประพฤติดี มีความรู้ คู่คุณธรรม”

    • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบ

    • สุภาพอ่อนน้อมและกตัญญู

    • มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ

  • เอกลักษณ์: ภูมิทัศน์สง่างาม

  • ค่านิยม: องค์กรรักสถาบัน ทำงานเป็นทีม

ข้อมูลติดต่อ

  • หมายเลขโทรศัพท์: 0-3857-7021

  • หมายเลขโทรสาร: 0-3857-7206

  • เว็บไซต์: www.phutti.ac.th

ภาพจาก : เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา

โยงรหัสคำใบ้ “แตงโม” สู่บ้านหลังใหม่ของอาจารย์สกล

ก่อนหน้านี้ อ.สกล นำแตงโมลูกใหญ่มาอุ้มโชว์ผ่านรายการเพื่อเป็นคำใบ้ แฟนบอลสายวิเคราะห์นำข้อมูลนี้ไปตีความ และพบว่าอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คือแหล่งปลูกแตงโมที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้ หากอ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าว SIAMSPORT ที่ระบุว่า คำใบ้ดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับชื่อทีม “แตงโม ยูไนเต็ด” ในโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่อง “The Coach รถขนฝัน” อีกด้วย

เมื่อแฟนบอลนำคำใบ้เรื่องแตงโมมารวมกับข้อมูล ระยะทาง 50 กิโลเมตรจากสนามศุภชลาศัยถึงโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล มาคำนวณพิกัดก็พบว่า ได้ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตรพอดี

ทั้งนี้ ทีมข่าว The Thaiger ได้ลองพิสูจน์ระยะทางด้วย Google Maps ดูบ้าง ผลปรากฎคลาดเคลื่อนไปที่ 69.7 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ระยะที่ถูกต้องอาจขึ้นอยู่กับว่าเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นส่วนไหนของสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูลจากข่าวกีฬาหลายสำนักยืนยันตรงกันว่า อ.สกล เตรียมอำลาโรงเรียนหมอนทองวิทยา และย้ายมาคุมทีมฟุตบอลที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล โดยเขาระบุว่าเขาเริ่มเตรียมการทำงานไว้บางส่วนแล้ว และนักเตะหลายคนจะย้ายตามมาด้วยเช่นกัน พร้อมกับรีแบรนด์ชื่อทีมช่วงเดินสายเป็น “เดอะโค้ช รถขนฝัน”

การก้าวเข้ามาของ อ.สกล และทีมงาน “รถขนฝัน” ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการย้ายทีมฟุตบอลธรรมดา แต่เป็นการนำพลังแห่งกีฬามาผสานเข้ากับสถานศึกษาที่มีรากฐานความผูกพันกับชุมชนและวัดมาอย่างยาวนาน

อ.สกล เตรียมอำลาโรงเรียนหมอนทองวิทยา และย้ายมาคุมทีมฟุตบอลที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ภาพจาก : เว็บไซต์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา

