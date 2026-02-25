วุ่น! เกมออนไลน์ดังโร่ขอโทษ หลังผู้เล่นเจอปัญหาลบเกม ลบทั้งไดร์ฟ
Tales Runner เกมออนไลน์ดังโร่ขอโทษ หลังผู้เล่นเจอปัญหาลบเกม ลบทั้งไดร์ฟ วอนอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายไฟล์หรือลบการติดตั้งแต่อย่างใด
กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับคอเกมส์ ภายหลังจากที่เกมออนไลน์ระดับตำนานอย่าง Tales Runner ที่เปิดให้โหลดเล่นและจะเปิดบริการในวันนี้ (25 ก.พ. 69) ภายหลังจากที่มีผู้เล่นแจ้งว่าหากลบตัวเกมดังกล่าวไป จะลบไฟล์ทั้งไดร์ฟ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับตัวเกม สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Tales Runner : Dream Journey by HOF ออกมาแจ้งว่า “ประกาศสำคัญจากทีมงาน
ในขณะนี้ทีมงานพบปัญหาเกี่ยวกับการถอนติดตั้งตัวเกม ทางทีมงานขอความร่วมมือ “หลีกเลี่ยงถอนการติดตั้งตัวเกมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากจะทำการลบข้อมูลในส่วนอื่นของเครื่องด้วย”
ก่อนจะเขียนแจ้งอีกโพสต์ว่า “ทีมงานขอความกรุณาผู้เล่นทุกท่าน โปรดงดดำเนินการใด ๆ กับไดรฟ์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
โดยเฉพาะในกรณีที่มีไฟล์หรือข้อมูลสำคัญจัดเก็บอยู่ภายในไดรฟ์ดังกล่าว รวมถึงโปรดย้ายไฟล์สำคัญอื่น ๆ ของท่านไปไว้ใน Drive อื่นก่อนด้วยเช่นกัน
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อให้ข้อมูลและรับคำแนะนำก่อนดำเนินการใด ๆ ต่อไป
ทางทีมงานขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ครับ”
