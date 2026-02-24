ข่าวกีฬา

ดราม่า “โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา” สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 16:52 น.
ดราม่า "โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา" สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ภายใต้การนำของ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกนโยบายใหม่ โดยจะทดลองจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าตอบแทนแบบโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬา ไม่ผ่านสมาคมกีฬา แบบก่อน ที่หลายสมาคมมีปัญหาหักหัวคิว อมเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา โดยเริ่มทดลองในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี และเอเชียนบีชเกมส์ เพื่อป้องกันข้อครหา

กลุ่มผู้บริหารสมาคมกีฬา นำโดย “บิ๊กแนต” นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ และตัวแทนสมาคมต่างๆ แสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายนี้อย่างชัดเจน มองว่า “เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด และจะสร้างปัญหาใหม่” ด้วยเหตุผลว่า

  1. คุมคุณภาพโภชนาการไม่ได้ ปกติสมาคมกีฬาจะนำเงินค่าอาหาร (300 บาท/คน/วัน) มาลงขันกันเพื่อจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและจัดเตรียมอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 300 บาท หากโอนเงินตรงให้นักกีฬา สมาคมจะไม่สามารถรับประกันได้ว่านักกีฬาจะนำเงินไปซื้ออาหารที่เหมาะสมกับร่างกายหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาประเภททีมที่ต้องกินอยู่ร่วมกัน

  2. ความวุ่นวายในการบริหารจัดการ หากโอนเงินไปแล้วนักกีฬาไม่มาซ้อม หรือบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวกะทันหัน การจัดการเรื่องเงินก้อนนี้จะทำอย่างไร

  3. ผู้บริหารสมาคมย้ำว่า ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สมาคมเบียดบังเงินนักกีฬา แต่อยู่ที่ “กองทุนฯ จ่ายเงินล่าช้า” (เช่นในซีเกมส์ครั้งล่าสุด) ทำให้สมาคมต้องควักกระเป๋าสำรองจ่ายไปก่อนจนขาดสภาพคล่อง การโอนตรงจึงไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความล่าช้าแต่อย่างใด

