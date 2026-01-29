วอลเลย์บอล

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

เผยแพร่: 29 ม.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 29 ม.ค. 2569 11:46 น.
61

คลอดแล้ว! โปรแกรมตบสาวไทย ศึก วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก VNL 2026 ประเดิมสนามสัปดาห์แรกที่จีน เจอศึกหนักสัปดาห์ 3 ที่ญี่ปุ่น

29 มกราคม 2569 — ฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก (VNL) ประกาศตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก 2026 (Women’s VNL 2026) ทัพนักตบลูกยางสาวไทยเตรียมเจอศึกหนักตลอดทั้ง 3 สัปดาห์ ก่อนมุ่งสู่รอบชิงชนะเลิศที่มาเก๊า

สำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ที่ 1 จะเริ่มระเบิดความมันระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2569 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องเดินทางไปแข่งขันที่ เมืองหนานจิง ประเทศจีน เพื่อนร่วมสายในสัปดาห์นี้ถือว่าหนักหนาสาหัส ประกอบด้วยเจ้าภาพ จีน, โปแลนด์, เซอร์เบีย, เบลเยียม และเช็กเกีย ซึ่งแฟนวอลเลย์บอลต้องส่งกำลังใจเชียร์กันตั้งแต่นัดแรก

ต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2569 ทีมชาติไทยจะย้ายไปแข่งขันในสถานที่ที่ ยังไม่ระบุ (TBD) ต้องดวลกับคู่แข่งอย่าง แคนาดา, ยูเครน, เนเธอร์แลนด์, บัลแกเรีย และโปแลนด์ ถือเป็นสัปดาห์ที่ไทยมีลุ้นเก็บคะแนนสะสมได้มากที่สุดหากเทียบกับสัปดาห์อื่น

ปิดท้ายรอบแรกในสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2569 ทีมสาวไทยต้องบินไปที่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น สัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเป็น กลุ่มแห่งความตาย เพราะต้องเจอกับทีมระดับท็อปของโลกเกือบทั้งหมด ได้แก่เจ้าภาพ ญี่ปุ่น, ตุรกี, บราซิล, สหรัฐอเมริกา และโปแลนด์

สำหรับรอบชิงชนะเลิศ (ไฟนอล) VNL 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2569 ที่ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง VBTV เพื่อร่วมเชียร์ทัพนักตบสาวไทยให้สร้างประวัติศาสตร์ในศึกระดับโลกครั้งนี้

มาแล้ว! ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย เนชั่นส์ลีก VNL 2026 ลุ้นหนีตกชั้น

ย้อนผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยใน VNL 2025

ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย ทำผลงานไม่สวยนัก เกือบตกชั้น ลงสนามแข่งขันทั้งหมด 12 นัด
แพ้ โปแลนด์ 0-3 เซต (22-25, 24-26, 22-25)
แพ้ เบลเยียม 1-3 เซต (22-25, 23-25, 26-24, 22-25)
แพ้ ตุรกี 0-3 เซต (23-25, 14-25, 22-25)
ชนะ ฝรั่งเศส 3-1 เซต (25-14, 19-25, 25-23, 25-13)
แพ้ ญี่ปุ่น 2-3 เซต (25-18, 25-23, 20-25, 15-25, 11-15)
แพ้ อิตาลี 0-3 เซต (19-25, 20-25, 18-25)
แพ้ เช็กเกีย 0-3 เซต (18-25, 16-25, 30-32)
แพ้ บัลแกเรีย 2-3 เซต (24-26, 13-25, 25-21, 25-22, 9-15)
แพ้ สหรัฐอเมริกา 1-3 เซต (26-28, 25-21, 25-27, 15-25)
แพ้ เยอรมนี 0-3 เซต (24-26, 19-25, 11-25)
แพ้ สาธารณรัฐโดมินิกัน 0-3 เซต (21-25, 18-25, 23-25)
แพ้ แคนาดา 2-3 เซต (25-17, 23-25, 28-30, 25-23, 13-15)

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

