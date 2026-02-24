รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

สิ้นสุดการรอคอย 11 ปี! สองตำนานบทสุดท้าย ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ และ แมนนี่ ปาเกียว เตรียมหวนคืนสังเวียนในไฟต์รีแมตช์ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกอีกครั้ง ณ ลาสเวกัส พร้อมระบบสตรีมมิ่งระดับโลก
กลิ่นอายความคลาสสิกของ “ศึกแห่งศตวรรษ” กำลังจะกลับมาทำลายสถิติโลกอีกครั้ง เมื่อมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า “เดอะมันนี่” ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ และ “แพคแมน” แมนนี่ ปาเกียว สองไอคอนิกแห่งวงการกำปั้นโลก ตกลงใจจะขึ้นสังเวียนดวลหมัดกันเป็นภาคที่ 2 ในวันที่ 19 กันยายน 2026 นี้ ซึ่งนับเป็นเวลาเนิ่นนานกว่า 11 ปี หลังจากที่ทั้งคู่เคยปะทะกันครั้งแรกเมื่อปี 2015
ความน่าสนใจของไฟต์นี้ไม่ใช่แค่การล้างตา แต่นี่คือการเผชิญหน้ากันของสองตำนานที่มียุคสมัยเป็นเดิมพัน โดยปัจจุบัน ฟลอยด์ อายุ 48 ปี และ ปาเกียว อายุ 47 ปี (รวมอายุสองคนได้ 95 ปี) ซึ่งมีรายงานจาก The Athletic ว่าสังเวียนที่จะใช้รองรับปรากฏการณ์นี้อาจจะเป็น The Sphere ในลาสเวกัส สถานที่สุดล้ำที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของพวกเขา และที่สำคัญ ไฟต์นี้จะถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดัยโลกอย่าง Netflix
ย้อนรอยศึกมหาศาล และจุดเริ่มต้นของภาคต่อ
ในไฟต์แรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 ฟลอยด์เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกวาดเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทมาครองได้สำเร็จ ซึ่งไฟต์นั้นสร้างรายได้มหาศาลรวมกว่า 600 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท) โดยฟลอยด์รับทรัพย์ไปกว่า 220 ล้านปอนด์ ขณะที่ปาเกียวคว้าไป 122 ล้านปอนด์
ปาเกียว ซึ่งเพิ่งหวนคืนสังเวียนอาชีพเมื่อปีก่อนและเสมอกับ มาริโอ บาร์ริออส แชมป์โลก WBC เคยแง้มไต๋ถึงศึกนี้ไว้ว่า:
“ตราบใดที่ฟลอยด์ยอมกลับมา ผมยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการมวย มันเป็นไปได้เสมอ ผมยินดีที่จะเริ่มเจรจาเรื่องรีแมตช์นี้ และแน่นอนว่ามันมีโอกาสสูงเพราะผมยังฟิตอยู่”
เส้นทางที่แตกต่างก่อนหวนเจอกัน
ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ แขวนนวมอาชีพด้วยสถิติไร้พ่าย 50-0 ตั้งแต่ปี 2017 แต่เขายังคงหากินกับการชกโชว์ (Exhibition) มาโดยตลอด ตั้งแต่การชกกับโลแกน พอล, เทนชิน นาสึกาว่า จนถึงไฟต์ล่าสุดกับ จอห์น กอตติ ที่ 3 เมื่อช่วงกลางปี 2024 ที่ผ่านมา ขณะที่ปาเกียวเพิ่งประกาศกลับมาชกอาชีพแบบเต็มตัวอีกครั้งจนทำให้ไฟต์รีแมตช์นี้ดูมีความขลังและจริงจังมากกว่าการชกโชว์ทั่วไป
แม้ก่อนหน้านี้ ฟลอยด์จะเคยตกเป็นข่าวลือว่าเซ็นสัญญาชกกับตำนานรุ่นยักษ์อย่าง ไมค์ ไทสัน แต่ดูเหมือนว่า “ศึกสายเลือดเวลเตอร์เวท” กับคู่ปรับตลอดกาลอย่างปาเกียว จะเป็นดีลที่สมเหตุสมผลและมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดสำหรับแฟนมวยทั่วโลกในขณะนี้
บทวิเคราะห์จากมุมมองกูรู
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของ “อายุ” แต่นี่คือเรื่องของธุรกิจและศักดิ์ศรี การที่เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เข้ามาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ยิ่งตอกย้ำว่ายอดผู้ชมจะทะลุเพดานอย่างแน่นอน และด้วยสภาพร่างกายของปาเกียวที่ยังดูแอคทีฟกว่า “ฟลอยด์” ในแง่ของมวยอาชีพ ทำให้รีแมตช์ครั้งนี้คาดเดาผลได้ยากกว่าครั้งแรกหลายเท่าตัว.
สถิติเปรียบเทียบมวย เมย์เวทเธอร์ vs ปาเกียว (ภาค 2)
|ข้อมูล
|ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์
|แมนนี่ ปาเกียว
|อายุ (ณ วันชก)
|48 ปี
|47 ปี
|สถิติการชกอาชีพ
|50-0 (27 ทีเคโอ)
|62-8-3 (39 ทีเคโอ)
|ส่วนสูง
|173 ซม.
|166 ซม.
|ช่วงชก
|183 ซม.
|170 ซม.
|สไตล์การชก
|Counter-Puncher (ตั้งรับ-โต้กลับ)
|Southpaw Swarmer (มวยซ้าย-เดินลุย)
|ไฟต์ล่าสุด
|จอห์น ก็อตติ III (ชกโชว์)
|มาริโอ้ บาร์ริออส (2025)
