รีแมตช์หยุดโลก! ฟลอยด์ vs ปาเกียว ภาค 2 คอนเฟิร์มตะบันหน้า Netflix ยิงสด

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 11:38 น.
ภาพ @AP

สิ้นสุดการรอคอย 11 ปี! สองตำนานบทสุดท้าย ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ และ แมนนี่ ปาเกียว เตรียมหวนคืนสังเวียนในไฟต์รีแมตช์ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกอีกครั้ง ณ ลาสเวกัส พร้อมระบบสตรีมมิ่งระดับโลก

กลิ่นอายความคลาสสิกของ “ศึกแห่งศตวรรษ” กำลังจะกลับมาทำลายสถิติโลกอีกครั้ง เมื่อมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า “เดอะมันนี่” ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ และ “แพคแมน” แมนนี่ ปาเกียว สองไอคอนิกแห่งวงการกำปั้นโลก ตกลงใจจะขึ้นสังเวียนดวลหมัดกันเป็นภาคที่ 2 ในวันที่ 19 กันยายน 2026 นี้ ซึ่งนับเป็นเวลาเนิ่นนานกว่า 11 ปี หลังจากที่ทั้งคู่เคยปะทะกันครั้งแรกเมื่อปี 2015

ความน่าสนใจของไฟต์นี้ไม่ใช่แค่การล้างตา แต่นี่คือการเผชิญหน้ากันของสองตำนานที่มียุคสมัยเป็นเดิมพัน โดยปัจจุบัน ฟลอยด์ อายุ 48 ปี และ ปาเกียว อายุ 47 ปี (รวมอายุสองคนได้ 95 ปี) ซึ่งมีรายงานจาก The Athletic ว่าสังเวียนที่จะใช้รองรับปรากฏการณ์นี้อาจจะเป็น The Sphere ในลาสเวกัส สถานที่สุดล้ำที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของพวกเขา และที่สำคัญ ไฟต์นี้จะถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดัยโลกอย่าง Netflix

ไฟต์คาใจหนแรกที่ ฟลอยด์ ชกแมนนี่ ปาเกียว จากฟิลิปปินส์ ชิงแชมป์โลกเวลเตอร์เวท 2 พฤษภาคม 2015 ที่ลาสเวกัส (AP Photo/Isaac Brekken)

ย้อนรอยศึกมหาศาล และจุดเริ่มต้นของภาคต่อ

ในไฟต์แรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 ฟลอยด์เป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกวาดเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเวลเตอร์เวทมาครองได้สำเร็จ ซึ่งไฟต์นั้นสร้างรายได้มหาศาลรวมกว่า 600 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท) โดยฟลอยด์รับทรัพย์ไปกว่า 220 ล้านปอนด์ ขณะที่ปาเกียวคว้าไป 122 ล้านปอนด์

ปาเกียว ซึ่งเพิ่งหวนคืนสังเวียนอาชีพเมื่อปีก่อนและเสมอกับ มาริโอ บาร์ริออส แชมป์โลก WBC เคยแง้มไต๋ถึงศึกนี้ไว้ว่า:

“ตราบใดที่ฟลอยด์ยอมกลับมา ผมยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการมวย มันเป็นไปได้เสมอ ผมยินดีที่จะเริ่มเจรจาเรื่องรีแมตช์นี้ และแน่นอนว่ามันมีโอกาสสูงเพราะผมยังฟิตอยู่”

แมนนี่ปาเกียว ข่าวล่าสุด เตรีบมขึ้นชกฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์
แมนนี่ ปาเกียว 29 มกราคม 2026 ภาพ Facebook @MannyPacquiao

เส้นทางที่แตกต่างก่อนหวนเจอกัน

ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ แขวนนวมอาชีพด้วยสถิติไร้พ่าย 50-0 ตั้งแต่ปี 2017 แต่เขายังคงหากินกับการชกโชว์ (Exhibition) มาโดยตลอด ตั้งแต่การชกกับโลแกน พอล, เทนชิน นาสึกาว่า จนถึงไฟต์ล่าสุดกับ จอห์น กอตติ ที่ 3 เมื่อช่วงกลางปี 2024 ที่ผ่านมา ขณะที่ปาเกียวเพิ่งประกาศกลับมาชกอาชีพแบบเต็มตัวอีกครั้งจนทำให้ไฟต์รีแมตช์นี้ดูมีความขลังและจริงจังมากกว่าการชกโชว์ทั่วไป

แม้ก่อนหน้านี้ ฟลอยด์จะเคยตกเป็นข่าวลือว่าเซ็นสัญญาชกกับตำนานรุ่นยักษ์อย่าง ไมค์ ไทสัน แต่ดูเหมือนว่า “ศึกสายเลือดเวลเตอร์เวท” กับคู่ปรับตลอดกาลอย่างปาเกียว จะเป็นดีลที่สมเหตุสมผลและมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุดสำหรับแฟนมวยทั่วโลกในขณะนี้

ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ นักมวยชื่อดัง มองดูการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครึ่งแรก ระหว่างทีมแอลเอ คลิปเปอร์ส กับ นิวยอร์ก นิกส์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2025 ที่นิวยอร์ก
ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ชมเกมเอ็นบีเอ NBA ระหว่างแอลเอ คลิปเปอร์ส กับ นิวยอร์ก นิกส์ 26 มี.ค.2025 ที่นิวยอร์ก (AP Photo/Adam Hunger, File)

บทวิเคราะห์จากมุมมองกูรู

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของ “อายุ” แต่นี่คือเรื่องของธุรกิจและศักดิ์ศรี การที่เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) เข้ามาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ยิ่งตอกย้ำว่ายอดผู้ชมจะทะลุเพดานอย่างแน่นอน และด้วยสภาพร่างกายของปาเกียวที่ยังดูแอคทีฟกว่า “ฟลอยด์” ในแง่ของมวยอาชีพ ทำให้รีแมตช์ครั้งนี้คาดเดาผลได้ยากกว่าครั้งแรกหลายเท่าตัว.

สถิติเปรียบเทียบมวย เมย์เวทเธอร์ vs ปาเกียว (ภาค 2)

ข้อมูล ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ แมนนี่ ปาเกียว
อายุ (ณ วันชก) 48 ปี 47 ปี
สถิติการชกอาชีพ 50-0 (27 ทีเคโอ) 62-8-3 (39 ทีเคโอ)
ส่วนสูง 173 ซม. 166 ซม.
ช่วงชก 183 ซม. 170 ซม.
สไตล์การชก Counter-Puncher (ตั้งรับ-โต้กลับ) Southpaw Swarmer (มวยซ้าย-เดินลุย)
ไฟต์ล่าสุด จอห์น ก็อตติ III (ชกโชว์) มาริโอ้ บาร์ริออส (2025)
Netflix ถ่ายทอดสด มวยปาเกียวฟลอยด์ เดือนกันยายน 2026
ภาพ @Netflix

