ข่าว

เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 16:55 น.
70
ภาพจาก : Wikipedia

รู้จัก ยานเกราะ Stryker (M1126) และสายอัปเกรด A1 พร้อมประเมินมูลค่าระดับพันล้านบาท ก่อนสหรัฐฯ ส่งมอบผ่านโครงการ EDA ที่ผู้รับต้องรับจบค่าขนส่งและซ่อมบำรุง

ยานเกราะล้อยาง Stryker ตระกูล M1126 (Infantry Carrier Vehicle) ถือเป็นแพลตฟอร์มหลักในการลำเลียงกำลังพลของยุคปัจจุบัน ตัวรถออกแบบมาในรูปแบบ 8×8 รองรับพลประจำรถ 2 นาย และสามารถบรรทุกทหารราบได้ 9 นาย ขุมพลังมาจากเครื่องยนต์ดีเซล Caterpillar C7 ขนาด 350 แรงม้า ทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 60 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีระยะปฏิบัติการไกลกว่า 300 ไมล์ (ประมาณ 480 กิโลเมตร)

เผยสเปกระบบอาวุธ ป้อมปืนควบคุมระยะไกล

ด้านระบบอาวุธ ตัวรถติดตั้งป้อมปืนควบคุมระยะไกล (Remote Weapon Station) รองรับปืนกลหนักขนาด .50 คาลิเบอร์ (M2) หรือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. (Mk19) พร้อมเครื่องยิงระเบิดควันพรางตัว จุดเด่นของยานเกราะรุ่นนี้คือความคล่องตัวสูงสำหรับการลำเลียงพล ไม่ใช่ยานเกราะหนักที่เน้นการพุ่งชนปะทะแบบรถถัง

สำหรับสายอัปเกรดอย่าง Stryker A1 หรือ DVHA1 ผู้ผลิตเน้นเพิ่มความอยู่รอดและรองรับระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตัวรถอัปเกรดเครื่องยนต์เป็น 450 แรงม้า ปรับปรุงช่วงล่างให้รองรับน้ำหนักรวมได้ถึง 60,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังอัปเกรดระบบไฟฟ้าโดยใช้ไดชาร์จขนาด 910 แอมป์ เพื่อรองรับโครงข่ายดิจิทัลภายในรถ (Digital Network Backbone) สำหรับปฏิบัติการรบแห่งอนาคต

ประเมินราคายานเกราะระดับพันล้าน

ด้านมูลค่าของยานเกราะ Stryker นั้น หากอ้างอิงจากเอกสารอนุมัติการขายของรัฐบาลสหรัฐฯ (DSCA) ไทยเคยจัดซื้อจำนวน 60 คัน ในวงเงิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราคานี้เป็นแพ็กเกจรวมอาวุธ อะไหล่ และการฝึกอบรม) หากนำมาหารเฉลี่ยจะตกคันละประมาณ 2.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90.57 ล้านบาท

ดังนั้น หากประเมินเทียบเคียงจำนวน 17 คัน จะมีมูลค่าแพ็กเกจรวมราว 49.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,540 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 31.05 บาท/ดอลลาร์)

แต่หากเทียบกับราคาอ้างอิงจากสัญญาจัดซื้อรถใหม่ของกองทัพสหรัฐฯ โดยบริษัท General Dynamics Land Systems จำนวน 300 คัน วงเงิน 712.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวรถจะตกคันละประมาณ 2.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง 17 คัน จะมีมูลค่าราว 40.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,253 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้คือเพดานราคาเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นมูลค่าที่แท้จริงของยุทโธปกรณ์

เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน
ภาพจาก : Wikipedia

ไทยรับมอบ 17 คัน ภายใต้เงื่อนไข EDA

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 69 มีรายงานว่า ล่าสุด กองทัพบกไทยหารือกับผู้แทนกองทัพสหรัฐฯ และบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐฯ จะโอนย้ายยานเกราะ Stryker จำนวน 17 คัน ให้ไทย ภายใต้โครงการสิ่งอุปกรณ์ป้องกันประเทศส่วนเกิน หรือ Excess Defense Articles (EDA) สหรัฐฯ กำหนดส่งมอบยานเกราะล็อตนี้ในช่วงพิธีปิดการฝึกร่วม Hanuman Guardian 2026 นอกจากนี้ หน่วย Stryker Brigade Combat Team ของสหรัฐฯ จะเข้ามาช่วยฝึกอบรมการใช้งาน การซ่อมบำรุง และแนวคิดการรบแบบเครือข่าย (Network-centric) ให้กับทหารไทยอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การได้รถมาภายใต้โครงการ EDA ไม่ได้แปลว่าไทยได้รับของฟรีทุกขั้นตอน โครงการนี้คือการมอบยุทโธปกรณ์ส่วนเกินตามสภาพและตามที่ตั้ง (as is, where is) ประเทศผู้รับต้องจ่ายค่าแพ็กกิ้งและค่าขนส่ง (PCH&T) ด้วยตนเอง รวมถึงต้องจ่ายค่าปรับสภาพ (Refurbishment) หากตัวรถต้องการการซ่อมบำรุงเพื่อให้พร้อมรบ การรับมอบยานเกราะทั้ง 17 คันนี้ จะช่วยเติมเต็มจำนวนรถในหน่วยยานเกราะล้อยาง และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน (Interoperability) กับกองทัพสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุ-จวนผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มี.ค. 69

1 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด วันนี้ 24 ก.พ. 69 ผันผวน 29 ครั้ง ทองแท่งยืนแนวต้าน 75,900 บาท

2 นาที ที่แล้ว
อายุจริง บังมัด คลองตัน วัย 58 ปี แต่งงาน ต้นข้าว ปัณฑิตา บันเทิง

เปิดอายุจริง บังมัด คลองตัน จูงมือ ต้นข้าว วิวาห์หวาน รักต่างวัย ไม่ใช่อุปสรรครัก

8 นาที ที่แล้ว
ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร้องไห้หลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์ ลิงน้อย ข่าว

แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต

21 นาที ที่แล้ว
สาวสเปน ภาษาญี่ปุ่น กลิ่นปลาหมึก บันเทิง

สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง

37 นาที ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ ประกาศแจกโบนัสพนักงานแทนคำขอบคุณ บันเทิง

ต๊อด ปิติ แจกโบนัสก้อนโต ฝากประโยคเด็ด ชาวเน็ตแห่ชมบอสในฝัน

40 นาที ที่แล้ว
ดราม่า &quot;โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา&quot; สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ ข่าวกีฬา

ดราม่า “โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา” สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดอะมีน&quot; อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนศาล ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้ บันเทิง

“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนไต่สวน ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง ข่าว

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ชายชนแม่ลูกสองดับ ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม. เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด &quot;ปอนด์ จักกฤษณ์&quot; วอนสังคมเห็นใจ ข่าว

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักรกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรณณรงค์ โพสต์ถึง ทนายตั้ม ยินดีศาลส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด ข่าว

ทนายรณณรงค์ โพสต์ยินดี ทนายตั้ม หลังศาลสั่งคืนทรัพย์สิน ลั่น ไม่โกรธ ล้มแล้วไม่ซ้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์หลุดมือ แต่ช่วยหนึ่งชีวิตไว้ได้ ข่าวกีฬา

คลิปประตูเตะเปิดเกม แต่จู่ๆ อะไรร่วงกลางอากาศ! กัปตันทีมใจหล่อ CPR จนฟื้นปาฏิหาริย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานดาวเด่น &quot;แม็กซี่ ชิลด์&quot; รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย ข่าวต่างประเทศ

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส วัดดังนนทบุรี จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป ข่าว

ชาวบ้านออกโรงป้อง อดีตเจ้าอาวาส จี้สื่อตรวจสอบเจตนาคนปล่อยคลิป

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวเล่านาทีหนีตายกลางสนามบินเม็กซิโก ข่าวต่างประเทศ

ฉลองวันเกิดสุดช็อก! นทท.เล่านาทีหนีตาย “แก๊งค้ายาเม็กซิกัน” ยิงสู้เดือดจนสนามบินจลาจล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลทดสอบ ‘เครื่องฟอกอากาศ’ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก ข่าว

ผลทดสอบ เครื่องฟอกอากาศ 15 ยี่ห้อ บางยี่ห้อ ‘ประสิทธิภาพ’ ไม่ตรงฉลาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ทหารเขมรขาดวินัย ยิงลูกระเบิด 40 มม. ใส่ไทย ไทยตอบโต้ยิงตักเตือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ICC เปิดไต่สวน &quot;ดูเตอร์เต&quot; อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด ข่าวต่างประเทศ

ICC เปิดไต่สวน “ดูเตอร์เต” อดีตผู้นำฟิลิปปินส์ คดีสั่งฆ่าผู้ต้องหายาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก ไข้หัดสุนัข โศกนาฏกรรมสัตว์ป่า เมื่อไวรัสสุนัข ข้ามสายพันธุ์บวกการติดเชื้อแทรกซ้อน ทำลายปอดเสือโคร่งอย่างรุนแรง ข่าว

รู้จัก ไข้หัดสุนัข คร่าชีวิต เสือเชียงใหม่ 72 ตัว อันตรายแค่ไหน ติดคนไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เข้าใจ ไซออนิสต์ จากมุมมองอิสลาม เจาะลึกประวัติศาสตร์ข้อพิพาทดินแดนปาเลสไตน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ.-เกษตร ตั้งโต๊ะแถลงปมเสือตาย 72 ตัว เป็นไข้หัดสุนัข ยังไม่แพร่เชื้อสู่คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 16:55 น.
70
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มีนาคม 2569

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุ-จวนผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มี.ค. 69

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ

สรุปราคาทองปิดตลาด วันนี้ 24 ก.พ. 69 ผันผวน 29 ครั้ง ทองแท่งยืนแนวต้าน 75,900 บาท

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
อายุจริง บังมัด คลองตัน วัย 58 ปี แต่งงาน ต้นข้าว ปัณฑิตา

เปิดอายุจริง บังมัด คลองตัน จูงมือ ต้นข้าว วิวาห์หวาน รักต่างวัย ไม่ใช่อุปสรรครัก

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
สาวสเปน ภาษาญี่ปุ่น กลิ่นปลาหมึก

สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button