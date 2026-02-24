เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน
รู้จัก ยานเกราะ Stryker (M1126) และสายอัปเกรด A1 พร้อมประเมินมูลค่าระดับพันล้านบาท ก่อนสหรัฐฯ ส่งมอบผ่านโครงการ EDA ที่ผู้รับต้องรับจบค่าขนส่งและซ่อมบำรุง
ยานเกราะล้อยาง Stryker ตระกูล M1126 (Infantry Carrier Vehicle) ถือเป็นแพลตฟอร์มหลักในการลำเลียงกำลังพลของยุคปัจจุบัน ตัวรถออกแบบมาในรูปแบบ 8×8 รองรับพลประจำรถ 2 นาย และสามารถบรรทุกทหารราบได้ 9 นาย ขุมพลังมาจากเครื่องยนต์ดีเซล Caterpillar C7 ขนาด 350 แรงม้า ทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า 60 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีระยะปฏิบัติการไกลกว่า 300 ไมล์ (ประมาณ 480 กิโลเมตร)
เผยสเปกระบบอาวุธ ป้อมปืนควบคุมระยะไกล
ด้านระบบอาวุธ ตัวรถติดตั้งป้อมปืนควบคุมระยะไกล (Remote Weapon Station) รองรับปืนกลหนักขนาด .50 คาลิเบอร์ (M2) หรือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. (Mk19) พร้อมเครื่องยิงระเบิดควันพรางตัว จุดเด่นของยานเกราะรุ่นนี้คือความคล่องตัวสูงสำหรับการลำเลียงพล ไม่ใช่ยานเกราะหนักที่เน้นการพุ่งชนปะทะแบบรถถัง
สำหรับสายอัปเกรดอย่าง Stryker A1 หรือ DVHA1 ผู้ผลิตเน้นเพิ่มความอยู่รอดและรองรับระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตัวรถอัปเกรดเครื่องยนต์เป็น 450 แรงม้า ปรับปรุงช่วงล่างให้รองรับน้ำหนักรวมได้ถึง 60,000 ปอนด์ นอกจากนี้ยังอัปเกรดระบบไฟฟ้าโดยใช้ไดชาร์จขนาด 910 แอมป์ เพื่อรองรับโครงข่ายดิจิทัลภายในรถ (Digital Network Backbone) สำหรับปฏิบัติการรบแห่งอนาคต
ประเมินราคายานเกราะระดับพันล้าน
ด้านมูลค่าของยานเกราะ Stryker นั้น หากอ้างอิงจากเอกสารอนุมัติการขายของรัฐบาลสหรัฐฯ (DSCA) ไทยเคยจัดซื้อจำนวน 60 คัน ในวงเงิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราคานี้เป็นแพ็กเกจรวมอาวุธ อะไหล่ และการฝึกอบรม) หากนำมาหารเฉลี่ยจะตกคันละประมาณ 2.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 90.57 ล้านบาท
ดังนั้น หากประเมินเทียบเคียงจำนวน 17 คัน จะมีมูลค่าแพ็กเกจรวมราว 49.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,540 ล้านบาท (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน 31.05 บาท/ดอลลาร์)
แต่หากเทียบกับราคาอ้างอิงจากสัญญาจัดซื้อรถใหม่ของกองทัพสหรัฐฯ โดยบริษัท General Dynamics Land Systems จำนวน 300 คัน วงเงิน 712.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวรถจะตกคันละประมาณ 2.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง 17 คัน จะมีมูลค่าราว 40.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,253 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้คือเพดานราคาเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นมูลค่าที่แท้จริงของยุทโธปกรณ์
ไทยรับมอบ 17 คัน ภายใต้เงื่อนไข EDA
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 69 มีรายงานว่า ล่าสุด กองทัพบกไทยหารือกับผู้แทนกองทัพสหรัฐฯ และบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐฯ จะโอนย้ายยานเกราะ Stryker จำนวน 17 คัน ให้ไทย ภายใต้โครงการสิ่งอุปกรณ์ป้องกันประเทศส่วนเกิน หรือ Excess Defense Articles (EDA) สหรัฐฯ กำหนดส่งมอบยานเกราะล็อตนี้ในช่วงพิธีปิดการฝึกร่วม Hanuman Guardian 2026 นอกจากนี้ หน่วย Stryker Brigade Combat Team ของสหรัฐฯ จะเข้ามาช่วยฝึกอบรมการใช้งาน การซ่อมบำรุง และแนวคิดการรบแบบเครือข่าย (Network-centric) ให้กับทหารไทยอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การได้รถมาภายใต้โครงการ EDA ไม่ได้แปลว่าไทยได้รับของฟรีทุกขั้นตอน โครงการนี้คือการมอบยุทโธปกรณ์ส่วนเกินตามสภาพและตามที่ตั้ง (as is, where is) ประเทศผู้รับต้องจ่ายค่าแพ็กกิ้งและค่าขนส่ง (PCH&T) ด้วยตนเอง รวมถึงต้องจ่ายค่าปรับสภาพ (Refurbishment) หากตัวรถต้องการการซ่อมบำรุงเพื่อให้พร้อมรบ การรับมอบยานเกราะทั้ง 17 คันนี้ จะช่วยเติมเต็มจำนวนรถในหน่วยยานเกราะล้อยาง และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน (Interoperability) กับกองทัพสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
