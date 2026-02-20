นายกสมาคมฯ หนังสือ จี้ เดอะโกสท์-อาร์ต เชียงราย ขอโทษ-จ่ายค่าลิขสิทธิ์ ปมก๊อปนิยาย ภาคินัย
นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ออกโรงป้องลิขสิทธิ์นิยาย “ห้องคลอดมรณะ” หลังมีคนนำไปเล่าในรายการวิทยุผีชื่อดัง ชี้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเรียกร้องให้ออกมาขอโทษและจ่ายเงินชดเชยแก่ทายาท
ความเคลื่อนไหวล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เขาออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกรณีดราม่าเรื่องเล่า “ห้องคลอด” จากรายการ เดอะ โกสท์เรดิโอ (The Ghost Radio) ที่ได้ คุณอาร์ต เชียงราย เป็นผู้นำเรื่องนี้มาเล่าในรายการ ผู้ฟังพบว่าเรื่องเล่าดังกล่าวมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับนิยายสยองขวัญเรื่อง “ห้องคลอดมรณะ” ของคุณภาคินัย นักเขียนชื่อดัง
นายณัฐกรแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในฐานะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ และคนทำงานในแวดวงหนังสือ เขาระบุว่าการนำผลงานของผู้อื่นไปดัดแปลงหรือเล่าใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เขาเน้นย้ำว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่และสังคมไม่ควรยอมรับการกระทำลักษณะนี้
“จากเหตุการณ์ ที่มีผู้เอานิยายของคุณภาคินัยไปเล่าในรายการเดอะโกสท์ ที่เป็นข่าวอยู่ครับ ในฐานะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และในฐานะคนทำหนังสือ คนอ่านหนังสือคนหนึ่ง
ผมอยากจะแสดงจุดยืนว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และยอมรับไม่ได้
ผมขอเรียกร้องไปถึงรายการเดอะโกสท์และผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณภาคินัย ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นหมายถึงการออกมาขอโทษอย่างจริงใจเป็นลายลักษณ์อักษร และการชำระค่าลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องแก่ทายาทหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีและถูกต้องต่อสังคมต่อไป ณัฐกร วุฒิชัยพรกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย”
อาร์ต เชียงราย ประกาศเลิกเล่าเรื่องผีตลอดชีวิต
จากกรณีดราม่าเรื่องเล่าสยองขวัญในรายการดังที่มีเนื้อหาคล้ายกับนิยายของคุณภาคินัย ล่าสุด “อาร์ต เชียงราย” นักเล่าเรื่องผีชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบและชี้แจงเจตนารมณ์ในการทำงานที่ผ่านมา
อาร์ต เชียงราย ระบุว่าเขาคลุกคลีกับการเล่าเรื่องผีมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความชอบและอยากเห็นทั้งผู้จัดรายการรวมถึงคนฟังมีความสุข ซึ่งตัวเขาเองก็สนุกที่ได้เล่า เขาเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาไม่ได้หวังชื่อเสียงหรือเงินทองเป็นที่ตั้ง และตั้งใจจะพักการเล่าก็ต่อเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเท่านั้น
แม้ในปัจจุบันจะมีค่าตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเขารู้สึกยินดี แต่เป้าหมายหลักยังคงเดิมคือการสร้างความสนุกให้ผู้ฟัง แม้ว่างานประจำจะทำให้เขาแทบไม่มีเวลาพักผ่อนก็ตาม
“ผมเล่าเรื่องมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ผมเล่าด้วยใจ อยากเห็นผู้จัดและคนฟังสนุก และตัวผมเองก็สนุกที่ได้เล่า ไม่ได้หวังดัง ไม่ได้หวังเงิน ผมจะพักเล่าก็เมื่อวันที่ผมป่วย
จนมาสู่ยุคนี้ ที่ได้ค่าตอบแทน จุดนี้ผมดีใจนะครับ (ถึงแม้จะถูกมองว่าเล่าเพราะมีค่าตอบแทนก็ตาม) แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลัก เป้าหมายผมยังเหมือนเดิม คืออยากเห็นทุกๆคนสนุก ถึงแม้ว่างานประจำผมจะแทบไม่มีเวลาให้ได้พักเลยก็ตาม
ตอนนี้ผมไม่สามารถจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ ว่าตัวผมเป็นแบบไหน ทำแบบไหน ผมให้ความสุขคนฟังมาหลายปี ผมซื่อสัตย์กับสิ่งที่ผมทำมาตลอด แต่เมื่อวันนี้ เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา ทำให้ใครหลายๆคนโกรธผม เกลียดผม ผมเข้าใจทุกคนครับ และผมก็ไม่โกรธใครเลย
ผมขอโทษ ที่ทำให้ทุกคนไม่สบายใจ และผิดหวังในตัวผม อย่าเหมารวมนักเล่าท่านอื่นเลยนะครับ และสุดท้ายนี้ ผมขอกลับไปใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้เป็นคนเล่าเรื่อง ขอบคุณทุกโอกาศที่มอบให้ผม ทุกโมเม้นดีๆที่มอบให้ผม
สิ่งที่ผมรัก ผมได้ทำดีที่สุดแล้วครับ และผมก็ยังคงรักมันอยู่ ผมลาจากทุกคนจากการเป็นนักเล่าตรงนี้เลยนะครับ และเรื่องนี้ที่ผมเล่า หากติดลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ ผมขออภัย ณ ที่นี้ด้วยนะครับ”
