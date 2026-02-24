บันเทิง

ต๊อด ปิติ แจกโบนัสก้อนโต ฝากประโยคเด็ด ชาวเน็ตแห่ชมบอสในฝัน

sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 17:21 น.
61
ต๊อด ปิติ ประกาศแจกโบนัสพนักงานแทนคำขอบคุณ

ต๊อด ปิติ ประกาศข่าวดี เตรียมแจกโบนัสพนักงาน แทนคำขอบคุณ ฝากข้อคิดเรื่องการออม อย่าลืมให้รางวัลตัวเอง ชาวเน็ตแห่ชื่นชม แอบอิจฉา อยากมีเจ้านายแบบนี้บ้าง

กลายเป็นกระแสอีกครั้ง หลังจากที่ นุ่น วรนุช เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสามี ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี ทำงานเป็นเพียงพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งและใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ได้หวือหวา จนต่อมามีคนตาดีซูมดูภาพนาฬิกาสายสีฟ้าที่เขาใส่ประจำ พบว่าเป็นแบรนด์หรู Richard Mille รุ่น RM35-03 CA FQ TPT ราคาตลาดพุ่งสูงเกือบ 20 ล้านบาท ชาวเน็ตจึงพากันแซวว่านี่คือพนักงานออฟฟิศระดับจักรวาล ล่าสุดผู้บริหารหนุ่มออกมาอัปเดตการงาน แจ้งข่าวดีให้พนักงานบุญรอดได้รับทราบ

ต๊อด ปิติ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อัปเดตว่าใกล้จะถึงช่วงเวลาแจกโบนัสให้กับพนักงาน เขียนข้อความส่งตรงถึงพนักงานบุญรอดทุกคนว่า โบนัสคือเงินพิเศษที่นายจ้างมอบให้ตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา เงินก้อนนี้เป็นการแทนคำขอบคุณที่ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในทุกการกระทำ ขอให้ทุกคนวางแผนใช้จ่ายและออมเงินอย่างเหมาะสม เพราะเป็นเงินสำหรับใช้ในปัจจุบันและอนาคต

“ถึงพนักงานบุญรอด

โบนัส คือ เงินพิเศษที่นายจ้างให้กับพนักงานตามผลประกอบการในแต่ละบริษัท และ ผลงานของแต่ละบุคคลในผลงานของปีที่ผ่านมา แทนคำขอบคุณที่เต็มที่ในทุก ๆ การกระทำ วางแผนใช้จ่ายและออมกันอย่างเหมาะสม มันเป็นเงินในปัจจุบันและอนาคตของเรา

บริษัทให้รางวัลกับคุณแล้ว คุณจะไม่ให้รางวัลกับตัวเองบ้างหรอ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เรามี”

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก หลายคนรู้สึกอิจฉาพนักงานบริษัทนี้และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากมีโมเมนต์รอรับโบนัสพร้อมคำอวยพรดี ๆ จากนายจ้างแบบนี้บ้าง

นุ่น วรนุช และ ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดีนุ่น วรนุช และ ต๊อดปิติ

