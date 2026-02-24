สื่อแฉ นักร้อง K-POP ตัวท็อป ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร
สื่อเกาหลีเผย นักร้องชาย K-Pop ชื่อดัง แอบซุกลูกที่เกิดนอกสมรส พร้อมส่งเสียเลี้ยงดูมาตลอด 4 ปี
สำนักข่าว MHN Sports ของเกาหลีใต้ รายงานว่านักร้องชาย K-Pop ยอดนิยมรายหนึ่ง (นามสมมติ A) มีลูกที่เกิดนอกสมรสกับอดีตคนรัก โดยเด็กเกิดในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ปัจจุบันมีอายุเกือบ 4 ปีแล้ว
แม้จะมีเอกสารที่ยืนยันความเป็นพ่อลูกทางสายเลือด และนักร้องรายนี้ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเขาได้ดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายแพ่งของเกาหลีใต้หรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากการรับรองบุตรจะส่งผลโดยตรงต่อสิทธิของเด็ก ทั้งในด้านการรับมรดก การใช้อำนาจปกครองบุตร และสิทธิในการตัดสินใจด้านการแพทย์ในอนาคต
ทนายความด้านกฎหมายครอบครัวให้ความเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับการจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นคนละเรื่องกัน หากไม่มีการรับรองบุตรอย่างเป็นทางการ สิทธิทางกฎหมายของเด็กอาจไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหากนักร้องรายนี้มีการแต่งงานใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะครอบครัวในอนาคต อาจนำไปสู่ข้อพิพาททางแพ่งที่ซับซ้อนได้
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนของนักร้องรายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีค่ายเพลงบางแห่ง เช่น Around Us Entertainment ต้นสังกัดของวง HIGHLIGHT ได้ออกมาปฏิเสธอย่างรุนแรงว่าสมาชิกในวงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวลือนี้ พร้อมเตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่แพร่ข้อมูลเท็จ
ด้านสาธารณชนและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้สื่อและชาวเน็ตระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูล เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ โดยย้ำว่าควรคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญ มากกว่าการมุ่งขุดคุ้ยเรื่องส่วนตัวของศิลปิน
โครงสร้างของอุตสาหกรรม K-Pop วางรากฐานอยู่บน ความสัมพันธ์แบบพาราสังคม สร้างภาพลักษณ์ให้ศิลปินเป็นเสมือน คนรักในอุดมคติ ของแฟนคลับ เมื่อภาพลักษณ์นี้ถูกทำลายลง ผลลัพธ์ที่ตามมาจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องส่วนตัว แต่ส่งผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจและสังคมในวงกว้าง
ในมุมมองของแฟนคลับกลุ่มเคร่งครัด ไอดอลถูกวางสถานะเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อมอบความสุขและความรักให้แฟนคลับเพียงกลุ่มเดียว การมีครอบครัวหรือมีลูกจึงถูกตีความว่าเป็นการทำลาย พันธสัญญาทางใจ ทำให้ภาพลักษณ์ แฟนหนุ่มในอุดมคติ สูญสิ้นไป
สังคมเกาหลีใต้ที่ยังมีความอนุอนุรักษนิยมสูง มักมองว่าการมีลูกนอกสมรสหรือการแต่งงานสายฟ้าแลบจากการตั้งครรภ์ เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์อันดีงามที่สั่งสมมา ส่งผลให้กระแสวิจารณ์ทวีความรุนแรงมากกว่าในวัฒนธรรมตะวันตก
แฟนคลับบางส่วนมักเลือกใช้วิธี คว่ำบาตรเพื่อแสดงพลังกดดัน หยุดสนับสนุนสินค้า ซื้ออัลบั้ม บัตรคอนเสิร์ต หรือสินค้าออฟฟิเชียล กดดันให้สมาชิกคนดังกล่าวถอนตัว เพื่อไม่ให้ ตัวตนความเป็นพ่อ ไปลดทอนมูลค่าทางการตลาดของสมาชิกคนอื่นที่ยังคงรักษาภาพลักษณ์โสดได้อยู่
ค่ายเพลงมักแก้ปัญหาด้วยการลดบทบาทการโปรโมท หรือจัดตารางงานแยกส่วนเพื่อเลี่ยงกระแสต่อต้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของวงในระยะยาว
ไอดอลมักถูกโจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรงบนโลกออนไลน์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในอดีตคือกรณีของ เฉิน (EXO) หรือ บ็อบบี้ (iKON) ที่ต้องเผชิญกับข้อความไล่ให้ลาออกไปเลี้ยงลูก หรือข้อความเสียดสีว่าไม่เหมาะสมกับอาชีพไอดอลอีกต่อไป สะท้อนให้เห็นว่าแฟนคลับบางกลุ่มยังไม่ยอมรับการที่ศิลปินจะมีบทบาทเป็นทั้ง พ่อคน และ ไอดอล ในเวลาเดียวกัน
ผลกระทบที่น่ากังวลที่สุดคือการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของคนในครอบครัว ทั้งภรรยาและลูกมักถูกขุดคุ้ยประวัติ ตกเป็นเป้าสายตาของสื่อและแฟนคลับหัวรุนแรง สร้างปัญหาสุขภาพจิตให้กับตัวศิลปิน ลามไปถึงความปลอดภัยและการใช้ชีวิตปกติสุขของเด็กที่เพิ่งลืมตาดูโลกด้วย
