ข่าวต่างประเทศ

มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:12 น.
55

มื้อสยอง! หลุดคลิปฝูง หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วโต๊ะและจานข้าว ในศูนย์อาหารห้างดัง ลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ เตรียมดำเนินคดีถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีการแชร์คลิปวิดีโอสุดอื้อฉาวภายในศูนย์อาหารของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Lucky Plaza ของสิงคโปร์ เผยให้เห็นภาพ “หนูท่อ” วิ่งพล่านอยู่ทั่วศูนย์อาหาร ทั้งบนโต๊ะ และจานข้าวของลูกค้า เกิดเป็นความชุลมุนไปทั่วบริเวณ

ก่อนที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลง เมื่อมีชายใจกล้ารายหนึ่งใช้ผ้ามาตะปบจับหนูท่อเอาไว้ได้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตและคนในพื้นที่ถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยของศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้

มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ-1

ล่าสุดหลังคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ ทาง สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ (SFA) ไม่นิ่งนอนใจ รีบออกแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “กำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และไม่ลังเลที่จะดำเนินการตามกฎหมาย หากพบหลักฐานเพียงพอที่ชี้ชัดถึงความบกพร่องของผู้ประกอบการ”

เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้บริโภค แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังบนถนนออร์ชาร์ด โดยขณะนี้CNA กำลังเร่งติดตามคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารของห้าง Lucky Plaza และศูนย์อาหาร Asian Food Mall ถึงมาตรการความปลอดภัยหลังจากนี้ ซึ่งหากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยจริง อาจนำไปสู่บทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นสั่งปิดปรับปรุงหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ-2

มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : channelnewsasia

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลอังกฤษ แบนหนังโป๊ “แนวครอบครัว” คุกสูงสุด 5 ปี

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น

17 นาที ที่แล้ว
อิวานา โนลล์ แฟนบอลสุดเซ็กซี่เปิดตัวงานใหม่ดีเจที่ไมอามี บันเทิง

ตัวแม่บอลโลก “สานฝัน DJ คลับดัง” ประเดิมงานใหม่ชุดซีทรูสุดหวิวกลางไมอามี

54 นาที ที่แล้ว
สื่อแฉ นักร้อง K-POP ดัง ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร บันเทิงเกาหลี

สื่อแฉ นักร้อง K-POP ตัวท็อป ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้ สุขภาพและการแพทย์

3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวด 1 มีนาคม 2569 เตรียมแนวทางสู้ศึก หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้แล้ว ภาพไวรัล 89 ล้านวิว สรุปคอหรือแขน เจ้าตัวเฉลยพีก งานนี้มีคนถูก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ธานี จับตา เลขอายุ-จวนผู้ว่าฯ ลุ้นถูกหวย 1 มี.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.พ. 69 ยังรออัปเดตครั้งที่ 1 จากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด วันนี้ 24 ก.พ. 69 ผันผวน 29 ครั้ง ทองแท่งยืนแนวต้าน 75,900 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุจริง บังมัด คลองตัน วัย 58 ปี แต่งงาน ต้นข้าว ปัณฑิตา บันเทิง

เปิดอายุจริง บังมัด คลองตัน จูงมือ ต้นข้าว วิวาห์หวาน รักต่างวัย ไม่ใช่อุปสรรครัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิชาริโต อดีตดาวเตะแมนฯ ยูไนเต็ด ร้องไห้หลังดูคลิปไวรัลเจ้าพั้นช์ ลิงน้อย ข่าว

แข้งดังถึงเสียน้ำตา ! เผลอดูคลิป “พั้นช์คุง” ถูกทอดทิ้ง ปลุกปรัชญาการใช้ชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสเปน ภาษาญี่ปุ่น กลิ่นปลาหมึก บันเทิง

สาวสเปนทำคนญี่ปุ่น “เลิ่กลั่ก” ทั้งไทม์ไลน์ หลังอธิบายกลิ่นทะเล โดยไม่รู้ความหมายแฝง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊อด ปิติ ประกาศแจกโบนัสพนักงานแทนคำขอบคุณ บันเทิง

ต๊อด ปิติ แจกโบนัสก้อนโต ฝากประโยคเด็ด ชาวเน็ตแห่ชมบอสในฝัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า &quot;โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา&quot; สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ ข่าวกีฬา

ดราม่า “โอนเบี้ยเลี้ยงตรงให้นักกีฬา” สมาคมค้าน หวั่นกินแซ่บ ซื้ออาหารไม่ถูกโภชนาการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยสเปก-ราคา ยานเกราะ Stryker ล้อรบสายไฮเทค ก่อนสหรัฐฯ มอบให้ไทย 17 คัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดอะมีน&quot; อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนศาล ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้ บันเทิง

“เดอะมีน” อดีต OHANA แจงเหตุเลื่อนไต่สวน ยอดเงินฟ้องไม่ตรง ยันรับผิดพร้อมชดใช้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำแหน่ง &quot;พระนางเจ้า&quot; รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง ข่าว

ตำแหน่ง “พระนางเจ้า” รู้จักยศฝ่ายใน ภรรยาเจ้า ยกย่องสตรีผู้รักยิ่ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ชายชนแม่ลูกสองดับ ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ กานต์พล หลัง แม่ตั๊ก กรกนก ทุ่มเงินล้านทุบหน้าให้ ก่อนประกาศหย่าช็อกวงการ บันเทิง

เปิดหน้าใหม่ ป๋าเบียร์ หลัง แม่ตั๊ก ทุ่มล้านทุบหน้าให้ ก่อนหย่าช็อกวงการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม. เศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน มัลลิกา มหาสุข หลังพ้นเก้าอี้ สส. ล่าสุด พร้อมลงชิง ผู้ว่า กทม.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด &quot;ปอนด์ จักกฤษณ์&quot; วอนสังคมเห็นใจ ข่าว

เพื่อนสาวโอด โดนทัวร์ลงแทน แก๊งนางฟ้าเหยียด “ปอนด์ จักรกฤษณ์” วอนสังคมเห็นใจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรณณรงค์ โพสต์ถึง ทนายตั้ม ยินดีศาลส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมด ข่าว

ทนายรณณรงค์ โพสต์ยินดี ทนายตั้ม หลังศาลสั่งคืนทรัพย์สิน ลั่น ไม่โกรธ ล้มแล้วไม่ซ้ำ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชมป์หลุดมือ แต่ช่วยหนึ่งชีวิตไว้ได้ ข่าวกีฬา

คลิปประตูเตะเปิดเกม แต่จู่ๆ อะไรร่วงกลางอากาศ! กัปตันทีมใจหล่อ CPR จนฟื้นปาฏิหาริย์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานดาวเด่น &quot;แม็กซี่ ชิลด์&quot; รแดร็กควีน ชื่อดังจาก Drag Race Down Under เสียชีวิตในวัย 51 ปี เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัย ข่าวต่างประเทศ

อาลัย แม็กซี่ ชิลด์ รแดร็กควีน คนดังจาก Drag Race เสียชีวิตแล้ววัย 51 ปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 24 ก.พ. 2569 14:12 น.
55
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 1 มี.ค. 69 ส่องด่วนก่อนเลขอั้น

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
อิวานา โนลล์ แฟนบอลสุดเซ็กซี่เปิดตัวงานใหม่ดีเจที่ไมอามี

ตัวแม่บอลโลก “สานฝัน DJ คลับดัง” ประเดิมงานใหม่ชุดซีทรูสุดหวิวกลางไมอามี

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
สื่อแฉ นักร้อง K-POP ดัง ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร

สื่อแฉ นักร้อง K-POP ตัวท็อป ซุกลูก ส่งเสีย 4 ปี แต่ไม่ยอมจดรับรองบุตร

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้

3 เนื้อสัตว์ กินดิบได้ สวรรค์สายซอยจุ๊ เตือน 2 เนื้อ ห้ามกินดิบเด็ดขาด ถึงตายได้

เผยแพร่: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button