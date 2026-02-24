มื้อสยอง! หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วศูนย์อาหารห้างดัง ทำลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ
มื้อสยอง! หลุดคลิปฝูง หนูท่อ วิ่งพล่านทั่วโต๊ะและจานข้าว ในศูนย์อาหารห้างดัง ลูกค้าแตกตื่น หน่วยงานเร่งตรวจสอบ เตรียมดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีการแชร์คลิปวิดีโอสุดอื้อฉาวภายในศูนย์อาหารของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Lucky Plaza ของสิงคโปร์ เผยให้เห็นภาพ “หนูท่อ” วิ่งพล่านอยู่ทั่วศูนย์อาหาร ทั้งบนโต๊ะ และจานข้าวของลูกค้า เกิดเป็นความชุลมุนไปทั่วบริเวณ
ก่อนที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลง เมื่อมีชายใจกล้ารายหนึ่งใช้ผ้ามาตะปบจับหนูท่อเอาไว้ได้ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตและคนในพื้นที่ถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยของศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
ล่าสุดหลังคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์ ทาง สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ (SFA) ไม่นิ่งนอนใจ รีบออกแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “กำลังดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน และไม่ลังเลที่จะดำเนินการตามกฎหมาย หากพบหลักฐานเพียงพอที่ชี้ชัดถึงความบกพร่องของผู้ประกอบการ”
เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ผู้บริโภค แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังบนถนนออร์ชาร์ด โดยขณะนี้CNA กำลังเร่งติดตามคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารของห้าง Lucky Plaza และศูนย์อาหาร Asian Food Mall ถึงมาตรการความปลอดภัยหลังจากนี้ ซึ่งหากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยจริง อาจนำไปสู่บทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นสั่งปิดปรับปรุงหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
