เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 17:03 น.
กลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ เมื่อดีไซน์เนอร์ชื่อดังอย่าง Benjamin Voortmans เจ้าของแบรนด์ Judassime ได้ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า Jisoo (จีซู) วง BLACKPINK (แบล็กพิงก์) ขโมยเสื้อผ้าหลายชิ้นจากคอลเลกชันของพวกเขา จนทำให้ทัวร์ลงดีไซน์เนอร์คนดังกล่าวอย่างหนัก

โดยทางเพจเฟซบุ๊ก Diva Phoenix ได้นำเสนอประเด็นนี้เอาไว้ตั้งแต่แรกระบุว่า “มางาน Met Gala ครั้งแรกก็มีประเด็นเกี่ยวกับวงการแฟชั่นเลย

ล่าสุด Benjamin Voortmans ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Judassime ได้ออกมาเปิดเผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า Jisoo วง BLACKPINK ขโมยเสื้อผ้าหลายชิ้นจากคอลเลกชันของพวกเค้า โดยเค้าอธิบายว่าเมื่อ 6 เดือนก่อน ทางแบรนด์ได้ส่งสินค้าไปให้จีซูและทีมงานของเธอหลายชิ้นไปที่ประเทศเกาหลีเพื่อใช้เตรียมถ่ายปกอัลบั้ม แต่การถ่ายทำถูกเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ และข้าวของเหล่านั้นก็ยังไม่ถูกส่งคืนมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

“พวกเค้าเลื่อนกำหนดการไปเรื่อย ๆโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันก็เลยบอกว่า ‘โอเค เลื่อนไปก็ได้ แต่ช่วยบอกฉันด้วยว่าของจะส่งกลับมาเมื่อไหร่ เพราะปกติฉันจะให้เวลาส่งของประมาณ 1 ถึง 2 สัปดาห์ต่อเดือนเท่านั้น’ จนถึงวันนี้ ยังไม่มีใครตอบกลับมา”

เบนจามิน เสริมว่า เครื่องประดับ 3 ชิ้นจากคอลเลกชันล่าสุดที่ส่งให้จีซูนั้นมีความสำคัญ และมีราคาสูง พวกเค้าจึงพยายามดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งการส่งใบแจ้งหนี้, หลักฐาน และสัญญา แต่ทีมงานของจีซูยังคงเงียบสนิท

“แท็กจีซูและทีมงานของเธอด้วยเด้อสู เพราะฉันเบื่อเรื่องแบบนี้เต็มทีแล้ว ของของฉันมีค่ามาก และฉันกำลังสูญเสียโอกาสอะไรไปมากมายเพราะเรื่องนี้” ทั้งนี้ทางต้นสังกัดของจีซูยังไม่ได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว”

เพจดังกล่าวเสริมในคอมเมนต์ว่า “มันแรงตรงไหนรู้ไหม แรงตรงที่ เบนจามิน โพสต์ในตอนที่ Jisoo กำลังเตรียมตัวไปงาน Met Gala แบบพอดี๊พอดีเลย (ลองไปดูเวลาโพสต์ในไอจี) คือเลือกจังหวะพร้อมทุบมาก เพราะอีกฝ่ายต้องไปร่วมงานก่อน จะ respond ได้ก็อย่างน้อยเช้าวันต่อมาเท่านั้น”

ต่อมาทางเพจ Diva Phoenix เปิดเผยเพิ่มเติมว่ามีเจ้าของแบรนด์อื่นออกมาโพสต์เล่าเหมือนว่า ได้รับการติดต่อจากทีมงานของจีซูเหมือนกันว่าให้ส่งชุดไปให้ใส่ แต่ไม่มีเงินให้ อ้างว่าแค่ใช้ชื่อเสียงของจีซูก็เกินพอแล้ว

“หลังจากเจ้าของแบรนด์ Judassime ออกโพสต์ทวงของจาก Jisoo ที่ทางทีมงานติดต่อขอยืมของแต่ไม่มีกำหนดคืน ต่อมาหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ Violet Vargas ดีไซเนอร์เจ้าของเแบรนด์ Gutter Gutter ได้เผยในข่องคอมเมนต์ว่า เธอก็ได้รับการติดต่อจากทีมงานของจีซูเช่นกัน โดยขอให้เธอส่งชุด Latax ของแบรนด์ไปให้จีซูยืมใส่ถ่ายงาน “พวกเค้าขอให้ฉันส่งชุดลาเท็กซ์จากแอลเอไปเกาหลี เพื่อใช้ถ่ายปกนิตยสารกับจีซู ปกติฉันให้เช่านะ แต่พวกเค้าบอกว่า ไม่มีงบ แล้วก็พูดคุยอวดต่อว่าเธอโด่งดังขนาดไหน ฉันดีใจมากที่ไม่ได้ให้ยืม! ถ้ายืมไปคงเสียชุดลาเท็กซ์แบบพองได้ทั้งหมดที่ฉันสต็อกไว้แน่นอน

ฉันมีอีเมลจากทีมงานที่ติดต่อฉันมานะ ถ้าอยากดูฉันยินดีแชร์ให้ดูเลย! หลายครั้งที่มีคนยืมของไป มักจะเสียหาย หรือไม่คืนเลย ซึ่งน่าเสียดายที่เป็นเรื่องปกติในวงการนี้ฉันปฏิเสธที่จะให้ยืมอะไรโดยไม่มีค่าเช่า และสัญญาเลย ฉันยังขอข้อมูลการชำระเงินของพวกเค้าด้วย เผื่อของไม่คืนจะได้เรียกเก็บเงินจากใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนดังระดับ A-list หรือไม่ก็ตาม ไม่มีใครน่าไว้ใจทั้งนั้นค่ะ

เพื่อความชัดเจนนะคะ ฉันไม่ได้โทษจีซู ฉันรู้ดีว่าศิลปินแทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ทั้งหมดเลย เป็นหน้าที่ของทีมเสื้อผ้า ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการไม่คืนชุดที่ยืมไป ฉันไม่รู้ว่าฉันคุยกับทีมเดียวกันกับคนที่อยู่ในวิดีโอ(เจ้าของแบรนด์ Judassime)หรือเปล่า แต่ชัดเจนว่ามีคนในทีมสไตลิ่งของจีซู ติดต่อดีไซเนอร์ด้วยงบ $0 ฉันไม่มีความแค้นเคืองต่อเธอนะคะ เรื่องนี้เป็นเพียงการเรียกร้องของดีไซเนอร์ที่อยากได้ของคืนเท่านั้น””

จากนั้นทางเพจ Diva Phoenix ได้มีการโพสต์อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดทางฝั่งของ Benjamin Voortmans เจ้าของแบรนด์ Judassime ได้ออกมาชี้แจงโพสต์ที่เกิดขึ้นแล้ว โดยยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหาไปที่ตัวของ จีซู แบล็กพิงก์ แต่เป็นการพูดถึงทีมงานของเธอ และตอนนี้ได้มีการติดต่อเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างแล้ว จบแยกย้าย

“Benjamin Voortmans เจ้าของแบรนด์ Judassime ออกมาชี้แจงแล้ว หลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์วีดีโอกล่าวหาว่า Jisoo ขโมยของของเค้า โดยมาจากการที่เค้าส่งของไปให้ทีมงานของจีซูใช้เพื่อถ่ายงาน แต่ไม่ได้คืน จนทำให้เจ้าตัวต้องถ่ายวีดีโอนั้นเพื่อให้ได้รับคำชี้แจง

ต่อมาเบนจามินบอกว่าในไอจีสตอรี่ เค้าจะไม่ขอโทษกับประเด็นนี้ ถึงแม้เค้าจะเอ่ยชื่อจีซู แต่เชื่อว่าทีมงานทั้งหมดของเธอควรตระหนักว่าตัวเธอ และทีมงานจำเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ดีกว่านี้ในอนาคต หากมีปัญหา ก็ควรแก้ไข การไม่ตอบสนองเป็นเวลา 6 เดือนนั้นไม่สมเหตุสมผล

“ดีไซเนอร์รุ่นใหม่อย่างพวกเราทุ่มเทเวลาอย่างมหาศาลให้กับงานแต่ละชิ้น การถูกเพิกเฉยเป็นเวลาหกเดือนโดยไม่มีการตอบกลับใด ๆนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างแท้จริง”

ล่าสุด เบนจามิน ชี้แจงอีกว่า ในประเด็นกับจีซูตัวเค้าโดนทัวร์ลงจากโลกออนไลน์เยอะมาก ซึ่งตัวเค้ายอมนับว่าใช้ชื่อของเธอให้เกิดประเด็นนี้ เพราะในอีเมลและเอกสารระบุชื่อจีซูชัดเจน แต่ไม่เคยจะโจมตีเธอ เพียงแต่การเอาชื่อจีซูขึ้นเป็นหัวข้อคลิปก็เพื่อส่งสาร์นถึงทีมงานของเธอ เพื่อให้ตอบกลับอะไรบ้าง ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างจะได้รับการแก้ไข เพราะทีมงานจะไปนำมันกลับมาจากจากเกาหลี

เบนจามิน บอกว่าในตอนแรกเค้าไม่คิดว่ามันจะมีกระแสเกลียดชังทั้งต่อตัวจีซู และตัวเค้าขนาดนี้ เพราะเค้าก็รักผลงานของเธอ ไม่จำเป็นต้องปั่นโดยใช้ชื่อใครเพื่อหาแสง สิ่งที่เค้าเผยผ่านวีดีโอนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิด จึงได้ทำการลบวีดีโอ และตัดชื่อของจีซูออกจากสถานการณ์นี้แล้ว โดยก่อนหน้านี้ที่ใช้ชื่อจีซูจั่วหัว เพราะเค้าได้รับคำตอบที่คลุมเครือมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

“แต่ตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้ว ฉันเองก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้ ฉันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัว ฉันจะใช้เวลาช่วงนี้รู้สึกเสียใจกับมัน และฉันพูดอะไรไปเยอะมาก แต่… เราโอเคแล้วตอนนี้ มุ่งหน้าสู่ Chapter ต่อไปกันดีกว่า รักทุกคนน้า””

อ้างอิงจาก : FB Diva Phoenix

