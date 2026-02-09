บันเทิง

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 16:34 น.
52
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย
Instagram : @nats_upi

“นัทสึพิ” อดีตไอดอลสาวคัพ E วัย 30 ปี ดีกรีวิศวะ ม.โตเกียว ประกาศหาคู่ชีวิตรอบสองผ่านโซเชียล เปิดสเปก 5 ข้อสุดเรียบง่าย ขอผู้ชายรายได้มาตรฐาน-จบมหาลัยกลุ่ม MARCH ชาวเน็ตลั่นคุณสมบัตินางฟ้าชัด ๆ

กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลญี่ปุ่นและไต้หวัน เมื่อ นัตสึพิ (Natsupi) อดีตไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นวัย 30 ปี ผู้มาพร้อมโปรไฟล์สุดเพอร์เฟกต์ ทั้งดีกรีการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว (โทได) สถาบันอันดับ 1 ของประเทศ และรูปร่างสุดเซ็กซี่ ได้ออกมาประกาศตามหา “คู่ชีวิต” อย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) อีกครั้ง โดยระบุคุณสมบัติของผู้ชายที่เธอต้องการไว้อย่างชัดเจน

ขอคนจริงจัง ไม่เล่น ไม่ลองใจ

สิ่งที่ทำให้โพสต์ของนัตสึปิกลายเป็นไวรัล คือเงื่อนไข 5 ข้อที่เธอกำหนดไว้ ซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเป็นคุณสมบัติที่ “จับต้องได้” และไม่ได้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับโปรไฟล์ของเธอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สถานะ : ชายโสด อายุระหว่าง 24 – 37 ปี และต้องไม่มีลูกติด

2. รูปร่าง : ส่วนสูง 168 เซนติเมตรขึ้นไป

3. รายได้ : มีรายได้ต่อปีมากกว่า 5 ล้านเยน (ประมาณ 1.15 ล้านบาท)

4. การศึกษา : จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม “MARCH” (Meiji, Aoyama Gakuin, Rikkyo, Chuo, Hosei) หรือเทียบเท่า

5. เป้าหมาย : ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะแต่งงาน

ชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขของนัตสึพิ

    Instagram : @nats_upi

ทันทีที่เงื่อนไขเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไป กระดานสนทนาชื่อดังของไต้หวันอย่าง PTT ก็ลุกเป็นไฟ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความ “ใจกว้าง” และ “เข้าถึงง่าย” ของเธอ โดยมองว่ารายได้ 5 ล้านเยนต่อปีสำหรับคนญี่ปุ่นในวัยทำงานถือเป็นตัวเลขมาตรฐาน ไม่ได้สูงลิบลิ่วเหมือนที่สาว ๆ โปรไฟล์ดีส่วนใหญ่มักเรียกร้อง

คอมเมนต์หนึ่งกล่าวติดตลกว่า “ถ้าเธอยอมรับผู้ชายไต้หวัน รับรองว่าคิวสมัครคงยาวเหยียดแน่นอน” ขณะที่บางคนเปรียบเทียบว่าเงื่อนไขของเธอช่างดูสวนทางกับรูปร่างหน้าตาและการศึกษาที่สูงระดับท็อปของประเทศ

เงื่อนไขการหาคู่ของนัตสึพิรวมถึงรายได้และการศึกษา
Instagram : @nats_upi

นัตสึพิเปิดเผยว่า ครั้งนี้เป็นการประกาศหาคู่ผ่านสื่อสาธารณะเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกมีผู้ชายส่งข้อความสมัครเข้ามามากกว่า 1,000 คน แต่เธอกลับยังไม่เจอคนที่ใช่ เนื่องจากหลายคนสมัครเข้ามาเพียงเพราะความอยากรู้อยากเห็น หรือแค่อยากลองคุยเล่น ๆ

ในครั้งนี้ เธอจึงย้ำชัดเจนว่า เธอไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย แต่ต้องการมองหาคนที่มีความพร้อมและจริงจังกับการสร้างครอบครัวจริง ๆ เท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Instagram : @nats_upi
Instagram : @nats_upi
Instagram : @nats_upi
Instagram : @nats_upi
Instagram : @nats_upi

ขอบคุณข้อมูลจาก : Dimsum Daily Newsroom, Instagram : @nats_upi

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อดีตไอดอลสาว นัตสึพิ ประกาศหาคู่ชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย บันเทิง

เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ

37 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

หยุดโลก 13 นาที! “Bad Bunny” พลิกโฉมซูเปอร์โบวล์ 2026 ของดีต้องมีดราม่า

7 นาที ที่แล้ว
ภาพของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ที่มีเสาหลักเมือง 2 ต้น สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ ข่าวการเมือง

ตำนานความขลัง “ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์” ศูนย์รวมใจเมืองแปะ เบื้องหลังแลนด์สไลด์ ภูมิใจไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณยายขายผักนั่งอยู่บนรถขนผักคันใหม่ที่มีเลขทะเบียน 8 ขญ 7084 เลขเด็ด

เลขทะเบียน “รถขนผักคันใหม่” คุณยายสู้ชีวิต เพจดังจัดให้ฟรีพ่วงท้ายมินิมอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อังคณา เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัดหลังเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

โพสต์จี้ใจ “อังคณา” เตือนสติ แฟนคลับพรรครุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัด ปมเลือกตั้ง 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 ออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง เช็กที่นี่ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 9 ก.พ. 69 หลังเลือกตั้ง เปิดตลาดร่วง สังเวยบาทแข็งหลังเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรเสียเลือกตั้ง 69 ข่าวการเมือง

บัตรเสีย 2.7 ล้านใบ ทำแฮชแท็ก #นับคะแนนใหม่ พุ่งเทรนด์ X มัดรวมพิรุธเพียบ!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก ข่าวการเมือง

เปิดคำแถลงเต็ม ป.ป.ช. ฟัน 44 อดีต สส.ก้าวไกล เสนอแก้ ม.112 ข้อกล่าหาร้ายแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉพิรุธหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนประชามติในความมืดเพราะไฟดับแต่พัดลมยังใช้ได้ปกติ ข่าวการเมือง

อุ้ย! เพจดังจับโป๊ะ คูหาไฟดับตอนนับคะแนน ขนลุก พัดลมใช้งานได้ปกติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู แบล็คเฮด หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ ตรวจพบนิ่วจิ๋ว บันเทิง

ภาพล่าสุด ปู แบล็คเฮด เข้ารพ. ตรวจพบนิ่ว ซ้ำหัวใจเต้นผิดจังหวะ แฟน ๆ แห่ห่วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพเหตุการณ์โดมถล่มที่ศูนย์ฝึกการไฟฟ้าบางพลี พร้อมทีมกู้ภัยที่ถูกห้ามเข้าช่วยเหลือ ข่าว

กู้ภัยบางพลีงง! ถูกห้ามเข้าช่วยคนเจ็บเหตุโดมถล่ม ศูนย์ฝึกการไฟฟ้า อ้างระเบียบเขตราชการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก &quot;อภิสิทธิ์&quot; สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง ข่าวการเมือง

“ต๊ะ นารากร” แพ้เลือกตั้ง ยอมรับจิตตก “อภิสิทธิ์” สายตรงขอโทษไม่ได้ช่วยหาเสียง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ศรีบำเพ็ญพระราม 4 แมว ข่าว

เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 พบแมวถูกไฟคลอกสาหัส!

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิรุธ “บัตรเขย่ง” ชลบุรี เขต 3 โผล่ปริศนา 5 พันใบ! จี้ กกต. สอบด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัครพรรค ส้ม จ.ขอนแก่น เตรียมยื่น ขอนับคะแนนใหม่ คะแนนผิด เขียน 0 เกินมาตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจต้านโกง เปิดข้อมูลโครงการโดมถล่ม การไฟฟ้านครหลวง 1353 ล้านบาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรเสีย 7,400 ใบ ในการเลือกตั้งลำปาง เขต 2 ทำให้เกิดข้อสงสัย ข่าวการเมือง

ด่วน! บัตรเสีย 7,400 ใบ จี้ กกต. ลำปาง เขต 2 จ่อขอนับคะแนนใหม่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง &quot;หมอชลน่าน&quot; แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด ข่าวการเมือง

อึ้ง “หมอชลน่าน” แพ้เลือกตั้ง ในรอบ 25 ปี เพื่อไทยสูญพันธุ์ยกจังหวัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน จี้ เขต 1 จ.พิจิตร เจอบัตรเขย่งเกินผู้ใช้สิทธิ 3 หมื่นใบ ข่าวการเมือง

พรรคส้มจี้ถาม พิจิตร เขต 1 บัตรเขย่งเกือบ 3 หมื่นใบ โผล่จากไหน หลังพ่ายภูมิใจไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดือดหลังเกม! นักบอลนอกลีกฉุนแม่โดนด่า เปิดฉากนัวแฟนบอลคู่แข่งเละเทะ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

แฉวิธีซื้อเสียง “เลือกตั้ง 69” พิรุธกาเบอร์เดียว 2 ใบ ดันคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งผิดปกติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ตอบสถานะรักล่าสุด บันเทิง

ย้อนฟัง พิธา เปิดใจรักใหม่ เข้ากับลูกสาวได้ดี บอกรักแล้วรอฟังผล ปัดตอบคนวงการ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ทหารเกาหลีใต้ตก ขณะฝึกซ้อมลงจอด กำลังพลเสียชีวิต 2 นาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 09 ก.พ. 2569 16:34 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพของศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ที่มีเสาหลักเมือง 2 ต้น สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์

ตำนานความขลัง “ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์” ศูนย์รวมใจเมืองแปะ เบื้องหลังแลนด์สไลด์ ภูมิใจไทย

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
คุณยายขายผักนั่งอยู่บนรถขนผักคันใหม่ที่มีเลขทะเบียน 8 ขญ 7084

เลขทะเบียน “รถขนผักคันใหม่” คุณยายสู้ชีวิต เพจดังจัดให้ฟรีพ่วงท้ายมินิมอล

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
อังคณา เตือน คนรุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัดหลังเลือกตั้ง 69

โพสต์จี้ใจ “อังคณา” เตือนสติ แฟนคลับพรรครุ่นใหม่ อย่าด้อยค่าคนต่างจังหวัด ปมเลือกตั้ง 69

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69

หวยลาววันนี้ 9 ก.พ. 69 ออกวันจันทร์ 10 งวดย้อนหลัง เช็กที่นี่ทุกรางวัล

เผยแพร่: 9 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button