เปิดเงื่อนไข อดีตไอดอล วัย 30 คัพ E ประกาศหาคู่ 5 ข้อ ชาวเน็ตแห่สมัครเพียบ
“นัทสึพิ” อดีตไอดอลสาวคัพ E วัย 30 ปี ดีกรีวิศวะ ม.โตเกียว ประกาศหาคู่ชีวิตรอบสองผ่านโซเชียล เปิดสเปก 5 ข้อสุดเรียบง่าย ขอผู้ชายรายได้มาตรฐาน-จบมหาลัยกลุ่ม MARCH ชาวเน็ตลั่นคุณสมบัตินางฟ้าชัด ๆ
กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลญี่ปุ่นและไต้หวัน เมื่อ นัตสึพิ (Natsupi) อดีตไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นวัย 30 ปี ผู้มาพร้อมโปรไฟล์สุดเพอร์เฟกต์ ทั้งดีกรีการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว (โทได) สถาบันอันดับ 1 ของประเทศ และรูปร่างสุดเซ็กซี่ ได้ออกมาประกาศตามหา “คู่ชีวิต” อย่างเป็นทางการผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) อีกครั้ง โดยระบุคุณสมบัติของผู้ชายที่เธอต้องการไว้อย่างชัดเจน
ขอคนจริงจัง ไม่เล่น ไม่ลองใจ
สิ่งที่ทำให้โพสต์ของนัตสึปิกลายเป็นไวรัล คือเงื่อนไข 5 ข้อที่เธอกำหนดไว้ ซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเป็นคุณสมบัติที่ “จับต้องได้” และไม่ได้สูงเกินไปเมื่อเทียบกับโปรไฟล์ของเธอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สถานะ : ชายโสด อายุระหว่าง 24 – 37 ปี และต้องไม่มีลูกติด
2. รูปร่าง : ส่วนสูง 168 เซนติเมตรขึ้นไป
3. รายได้ : มีรายได้ต่อปีมากกว่า 5 ล้านเยน (ประมาณ 1.15 ล้านบาท)
4. การศึกษา : จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม “MARCH” (Meiji, Aoyama Gakuin, Rikkyo, Chuo, Hosei) หรือเทียบเท่า
5. เป้าหมาย : ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะแต่งงาน
ทันทีที่เงื่อนไขเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไป กระดานสนทนาชื่อดังของไต้หวันอย่าง PTT ก็ลุกเป็นไฟ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความ “ใจกว้าง” และ “เข้าถึงง่าย” ของเธอ โดยมองว่ารายได้ 5 ล้านเยนต่อปีสำหรับคนญี่ปุ่นในวัยทำงานถือเป็นตัวเลขมาตรฐาน ไม่ได้สูงลิบลิ่วเหมือนที่สาว ๆ โปรไฟล์ดีส่วนใหญ่มักเรียกร้อง
คอมเมนต์หนึ่งกล่าวติดตลกว่า “ถ้าเธอยอมรับผู้ชายไต้หวัน รับรองว่าคิวสมัครคงยาวเหยียดแน่นอน” ขณะที่บางคนเปรียบเทียบว่าเงื่อนไขของเธอช่างดูสวนทางกับรูปร่างหน้าตาและการศึกษาที่สูงระดับท็อปของประเทศ
นัตสึพิเปิดเผยว่า ครั้งนี้เป็นการประกาศหาคู่ผ่านสื่อสาธารณะเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยครั้งแรกมีผู้ชายส่งข้อความสมัครเข้ามามากกว่า 1,000 คน แต่เธอกลับยังไม่เจอคนที่ใช่ เนื่องจากหลายคนสมัครเข้ามาเพียงเพราะความอยากรู้อยากเห็น หรือแค่อยากลองคุยเล่น ๆ
ในครั้งนี้ เธอจึงย้ำชัดเจนว่า เธอไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย แต่ต้องการมองหาคนที่มีความพร้อมและจริงจังกับการสร้างครอบครัวจริง ๆ เท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก : Dimsum Daily Newsroom, Instagram : @nats_upi
