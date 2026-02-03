ดราม่าเดือด ไล่ออก 2 ไอดอล J-Cup ตัวท็อป แอบแซ่บแฟนคลับ จับได้ สั่งยุบวงทันที
ต้นสังกัดไล่ออกฟ้าผ่า 2 ไอดอลสาว J-Cup เซ่นปมแอบกิ๊กแฟนคลับ ทำวงแตก แฟนคลับเศร้า ประกาศยุบวง 8 มี.ค.นี้ งัดยาแรงสั่งแบนคู่กรณี ห้ามร่วมกิจกรรมค่ายตลอดชีวิต
เกิดอะไรขึ้น? ต้นสังกัดได้ประกาศคำสั่งปลดสายฟ้าแลบ ดับฝันเส้นทางไอดอลของ Agehasan Bot (อะเกฮะซัง บอท) สมาชิกตัวท็อปเจ้าของเรือนร่างทรงเสน่ห์ระดับ J-Cup พร้อมด้วยเพื่อนร่วมวงอีกหนึ่งคน Ruki Kirinaga (รุกิ คิรินากะ) เซ่นกฎเหล็กที่ถือเป็นเรื่องต้องห้ามสูงสุดของวงการ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา วง Sora kara no Shinryakusha ออกแถลงการณ์ด่วน ใจความว่า ทางต้นสังกัดจับได้ว่า Agehasan Bot และ Ruki Kirinaga สองสมาชิกของวง มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับแฟนคลับ ทั้งคู่ถูกไล่ออกจากวงทันที และบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเธอถูกลบทิ้งในวันเดียวกัน
จากเหตุการณ์สูญเสียสมาชิกหลักไปถึง 2 คน ทำให้วงที่มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน และเพิ่งทำกิจกรรมมาได้เพียง 1 ปี ไปต่อไม่ไหว ประกาศเตรียมยุบวงอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2569 นี้ ณ คอนเสิร์ตย่านคันดะ โตเกียว
แฟนคลับจำนวนมากต่างรู้สึกเสียดายที่สองไอดอลสาวถูกไล่ออก เนื่องจาก Agehasan Bot ถือเป็นตัวแบกหรือสมาชิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในวง เธอโดดเด่นด้วยลุคสาวข้างบ้านที่มาพร้อมกับหน้าอกหน้าใจไซส์มหึมา คัพ J
เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2568 เธอเพิ่งมีผลงานโฟโต้บุ๊คกับนิตยสารชื่อดังอย่าง Weekly Playboy และเพิ่งวางจำหน่าย Image DVD แผ่นแรกไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น สื่อคาดการณ์ว่าด้วยรูปร่างและฐานแฟนคลับ เธอมีโอกาสสูงที่จะไปรุ่งในเส้นทางนางแบบกราเวียร์ แต่อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ในการทำงาน
อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจในแถลงการณ์ฉบับนี้ คือความเด็ดขาดของต้นสังกัดที่ไม่เพียงแค่ลงโทษไอดอล แต่ยังลามไปถึงคู่กรณีด้วย โดยต้นสังกัดระบุชัดเจนว่า แฟนคลับที่มีความสัมพันธ์กับสองไอดอลสาวห้ามเข้าร่วมคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมใด ๆ ในอนาคตที่จัดโดยค่ายนี้อีกต่อไป
แม้ในทางปฏิบัติจะตรวจสอบยากว่าใครเป็นใคร แต่การระบุเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าทางค่ายน่าจะทราบตัวตนของแฟนคลับต้นเรื่องเป็นอย่างดี
