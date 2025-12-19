บันเทิง

ไอดอลฟิตเนสยุค 90s สู่คนล้มละลาย ผันตัวส่งอาหาร รอข้าวฟรีประทังชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:53 น.
104
ซูซาน พาวเตอร์ ไอดอลฟิตเนสยุค 90 ที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุด
ภาพจาก : IG susanpowter

จากราชินีฟิตเนสผู้มั่งคั่ง สู่ไรเดอร์ส่งอาหาร เปิดชีวิตจริง ซูซาน พาวเตอร์ ที่ยิ่งกว่าละคร หลังสูญเสียทุกอย่างในยุค 90s

หากย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 1990 คงไม่มีใครในอเมริกาที่ไม่รู้จักหญิงสาวผมเกรียนสีบลอนด์ขาว บุคลิกมั่นใจ และเสียงตะโกนอันเป็นเอกลักษณ์ว่า “Stop the Insanity!” ซูซาน พาวเตอร์ (Susan Powter) คือราชินีแห่งวงการลดน้ำหนักในยุคนั้น

ซูซานไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์ แต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม อินโฟเมอร์เชียล หรือ โฆษณาขายสินค้าทางโทรทัศน์ ของเธอทำยอดขายถล่มทลายรวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์ หนังสือและวิดีโอออกกำลังกายถูกขายไปกว่า 10 ล้านชิ้นทั่วโลก จนเธอมีรายการทอล์กโชว์เป็นของตัวเองและสร้างรายได้ให้บริษัทสูงถึงปีละ 50 ล้านดอลลาร์ แต่ใครจะเชื่อว่าภาพความสำเร็จอันหรูหรานั้นจะเลือนหายไป และถูกแทนที่ด้วยความจริงที่เจ็บปวด

เส้นทางความมั่งคั่งของซูซานไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไป ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน ดีลที่ไม่เป็นธรรม และคดีความฟ้องร้องกับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ กลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่พัดพาเงินทองของเธอหายวับไปกับตา

รอยเตอร์สและนิตยสาร People รายงานตรงกันว่า จากมหาเศรษฐี เธอถูกฉุดลงสู่สถานะบุคคลล้มละลาย ทรัพย์สินที่เคยมีมลายหายไปจนต้องระหกระเหินไปใช้ชีวิตอยู่ในที่พักชั่วคราวสภาพย่ำแย่ในเมืองลาสเวกัส

ชีวิตของซูซานเปลี่ยนไปเมื่อเธอต้องกลายเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร
ภาพจาก : IG susanpowter

เมื่อแสงไฟจากวงการบันเทิงดับลง ชีวิตจริงของการดิ้นรนก็เริ่มต้นขึ้น ซูซานในวัยที่ร่วงโรยต้องเผชิญกับความท้าทายในการหาเงินเพื่อจ่ายค่าเช่าและค่ากินอยู่เหมือนคนทั่วไป เธอเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจผ่านบทสัมภาษณ์ว่า ช่วงหนึ่งเธอต้องพึ่งพาระบบสวัสดิการสุขภาพของรัฐ และอาศัยอยู่ในชุมชนผู้สูงอายุรายได้น้อยที่ต้องรอรับอาหารแจกจากองค์กรการกุศลในบางมื้อ

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้มีรายได้ประทังชีวิต เธอตัดสินใจทำงานเป็นคนขับรถส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Grubhub งานที่ต้องใช้แรงและเวลา แลกกับเศษเงินเพื่อความอยู่รอด ซึ่งเป็นภาพที่ห่างไกลจากอดีตราชินีฟิตเนสผู้โด่งดังอย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของซูซาน พาวเตอร์ ไม่ได้จบลงที่ความสิ้นหวัง ล่าสุดชีวิตการต่อสู้ของเธอได้ถูกถ่ายทอดผ่านสารคดีเรื่องใหม่ “Stop the Insanity: Finding Susan Powter” โดยมีนักแสดงรุ่นใหญ่ เจมี ลี เคอร์ติส (Jamie Lee Curtis) นั่งแท่นผู้อำนวยการสร้าง

เรื่องราวของซูซานสะท้อนถึงความจริงของคนตกอับ
ภาพจาก : IG susanpowter

สารคดีชุดนี้ไม่ได้ต้องการขายภาพความน่าสงสารของดาราตกอับ แต่ต้องการบันทึก “ความจริง” ของมนุษย์คนหนึ่งที่พยายามกลับมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองอีกครั้ง

โดยซูซานได้เริ่มเขียนบันทึกความทรงจำและวางแผนรีลอนช์แบรนด์ของตัวเองใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะกลับมาควบคุมทิศทางชีวิตและการเงินของเธอให้รัดกุมกว่าเดิม ไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซูซาน พาวเตอร์ ไอดอลฟิตเนสยุค 90 ที่เคยประสบความสำเร็จสูงสุด บันเทิง

ไอดอลฟิตเนสยุค 90s สู่คนล้มละลาย ผันตัวส่งอาหาร รอข้าวฟรีประทังชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 20 ธ.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาอ้าง หมาทหารไทย บุกกัดทหารแนวหน้า ก่อนยิงทิ้ง หวั่นติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วิธีตรวจสอบ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 เช็กเลยที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี ข่าว

ไฮโซนัท อภิชาติ เล่าครั้งแรก ไฮโซ ต. คือเพื่อนสนิท ติดหนี้ 14 ล้าน ไม่จ่าย-ติดต่อไม่ได้เป็นปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยข้อความ เติ้ล มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่นักมวย แชมป์เหรียญทองโอลิมปิก ทิ้งท้ายประโยคเด็ด ก่อนนอนคุกทันที 2 ปี 9 เดือน ข่าว

คำพูดทิ้งท้าย “มนัส บุญจำนงค์” ก่อนเข้าคุก เซ่นคดีฉ้อโกงหวย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอฟเวอร์ตัน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 20 ธ.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเดวิดสวนกลับสาวกัมพูชาบูลลี่คนไทยพูดอังกฤษไม่ได้ ข่าว

ครูเดวิด ดับมั่นสาวเขมร บูลลี่คนไทยโง่อังกฤษ ด่ากลับแรง พูดมั่วแต่กล้าสอนคนอื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โจ้ 5 หลา ดราม่าเดือด โคตรโง่ ‘ลีซอ’ ต้องรีบเตือนสติรุ่นพี่ ควันหลงบอลซีเกมส์ 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนัส บุญจำนงค์ ถูกจับกุมฐานฉ้อโกงเกี่ยวกับลอตเตอรี่ ข่าวอาชญากรรม

ย้อนรอยคดี มนัส บุญจำนงค์ จากฮีโร่โอลิมปิก สู่ผู้ต้องหา ฐานฉ้อโกง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่เกาหลีใต้ เสียชีวิตวัย 69 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ! ยุนซอกฮวา นักแสดงรุ่นใหญ่ เนื้องอกสมองคร่าชีวิต จากไปวัย 69 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เคล็ดลับเลือกอาหารอย่างชาญฉลาดในช่วงเทศกาล เพื่อคุมเบาหวานให้เข้าสู่ระยะสงบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง-ทหารผ่านศึก ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ปลดล็อกกัญชา ลดสถานะเทียบเท่า ยาแก้ปวด หวังช่วยผู้ป่วย-ทหารผ่านศึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คีย์ SHINee ยุติกิจกรรมทั้งหมด ปมรับบริการทางการแพทย์ผิดกฎหมาย บันเทิงเกาหลี

คีย์ SHINee โพสต์ขอโทษ พักงาน-ถอนตัวทุกรายการ เซ่นปมรับบริการแพทย์ผิดกฎหมาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกทั้งกอง! ตัวเต็ง มิสแกรนด์กรุงเทพฯ 2026 ประกาศถอนตัว แฟนนางงามแห่เสียดาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB บุกรวบ มนัส บุญจำนงค์ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! CIB บุกรวบ มนัส บุญจำนงค์ อดีตเหรียญทองโอลิมปิก ฐานฉ้อโกง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
AOT แจงปมสื่อกัมพูชา อ้างสนามบินไทย กลั่นแกล้งชาวยุโรปต่อเครื่อง-ทำกระเป๋าผู้โดยสารหาย ข่าว

AOT แจงปมสื่อกัมพูชา อ้างสนามบินไทย กลั่นแกล้งชาวยุโรปต่อเครื่อง-ทำกระเป๋าผู้โดยสารหาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สีหศักดิ์ คุยทั้ง รมต.จีนและสหรัฐฯ หารือสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเหงียนตีข่าว เวียดนาม ทุบศักดิ์ศรี &quot;ช้างศึก&quot; คาบ้าน สถิติครองบอลเหนือชั้น คว้าทองซีเกมส์ 2025 ข่าวกีฬา

สื่อเหงียนตีข่าว เวียดนาม ทุบศักดิ์ศรี “ช้างศึก” คาบ้าน สถิติครองบอลเหนือชั้น คว้าทองซีเกมส์ 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรี M6 บางปะอิน-โคราช 196 กม. นาน 11 วัน ข่าว

วิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา 11 วัน เปิดพิกัด 7 จุดขึ้นลง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 20 ธ.ค. ที่เปิดให้บริการออนไลน์ ข่าวการเมือง

เริ่มพรุ่งนี้! 20 ธ.ค. ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า เช็กช่องทาง-ออนไลน์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 16:53 น.
104
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

พ่อแม่ลมแทบจับ ครูปล่อยคลิปนักเรียนขณะสอบ ลั่นถามหาจรรยาบรรณ

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568

ดอร์ทมุนด์ พบ มึนเช่นกลัดบัค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 19 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
ผลหวยลาว 19 ธันวาคม 2568

ผลหวยลาววันนี้ 19 ธ.ค. 68 ตรวจผลรางวัลล่าสุด สถิติ 5 งวดย้อนหลัง

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค

เลขเด็ดงวดแรก แปลปกสลาก 2 มกราคม 2569 ต้อนรับปีมะเมีย อาชานำโชค

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2568
Back to top button