ช็อกต่อเนื่อง! เตนล์ หมดสัญญา SM ลุ้นอยู่วง NCT กับ WayV ต่อ
SM Entertainment ประกาศเตนล์ NCT สิ้นสุดสัญญาค่ายวันที่ 8 เมษายนนี้ แฟนคลับลุ้นทิศทางวงต่อจากนี้ อ่านแถลงการณ์เรื่องกิจกรรมในอนาคตของวง WayV ได้ที่นี่
วันที่ 6 เมษายน 2569 ค่ายเพลง SM Entertainment ออกแถลงการณ์แจ้งข่าวการสิ้นสุดสัญญาของ เตนล์ สมาชิกวง NCT กับ WayV
ทางค่ายระบุว่าได้หารือกับเตนล์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทิศทางการทำกิจกรรมในอนาคต ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติสัญญาผูกขาดในวันที่ 8 เมษายนนี้ ต้นสังกัดจะประสานงานเพื่อหาแนวทางให้เตนล์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของวง WayV รวมไปถึงวง NCT ต่อไปในอนาคต
แถลงการณ์มีเนื้อหาขอบคุณเตนล์ที่แสดงศักยภาพอันโดดเด่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มเดบิวต์ เขาทำผลงานได้ดีเยี่ยมทั้งในบทบาทสมาชิกวงรวมถึงศิลปินเดี่ยว ทางค่ายพร้อมสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ของเขาอย่างเต็มที่ SM Entertainment ยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนวง WayV ก้าวเดินต่อไปข้างหน้า พร้อมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อแฟนคลับที่สนับสนุนวงมาโดยตลอด
ข่าวการสิ้นสุดสัญญาของเตนล์เกิดขึ้นคล้อยหลังเหตุการณ์ที่ค่ายเพิ่งประกาศข่าวการสิ้นสุดสัญญาของมาร์คพร้อมการถอนตัวจากวง NCT 127 ทว่ากรณีของเตนล์นั้นแตกต่างออกไปเนื่องจากเขายังมีโอกาสร่วมทำกิจกรรมกับวง NCT กับ WayV ต่อไป เรื่องนี้ดึงดูดความสนใจจากแฟนคลับเป็นอย่างมาก
