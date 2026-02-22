ข่าวการเมือง

อ.เจษฎา จับโป๊ะบัตรเลือกตั้งใหม่ ไร้เลขรันนัมเบอร์บนต้นขั้ว แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น

เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 13:29 น.
อ.เจษฎา จับโป๊ะบัตรเลือกตั้งใหม่ ต้นขั้วไร้เลขรันนัมเบอร์ แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น

อ.เจษฎา จับพิรุธ บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อรอบใหม่ พบต้นขั้วไร้ตัวเลขรันนัมเบอร์ หวั่นแอบเปลี่ยนแบบบัตร แซวแฮกข้อมูลยากขึ้น

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (สีชมพู) สำหรับการเลือกตั้งใหม่ในวันนี้ ภาพดังกล่าวถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง เผยให้เห็นความผิดปกติบริเวณต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีตัวเลขระบุไว้ โดยระบุว่า

“อ้าวว บัตรเลือกตั้งใหม่ของวันนี้ แม้จะมีบาร์โค้ดที่ตัวบัตรด้านล่าง แต่ไม่มีพิมพ์เลขรันนัมเบอร์ ที่ต้นขั้ว !? แสดงว่าเปลี่ยนแบบของบัตรหรือเปล่าครับเนี่ย ?

หรือว่าเค้าไม่ต้องมีบาร์โค้ดลับ เอาไว้ตรวจบัตรปลอม อย่างที่เคยอ้างแล้ว (แต่ยังไม่เคยเห็นเอามาตรวจกันซักที) ขอฝากนักข่าวช่วยตรวจสอบกันด้วยนะครับ อย่างนี้ก็แฮกเลขบัตรลำบากแล้วสิ ฮะๆ”

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ข้อความตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง
ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บัตรเลือกตั้งเคยมีประเด็นให้ประชาชนตั้งข้อสงสัย บัตรเลือกตั้งในครั้งนั้นปรากฏทั้งตัวเลขรันนัมเบอร์ บาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ประชาชนหลายคนเกิดความกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปสู่การตรวจสอบย้อนหลังได้หรือไม่ ว่าผู้มาใช้สิทธิชื่ออะไรและกากบาทเลือกใคร

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

