ทบ.แจงแล้ว เหตุเจอช้อนสั้น ในเถ้ากระดูกพลทหาร หลังดับปริศนาคาเรือนจำ
“วาสนา นาน่วม” เผย กองทัพบก แจงกรณีพบช้อนสั้นในเถ้ากระดูกพลทหารวัย 22 ปี ดับปริศนาคาเรือนจำ ชี้พกติดกระเป๋ากางเกงไว้กินข้าว
จากกรณีที่ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับ พลทหารเพชรัตน์ กำลังยิ่ง อายุ 22 ปี สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี เสียชีวิตอย่างกะทันหันในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำมณฑลทหารบก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568
ก่อนหน้านี้ ทางญาติและครอบครัวของพบเจอข้อพิรุธหลายประการ ทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการนำประวัติการรักษามาให้ญาติได้ตรวจสอบ ไม่มีการเปิดเผยภาพฟิล์มเอกซเรย์ของพลทหารให้ครอบครัวได้ดูเพื่อคลายความสงสัย รวมไปถึงการพบช้อนสั้นในเถ้ากระดูกหลังจากเผา
ล่าสุด น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ข้อความระบุว่า “ทบ.แจงเหตุพบ #ช้อนสั้น หลังเผาศพพลทหารที่ดับปริศนาในค่าย เพราะพลทหารมักต้องพกช้อน ใส่กระเป๋ากางเกงไว้ทานข้าว”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “นิชนันท์” จี้กองทัพบกชี้แจง ปมพลทหารดับปริศนา ซ้ำเจอช้อนปนกระดูกหลังเผา
- ค่ายปราจีนฉาว! พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก
- แฉคลิป ซ้อมพลทหารประจวบฯ มือ-เท้าจัดเต็ม กลางวงล้อม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: