สุดารัตน์ ซัด สตง. ทุจริตแก้ไม่ได้ด้วยเพลง ผ่านไป 11 เดือน คดีตึกถล่มยังเงียบกริบ
“คุณหญิงสุดารัตน์” ซัด สตง. ปล่อยเพลงปลุกใจ “ปณิธานคนตรวจเงิน” ซัดทุจริตแก้ไม่ได้ด้วยเพลงสวยหรู จี้เอาผิดคดีตึก ถล่ม
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า “ปณิธานคนตรวจเงิน” เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า
“การทุจริตไม่ได้แก้ด้วยการแต่งเพลงสวยหรู” ตึกสตง. ถล่ม มา 11 เดือนแล้ว “คนทุจริตยังลอยนวล” ทั้งที่ทำความเสียหายมหาศาล คร่าชีวิตคนนับรัอยราย ใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีคนไทยทุกคนไปกว่า 2500 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียหายอย่างหนัก
ดิฉันขอทวงถามความรับผิดชอบ ของผู้บริหารสตง. / การดำเนินการลงโทษคนผิด ของ ปปช. ต่อกรณีตึกสตง.ถล่ม อย่าทำตีเนียนผลัดกันเกาหลัง ถ่วงเวลาให้คนไทยลืม
ทั้งหมดคือตัวอย่างว่า ประชาชนไม่ควรจะมีอำนาจแค่วันเลือกตั้งวันเดียว แต่ควรจะมีอำนาจในการถอดถอน นักการเมือง และองค์กรอิสระ ที่โคตรโกง ซึ่งดิฉันจะออกรณรงค์ ให้ประชาชนร่วมลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา เพื่อให้อำนวจประชาชนลงชื่อถอดถอนคนโกงได้ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
จากโพสต์ดังกล่าวสืบเนื่องจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เผยแพร่เพลงและมิวสิกวิดีโอ (MV) ใหม่ชื่อว่า “ปณิธานคนตรวจเงิน” ผ่านทางเฟซบุ๊กของสำนักงานฯ โดยบทเพลงนี้ประพันธ์โดยนายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เนื้อหาเพลงมุ่งเน้นการปลุกใจและสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการจับมือกันเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรค
ภาพประกอบในมิวสิกวิดีโอได้นำเสนอการทำงานของคณะทำงานภายในอาคาร สตง. รวมไปถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีฉากสำคัญที่นายมณเฑียรนำทีมผู้บริหารออกมายืนจับมือกันที่บริเวณหน้าอาคาร หลังจากผลงานเพลงนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเพียง 1 วัน ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม มียอดเข้าชมทะลุ 1,200,000 ครั้ง และมีการแชร์ต่อออกไปมากกว่า 4,300 ครั้ง
