“เพนกวิน” ร่อนแถลงข้ามโลก! จี้เช็คบิล กกต. ปมบัตรเลือกตั้งติดบาร์โค้ด
กลุ่มเพื่อนไทยคดีศึกษา ม.วิสคอนซินฯ ประณาม กกต. ปมแทรกแถบรหัสแม่เหล็กในบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อ ชี้พิรุธส่อทุจริต-ละเมิดสิทธิพลเมืองอย่างร้ายแรง เตรียมดันดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากแดนไกลสู่ใจกลางประเด็นร้อน เมื่อ “เพนกวิน” นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักกิจกรรมทางการเมืองชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียล โดยเปิดเผยแถลงการณ์จากกลุ่มเพื่อนไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน (UW-Madison) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสียงประณามพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ประเด็นหลักที่กลายเป็นชนวนเหตุ คือ การตรวจพบแถบรหัสแม่เหล็ก หรือ บาร์โค้ด (Barcode) บนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งทางกลุ่มมองว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงความพยายามทำลายกระบวนการประชาธิปไตย
ในแถลงการณ์ระบุอย่างชัดเจนว่า การแทรกบาร์โค้ดที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวตนผู้ลงคะแนนได้นั้น เป็นการตบหน้าหลักการ “ลงคะแนนเสียงโดยลับ” (Secret Ballot) อย่างรุนแรง ซึ่งหลักการนี้คือหัวใจสำคัญที่รัฐธรรมนูญไทยและอารยประเทศให้การรับรอง เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนได้ใช้สิทธิอย่างเสรีโดยปราศจากการข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติ
เชื่อมโยงตัวตน บาร์โค้ดเจ้าปัญหาถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่เปิดช่องให้รัฐหรือผู้จัดการเลือกตั้งสืบรู้ได้ว่า “ใครเลือกใคร”
ทำลายเสรีภาพ เมื่อความลับไม่มีอยู่จริง ประชาชนย่อมตกอยู่ภายใต้แรงกดดันและการบังคับขู่เข็ญ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย
กลุ่มเพื่อนไทยคดีศึกษาฯ ในฐานะนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาที่ติดตามสถานการณ์ไทยอย่างใกล้ชิด ยืนยันว่า ไม่ว่า กกต. จะเปิดเผยข้อมูลในรหัสเหล่านั้นต่อใครหรือไม่ แต่การมีอยู่ของมันถือเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างสำเร็จความใคร่แล้ว จึงขอเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปกป้องสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงมี และหวังใจว่า สถานการณ์ประชาธิปไตยในไทยจะได้รับการเยียวยาให้ดีขึ้นในเร็ววัน.
