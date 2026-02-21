ข่าวการเมือง

“เหาะเกินลงกา” ศึก 2 กูรู “บวรศักดิ์” ยืมหอก “วิษณุ” สนองคืนปมบาร์โค้ดเลือกตั้ง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 09:29 น.
88
บวรศักดิ์ เหาะเกินลงกา
แฟ้มภาพ

กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงกฎหมายและการเมือง หลังจากที่ล่าสุด บวรศักดิ์ อุวรรณโณ หยิบยกสำนวนตำนานรามเกียรติ์ “เหาะเกินลงกา” โต้ศิษย์พี่ “วิษณุ เครืองาม” กรณีข้อพิพาทความลับบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ด สะท้อนรอยร้าวประวัติศาสตร์การร่างรัฐธรรมนูญที่ยังคงกรุ่นอยู่ในใจ

วานนี้ (20 ก.พ.69) สรกล อดุลยานนท์ หรือ “หนุ่มเมืองจันท์” แสดงความเห็นร่ายยาวผ่านบัญชีโซเชียล หลังจากเกิดกรณีโต้กันสนุกของ 2 มือนักกฎหมายระดับพระกาฬในนาทีนี้ระหว่าง บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี และนายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ โดยเนื้อหาดังกล่าวมีการเจาะไปที่การหยิบวลีเก่าเก็บอย่าง “เหาะเกินลงกา” มาใช้ในการตอบโต้กันเที่ยวล่าสุดด้วย

“เหาะเกินลงกา” สงสัยไหมครับว่าทำไม ? บวรศักดิ์ รองนายกรัฐมนตรีจึงหยิบคำนี้มาใช้ตอบโต้ วิษณุ ในประเด็นเรื่องการเลือกตั้งที่ใช้บาร์โค้ดนั้น “ลับ” หรือ “ไม่ลับ” และความหมายของคำว่า ”ลับ“ คืออะไร ?

“บวรศักดิ์” เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฏหมายของรัฐบาล “อนุทิน ชาญวีรกูล” เมื่อพรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้ง และเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

“บวรศักดิ์” เป็นคนที่ถูกวางตัวว่าจะเป็นรองนายกฯต่อไป แต่เมื่อมีคนมาบอกว่าบัตรเลือกตั้งมีปัญหาเพราะไม่เป็น ”ความลับ“ การเลือกตั้งเป็นโมฆะต้องเลือกตั้งใหม่ คนอื่นๆไม่เท่าไร แต่ระดับ “วิษณุ” ออกมาพูดเอง ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มโน้มเอียงไปทางนี้ ไม่แปลกที่ ”บวรศักดิ์“ มือกฏหมายของรัฐบาลจะต้องออกมาตอบโต้ ” เรื่อง QR Code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง กูรูหลายคนให้ความเห็นว่า ขัดต่อหลักในรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 85 ที่บัญญัติว่าการเลือกตั้งส.ส. “ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยโดยตรงและลับ” กูรูบางคนไปไกลเข้าทำนอง“เหาะเกินลงกา“ว่า ลับหมายถึงลับทั้งโลก ไม่ให้มีใครรู้เลยทั้งโลก!!!!????“

ศึกยักษ์กฎหมาย บวรศักดิ์ใช้สำนวน &quot;เหาะเกินลงกา&quot; ตอกกลับวิษณุ
ภาพ @สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
บวรศักดิ์เหน็บวิษณุ ปมตีความความลับบัตรเลือกตั้ง
แฟ้มภาพ @รัฐบาลไทย

ประเด็นที่น่าสนใจ นอกเหนือจาก เหตุผลที่บวรศักดิ์ต้องออกมาตอบโต้แล้ว ทำไมเขาจึงหยิบคำว่า ”เหาะเกินลงกา“ มาใช้ เรื่องนี้มี “ตำนาน” ครับ

“วิษณุ-บวรศักดิ์” เป็นลูกพี่-ลูกน้องกัน สนิทกันมาก “บวรศักดิ์” เคยเล่าว่าตอนเด็ก “วิษณุ” เรียนเสร็จชอบเอาเรื่องที่เรียนมาสอนเด็กแถวบ้าน หนึ่งในนั้นคือ “บวรศักดิ์” ตอนมาเรียนที่กทม. ก็พักอยู่บ้านญาติใกล้วัดเทพศิรินทราวาสฯด้วยกัน ตอน “วิษณุ” ขึ้นจากเลขาฯครม. เป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาล ”ทักษิณ ชินวัตร“ คนที่ขึ้นมาแทน คือ “บวรศักดิ์”

ตอนพล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน รัฐประหารทักษิณ กลุ่มคนที่มาช่วยคณะรัฐประหารในช่วงแรก คือ “มีชัย ฤชุพันธุ์-วิษณุ-บวรศักดิ์” ร่างธรรมนูญการปกครองเสร็จก็หนีไปเที่ยวฮ่องกงทั้ง 3 คน เช่นเดียวกับตอนที่ พล.อ.ประยุทธ์ รัฐประหาร “ยิ่งลักษณ์” 3 คนนี้ก็เป็น “มือไม้” ของคณะรัฐประหาร เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมานาน ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังจากการรัฐประหาร

นายวิษณุ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ”บวรศักดิ์“ เป็น ประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ เนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่มีการร่างไม่ตรงกับความต้องการของ “ลุงตู่”

“วิษณุ” รู้สัญญานนี้จึงออกมาเตือนครั้งแรก ด้วยการยกสำนวน “รามเกียรติ” มาใช้ ..อย่า “เหาะเกินลงกา” เป็นการปราม ”บวรศักดิ์“ ตรงๆ แต่ “บวรศักดิ์” ก็ไม่เชื่อ ร่างรัฐธรรมนูญจนเสร็จเรียบร้อย ก่อนจะถูกคว่ำในสภาปฏิรูปแห่งชาติในที่สุด น่าจะเป็น “รอยแผล“ ในหัวใจที่ ”บวรศักดิ์“ ไม่เคยลืม ในที่สุด “มีชัย“ ก็มารับไม้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แทน กลายเป็น ”รัฐธรรมนูญปี 2560“ ที่คนสรรเสริญกันระดับเผาพริกเผาเกลือกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ไม่รู้ว่าคำ ”อย่าเหาะเกินลงกา“ อยู่ในใจ ”บวรศักดิ์” มานานหรือเปล่า เมื่อจะออกโรงตอบโต้ “วิษณุ” เขาจึงนำคำนี้มาใช้บ้าง เป็นการ “ยืมหอกสนองคืน“.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทิม พิธา คลั่งรักหนักมาก โพสต์ภาพคู่แฟนสาว ก้อย อรัชพร หวานฉ่ำ จนชาวเน็ตอิจฉา บันเทิง

ทิม พิธา คลั่งรัก ก้อย อรัชพร โพสต์รูปคู่พร้อมอิโมจิหัวใจ ชาวเน็ตแซว นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้ง

2 นาที ที่แล้ว
ตำรวจพัทยาเผยสาเหตุ เควนติน กริฟฟิธส์ ผู้ก่อตั้ง ASOS ข่าว

ไขปม “ผู้ก่อตั้ง ASOS” ดิ่งคอนโดหรูพัทยาดับ พบเอกสารฟ้องร้องคาพวงมาลัย

10 นาที ที่แล้ว
นักสเก็ตโปแลนด์ ใบมีดเฉือนตา ข่าวกีฬา

ช็อกโอลิมปิก 2026! ใบมีดเฉือนหน้า นักสเก็ตโปแลนด์ เลือดนองเต็มลานน้ำแข็ง

42 นาที ที่แล้ว
พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาแจ้งความ-สั่งสอบวินัย ข่าว

ค่ายปราจีนฉาว! พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะวัน ทานตะวัน ถอดกำไล EM ข่าวการเมือง

“ตะวัน” ได้รับอนุญาตถอดกำไล EM หลังใส่นานเกือบ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บวรศักดิ์ เหาะเกินลงกา ข่าวการเมือง

“เหาะเกินลงกา” ศึก 2 กูรู “บวรศักดิ์” ยืมหอก “วิษณุ” สนองคืนปมบาร์โค้ดเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้างดังเพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุปิดตำนานที่สร้างมา 33 ปี เศรษฐกิจ

ห้างดังเพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุปิดตำนานที่สร้างมา 33 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายแก้ว โพสต์ครั้งแรก ในรอบ 1 เดือน หลังเผชิญกระแสข่าวยุ่มย่ามเด็ก 18

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 21 2 69 ดูดวง

6 ราศี เงินเข้าเงินออกเร็ว แต่ถ้าวางแผนจะเหลือแบบมีวินัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดคาเตียง! ชายวัย 92 สำลักบัวลอย จนหมดสติ กู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาล สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ทัน ข่าวต่างประเทศ

ชายฮ่องกงวัย 92 สำลักบัวลอย กู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาล สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ทัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเพราะไม่ล้างจาน ข่าวต่างประเทศ

ลูกสาวถูกไล่ออกจากบ้าน เหตุไม่ล้างจาน แฉพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน ซ้ำตัดเงินถีบหัวส่ง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพปัจจุบัน บอย ชิงร้อย หลังอำลาวงการตลกไปนานหลายปี บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน บอย ชิงร้อยฯ หลังออกวงการ ถึงจุดอิ่มตัว ไม่ได้ขัดแย้งเพื่อนตลก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1/3/69 ควบเงินล้านมาวางให้ คอหวยส่องด่วนก่อนหมดแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1/3/69 ควบเงินล้านมาวางให้ คอหวยส่องด่วนก่อนหมดแผง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ใช้เอ็กซ์แชร์คลิปสาวหน้าตาดีทำคอนเทนต์ประหลาด ตั้งกล้องวิดีโอถ่ายกิจวัตรขณะทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำ ข่าว

คลิปโชว์สยิว สาวสวยตั้งกล้องถ่ายตัวเองตอนเข้าส้วม คนแห่ดูเพียบแต่โดนด่าเละ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกวงการ ผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS มหาเศรษฐีอังกฤษ พลัดตกคอนโดหรูพัทยาเสียชีวิต ข่าว

ช็อก ผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS มหาเศรษฐีอังกฤษ พลัดตกคอนโดหรูพัทยาเสียชีวิต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว สลากพัฒนาตรงวันไหว้เทพเจ้าจีน 20 กุมภาพันธ์ 2569 พบสถิติออกตรงงวดเพียง 2 ครั้งในรอบหลายปี พร้อมย้ำเตือนการเสี่ยงโชคมีความตื่นเต้นแต่ควรลงทุนอย่างมีสติ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ย้อนหลัง 2 งวด ต้อนรับวันที่ 20 ก.พ. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์ออกแถลงการณ์ พันซ์คุง ลิงหิมะถูกลาก ข่าวต่างประเทศ

สวนสัตว์โต้ดราม่า พันซ์คุงถูกลิงลากพื้น ร้องเสียงหลง วิ่งหนีกอดตุ๊กตา ยันไม่ได้ทำรุนแรง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาว งวดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 20 ก.พ. 69 ตรงวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ เช็กสถิติหวยออกวันศุกร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้ ข่าวต่างประเทศ

โลกอาจไม่มี NVIDIA! เจนเซน หวง เล่าชีวิตวัยเด็กในไทย แต่ต้องบินไปอเมริกา เพราะเหตุนี้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้ ข่าวต่างประเทศ

หญิงสาวดับสลด หลังกินยาพาราแก้ปวดฟัน จนเป็นพิษ ไตวาย เหตุเพราะกินแบบนี้

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 สถิติหวยออกต่างจังหวัด

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ ข่าว

ลูกบ้านร้องสื่อ ซื้อคอนโดหรูติดทะเล 13 ล้าน แอร์ไม่เย็น แถมน้ำท่วมห้อง โครงการปัดรับผิดชอบ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ทองพุ่งรับวันศุกร์! ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 ครั้งที่ 28 ปรับขึ้น รูปพรรณ 75,100 บาท

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ ข่าว

ปฏิทินสอบ ก.พ. 69 e-Exam เตรียมตัวสอบภาค ก. เช็ก 8 ขั้นตอนสำคัญ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซีเค เจิง&quot; ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว เตือนคนรุ่นใหม่ให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น ข่าว

“ซีเค เจิง” ลั่น ปริญญาไม่สำคัญแล้ว คนรุ่นใหม่ควรให้ค่าน้อยลง สร้างผลงานให้มากขึ้น

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 09:29 น.
88
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทิม พิธา คลั่งรักหนักมาก โพสต์ภาพคู่แฟนสาว ก้อย อรัชพร หวานฉ่ำ จนชาวเน็ตอิจฉา

ทิม พิธา คลั่งรัก ก้อย อรัชพร โพสต์รูปคู่พร้อมอิโมจิหัวใจ ชาวเน็ตแซว นึกว่าถ่ายพรีเวดดิ้ง

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
ตำรวจพัทยาเผยสาเหตุ เควนติน กริฟฟิธส์ ผู้ก่อตั้ง ASOS

ไขปม “ผู้ก่อตั้ง ASOS” ดิ่งคอนโดหรูพัทยาดับ พบเอกสารฟ้องร้องคาพวงมาลัย

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
นักสเก็ตโปแลนด์ ใบมีดเฉือนตา

ช็อกโอลิมปิก 2026! ใบมีดเฉือนหน้า นักสเก็ตโปแลนด์ เลือดนองเต็มลานน้ำแข็ง

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาแจ้งความ-สั่งสอบวินัย

ค่ายปราจีนฉาว! พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก

เผยแพร่: 21 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button