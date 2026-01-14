ข่าว

เพจดังเปิดข้อมูล “อิตาเลียนไทย” ควบงานตึก สตง.-รถไฟความเร็วสูง รับผิดชอบงานก่อสร้าง ไฮสปีดเทรน สีคิ้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 15:01 น.
136
ภาพแสดงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง โดยบริษัทอิตาเลียนไทย
ภาพจาก : Drama-addict

เพจ Drama-addict กางผังคนรับงาน พบ อิตาเลียนไทย ควบก่อสร้างทั้งสองโปรเจกต์ ส่วนทีมคุมงานรถไฟไฮสปีดเป็นบริษัทลูกของ CREC ยักษ์ใหญ่รัฐวิสาหกิจจีน เครือเดียวกับผู้ร่วมสร้างตึก สตง.

เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้รับเหมาและผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2 โครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว ประชาชาติธุรกิจ ซึ่งพบความเชื่อมโยงของบริษัทคู่สัญญา ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รายชื่อผู้รับจ้างก่อสร้าง ได้แก่

  • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD)
  • บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลจากภาพที่ เพจ Drama-addict โพสต์ ได้ระบุถึงข้อมูล ความคืบหน้างานก่อสร้าง ติดตามความเคลื่อนไหว รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ระบุว่า ปัจจุบัน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 ช่วยกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโยธา…(ข้อความขาดหาย) …การก่อเสร้าง 4 สัญญา ส่วนงานระบบรางและการจัดหาขบวน รถ มี 1 สัญญา อยู่ระหว่างการออกแบบ

ภาพการทำงานของทีมก่อสร้างอิตาเลียนไทยในโครงการรถไฟ
ภาพจาก : Drama-addict

สัญญาที่ 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม. ผู้รับจ้าง คือ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 99.45 เปอร์เซ็นต์

2. โครงการรถไฟไทย-จีน ความเร็วสูง (ช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก – โคกกรวด) ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) บริษัทควบคุมงาน ประกอบด้วย

  • บริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชันนัล (China Railway International Co., Ltd.)
  • บริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน (China Railway Design Corporation)
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยอิตาเลียนไทยและเครือข่าย China Railway
ภาพจาก : Drama-addict

ความเชื่อมโยงของเครือข่าย “China Railway”

ทางเพจระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (China Railway No. 10) (ผู้ร่วมสร้างตึก สตง.) และ ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์แนชันนัล (China Railway International) (ผู้คุมงานรถไฟความเร็วสูง) แท้จริงแล้วเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน

โดยทั้งสองบริษัทอยู่ภายใต้ร่มเงาของบริษัทยักษ์ใหญ่รัฐวิสาหกิจจีนที่ชื่อว่า China Railway Group Limited (CREC) ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการรถไฟไทย-จีนโดยอิตาเลียนไทย
ภาพจาก : การรถไฟแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เพจ Drama-addict ยังได้ให้ข้อมูลเสริมอีกว่า “พบสัญญาก่อสร้างไฮสปีดไทย – จีน สัญญาที่ 3 – 4 งานโยธาสำหรับช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และกุดจิก – โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม.ดำเนินการโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประมูลงานได้ที่ราคา 9,848 ล้านบาท ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือน พ.ย.2568 อยู่ที่ 99.54%

มีบริษัทควบคุมงานโดย บริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์แนชันนัล (China Railway International Co., Ltd.) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน (China Railway Design Corporation) รัฐวิสาหกิจของจีน”

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

