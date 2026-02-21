ข่าว

ผุด MV สตง. ผู้ว่าฯ ปล่อยเพลงโชว์ปณิธาน ฮิตสนั่นจนต้องปิดคอมเมนต์หนี!

เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 17:51 น.
เพจ สตง. สั่งปิดกล่องคอมเมนต์ทันควัน หลังชาวเน็ตแห่ทวงความคืบหน้าเหตุตึกถล่มที่กำลังจะครบ 1 ปี ในมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ “ปณิธานคนตรวจเงิน” ที่ผู้ว่าฯ สตง. แต่งเนื้อร้องเอง ปลุกใจข้าราชการจับมือฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อแผ่นดิน

ความเคลื่อนไหวล่าสุดบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หลังได้ตัดสินใจ “ปิดรับความคิดเห็น” ไปเรียบร้อยแล้ว ต้นเหตุจากมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ถูกทัวร์ลงอย่างหนัก โดยเพียงแค่ 1 วัน ยอดผู้เข้าชมพุ่งทะลุ 430,000 ครั้ง พร้อมความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กว่า 1,600 คอมเมนต์

ประเด็นที่ทำให้ชาวเน็ตเดือดระอุไม่ใช่แค่ตัวเพลง แต่เป็นการทวงถามถึงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ “ตึกถล่ม” ของสำนักงานเองที่กำลังจะครบ 1 ปีในเดือนมีนาคม 2569 นี้ โดยมีความเห็นเชิงจิกกัดอาทิ “ตึกทั้งตึกถล่ม ไม่มีคนผิด เริ่ด ๆ เลยแหละ”, “ตึกตัวเองถึงไหนละครับ? จะครบปีแล้ว อัพเดทหน่อย” ไปจนถึงคำถามคาใจเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง “พี่ตรวจหน่วยงานอื่น แล้วใครตรวจพี่อ่ะคับ”

เปิดเนื้อหาเอ็มวี “ปณิธานคนตรวจเงิน”

สำหรับชนวนเหตุของดราม่าครั้งนี้มาจากมิวสิกวิดีโอเพลง “ปณิธานคนตรวจเงิน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ประพันธ์คำร้องด้วยตนเอง เนื้อหาใจความสำคัญเน้นการปลุกใจข้าราชการ สตง. ให้จับมือกันสืบสานปณิธานองค์ราชันย์และปกป้องเงินแผ่นดิน

ในเอ็มวียังเผยให้เห็นภาพคณะทำงานภายในอาคารสำนักงาน และไฮไลต์สำคัญคือช่วงที่ นายมณเฑียร นำคณะผู้บริหารออกมายืนจับมือแสดงพลังที่หน้าอาคาร พร้อมท่วงทำนองที่ขับเน้นความยากลำบากแต่ต้องฝ่าฟันไปให้ถึงเส้นชัยเพื่อให้องค์กรเกริกไกร

เนื้อร้องบางช่วงระบุว่า “หนทางเดินยังมีอีกยาวไกล จับมือกันเดินต่อไปเพื่อล่าฝัน แม้นลำบากยากเย็นจะฝ่าฟัน สตง. ของพวกเรานั้นต้องเกริกไกร” และยังมีการเปรียบเทียบข้าราชการตรวจเงินแผ่นดินดังดวงดาวที่ส่องแสงไกลแม้ต้องเจอคลื่นลมแรง

อย่างไรก็ตาม แม้ปณิธานในบทเพลงจะสวยหรูเพียงใด แต่ในสายตาประชาชนกลับมองว่า สตง. ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความโปร่งใสภายในบ้านตนเองก่อนจะออกไปตรวจหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะบทสรุปของเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสำนักงานที่ยังคงเป็นคำถามคาใจคนทั้งสังคม

