รวบชายวัย 52 ปี ใจโหด จุดไฟเผาทั้งเป็น “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน
รวบตัวชายวัย 56 ปี ชาวพัทลุง ราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียนฮัสกี ผู้ต้องหารับสารภาพ โดนแจ้งข้อหาหนัก
22 ก.พ.69 พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ รอง ผบช.ภ.9 และ พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.114/2569 ในคดีทำร้ายร่างกายสุนัขจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ อินทสร ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา และ พ.ต.ท.เอกภพ มุสิกปักษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา นำกำลังตำรวจ สภ.เมืองสงขลา เข้าจับกุมตัวนายเจริญ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทำการตรวจยึดของกลางจำนวน 5 รายการ
แจ้งข้อหาหนัก เอาผิดคนทำร้ายสัตว์
หลังจากการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานจนแน่นหนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักเพื่อดำเนินคดีกับนายเจริญ จำนวน 3 ข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และ 358 และ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20
ย้อนรอยเหตุการณ์ “น้องมอลลี่” ถูกเผา
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสมชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา เพื่อแจ้งพนักงานสอบสวนว่า “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี สีขาว-น้ำตาล อายุ 2 ปี ได้หลุดออกไปจากบ้านพักตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2569
จนกระทั่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 นายสมชัยได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่า พบสุนัขหลงมาอยู่บริเวณใกล้สระน้ำ ภายในซอย 5 ถนนแหลมขวัญ หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อนบ้านจึงพามาพักไว้ที่บ้าน เมื่อนายสมชัยเดินทางไปถึง พบว่าน้องมอลลี่มีบาดแผลทั่วทั้งตัว ลักษณะคล้ายถูกราดด้วยน้ำมันแล้วจุดไฟเผา จึงรีบนำตัวส่งรักษายังคลินิกสัตว์
ต่อมา เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ลงพื้นที่แกะรอยหาตัวผู้กระทำผิด จนกระทั่งวันที่ 21 ก.พ. 2569 ทราบแน่ชัดว่านายเจริญคือผู้ก่อเหตุ จึงเชิญตัวมาสอบปากคำจนยอมรับสารภาพ นำมาสู่การออกหมายจับและควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรับโทษในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน
- อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” เผยข่าวดีจับตัวคนร้ายได้แล้ว
- สาเหตุ น้องมอลลี่ เสียชีวิต หลังถูกคนใจทรามจุดไฟเผาทั้งเป็น สัตวแพทย์แจงละเอียด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: