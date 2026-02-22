ข่าว

รวบชายวัย 52 ปี ใจโหด จุดไฟเผาทั้งเป็น “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 11:47 น.
51
รวบชายวัย 52 ปี ใจเหี้ยม จุดไฟเผาทั้งเป็น "น้องมอลลี่" สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน

รวบตัวชายวัย 56 ปี ชาวพัทลุง ราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียนฮัสกี ผู้ต้องหารับสารภาพ โดนแจ้งข้อหาหนัก

22 ก.พ.69 พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ รอง ผบช.ภ.9 และ พ.ต.อ.เอกรัฐ สวนแสน รอง ผบก.ภ.จ.สงขลา สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.114/2569 ในคดีทำร้ายร่างกายสุนัขจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ อินทสร ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา และ พ.ต.ท.เอกภพ มุสิกปักษ์ รอง ผกก.สส.ภ.จ.สงขลา นำกำลังตำรวจ สภ.เมืองสงขลา เข้าจับกุมตัวนายเจริญ (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทำการตรวจยึดของกลางจำนวน 5 รายการ

แจ้งข้อหาหนัก เอาผิดคนทำร้ายสัตว์

หลังจากการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานจนแน่นหนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักเพื่อดำเนินคดีกับนายเจริญ จำนวน 3 ข้อหา ประกอบด้วย ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 217 และ 358 และ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 20

ย้อนรอยเหตุการณ์ “น้องมอลลี่” ถูกเผา

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสมชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา เพื่อแจ้งพนักงานสอบสวนว่า “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี สีขาว-น้ำตาล อายุ 2 ปี ได้หลุดออกไปจากบ้านพักตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2569

จนกระทั่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 นายสมชัยได้รับแจ้งจากเพื่อนบ้านว่า พบสุนัขหลงมาอยู่บริเวณใกล้สระน้ำ ภายในซอย 5 ถนนแหลมขวัญ หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อนบ้านจึงพามาพักไว้ที่บ้าน เมื่อนายสมชัยเดินทางไปถึง พบว่าน้องมอลลี่มีบาดแผลทั่วทั้งตัว ลักษณะคล้ายถูกราดด้วยน้ำมันแล้วจุดไฟเผา จึงรีบนำตัวส่งรักษายังคลินิกสัตว์

ต่อมา เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ลงพื้นที่แกะรอยหาตัวผู้กระทำผิด จนกระทั่งวันที่ 21 ก.พ. 2569 ทราบแน่ชัดว่านายเจริญคือผู้ก่อเหตุ จึงเชิญตัวมาสอบปากคำจนยอมรับสารภาพ นำมาสู่การออกหมายจับและควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรับโทษในที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รวบชายวัย 52 ปี ใจเหี้ยม จุดไฟเผาทั้งเป็น &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ข่าว

รวบชายวัย 52 ปี ใจโหด จุดไฟเผาทั้งเป็น “น้องมอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียน

9 วินาที ที่แล้ว
คนเกาหลีถูกค้อนทุบที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต “เดฟ” หนุ่มเกาหลีเจอค้อนทุบที่ซิดนีย์ พร้อม 2 เพื่อนคนไทย

11 นาที ที่แล้ว
สาวข้องใจพยาบาลใช้ญาติทิ้งอ้วกในห้องฉุกเฉิน ข่าว

สาวข้องใจ พยาบาลไม่ทิ้งอ้วกคนไข้ห้องฉุกเฉิน เจอสวนกลับ งานล้นมือ-ไม่ใช่บริการ

42 นาที ที่แล้ว
เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา &quot;น้องมอลลี่&quot; สุนัขไซบีเรียน ข่าว

เผยสาเหตุ คนร้ายใจเหี้ยม ราดน้ำมันจุดไฟเผา “น้องมอลลี่” สุนัขไซบีเรียน

42 นาที ที่แล้ว
อภิสิทธิ์ กกต ข่าวการเมือง

เจ้าพ่อโวหาร อภิสิทธิ์ ฉะ “กกต.” ถามช้างตอบม้า ปมชี้แจงบัตรประชามติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว &quot;ภาคินัย&quot; ดรามาเรื่องเล่า &quot;ห้องคลอด&quot; ลอกนิยายดัง ข่าว

แจ็ค เดอะโกสต์ ขอโทษครอบครัว “ภาคินัย” ดรามาเรื่องเล่า “ห้องคลอด” ลอกนิยายดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สอดอสไตล์ ดราม่าล่าสุด 2569 บันเทิง

รีบไปมุง “สอดอStyle” ทนเสียงในหัวไม่ไหว โต้เดือด! ดราม่าเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชม.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิชนันท์&quot; เผยภาพ พลทหารดับปริศนาคาเรือนจำ ช็อกซ้ำเจอช้อน ปนกระดูกหลังเผา ข่าว

“นิชนันท์” จี้กองทัพบกชี้แจง ปมพลทหารดับปริศนา ซ้ำเจอช้อนปนกระดูกหลังเผา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสไปดูแสงเหนือฟินแลนด์ ข่าวการเมือง

แอบมีนัย “ธรรมนัส” โผล่ต่างประเทศ ภรรยารัวไอจีสตอรี่สุดเรียบง่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 2 69 ดูดวง

5 ราศี ระวังเจอนักขายฝันตัวพ่อ พูดดีแต่ทำไม่ได้ อย่าเชื่อคำหวาน เดี๋ยวงานเข้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
PLANCK STARS ประวัติวงเกิร์ลกรุ๊ปใต้ดินญี่ปุ่น ข่าวต่างประเทศ

“ดราม่าเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่น” เต้นกลางหิมะ ประวัติดาร์คขู่เมมเบอร์เดบิวต์หนัง AV

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานตรวจการแผ่นดิน MV เพลง ข่าว

ผุด MV สตง. ผู้ว่าฯ ปล่อยเพลงโชว์ปณิธาน ฮิตสนั่นจนต้องปิดคอมเมนต์หนี!

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณลี เขมจิรา ม่วงจีน ข่าวภูมิภาค

อาลัยรัก “คุณลี” ผู้สร้างตำนานราดหน้า 40 ปี แห่งร้านคุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
มอลลี่ คนร้ายถูกจับ ข่าวอาชญากรรม

อดีตเจ้าของ “น้องมอลลี่” เผยข่าวดีจับตัวคนร้ายได้แล้ว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน ข่าวการเมือง

ประวัติ ปรีดี ดาวฉาย ว่าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลอนุทิน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
BLACKPINK ยอดผู้ติดตาม 100 ล้านคน บันเทิง

BLACKPINK ทุบสถิติศิลปินกลุ่มเบอร์แรก ทะลุ 100 ล้านซับฯ (มีคลิป)

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ ข่าว

ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการเศร้า พบร่าง “ชัย” นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตในบ้านพัก สิ้นตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อิซาโบ เลวิโต ไวรัลสาวไอซ์สเก็ตลีลา เปิดใจแอบปลื้มสตาร์หนุ่มเกาหลี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี ข่าว

พระราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ตั๊ก กรกนก ตัดพ้อหลังหย่า เพิ่งพา ป๋าเบียร์ ไปทำหน้า หลักล้าน แต่โดนไล่ออกจากห้อง ข่าว

แม่ตั๊ก กรกนก ตัดพ้อหลังหย่า เพิ่งพา ป๋าเบียร์ ไปทำหน้าหลักล้าน แต่โดนไล่ออกจากห้อง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดนตรีในสวนครั้งที่ 33 เข้าชมฟรี ท่องเที่ยว

ปักหมุดแลนด์มาร์กความสุข! “ดนตรีในสวน ครั้งที่ 33” เสพศิลป์เพลงคลาสสิกใจกลางกรุง ณ สวนลุมพินี

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผาผิดกกต บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

“เพนกวิน” ร่อนแถลงข้ามโลก! จี้เช็คบิล กกต. ปมบัตรเลือกตั้งติดบาร์โค้ด

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “นายกองเอก” ให้ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลอนุทิน 300 เสียง ดึง 5 อรหันต์คนนอก สลัดทิ้งกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.พ. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 22 ก.พ. 2569 11:47 น.
51
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนเกาหลีถูกค้อนทุบที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

คลิปนาทีชีวิต “เดฟ” หนุ่มเกาหลีเจอค้อนทุบที่ซิดนีย์ พร้อม 2 เพื่อนคนไทย

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
อภิสิทธิ์ กกต

เจ้าพ่อโวหาร อภิสิทธิ์ ฉะ “กกต.” ถามช้างตอบม้า ปมชี้แจงบัตรประชามติ

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
สอดอสไตล์ ดราม่าล่าสุด 2569

รีบไปมุง “สอดอStyle” ทนเสียงในหัวไม่ไหว โต้เดือด! ดราม่าเรียนดีเจไม่ถึง 10 ชม.

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
ธรรมนัสไปดูแสงเหนือฟินแลนด์

แอบมีนัย “ธรรมนัส” โผล่ต่างประเทศ ภรรยารัวไอจีสตอรี่สุดเรียบง่าย

เผยแพร่: 22 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button