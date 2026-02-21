บันเทิง

วงการเศร้า พบร่าง “ชัย” นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตในบ้านพัก สิ้นตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทย

เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 15:28 น.
วงการฮิปฮอปเศร้า พบร่าง “ชัย” นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตในบ้านพัก สิ้นตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทย คนบันเทิงร่วมอาลัย

เกิดเรื่องเศร้าขึ้นในวงการเพลงฮิปฮอปเมืองไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่าพบร่างของ “ชัย” นักร้องนำวง TKO แร็ปเปอร์คนแรกของไทย เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักย่านจรัญสนิทวงศ์ มานานหลายวันแล้ว

โดยทางเฟซบุ๊ก Pat Nartsawee ผู้จัดการศิลปินดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวและไว้อาลัยต่อการจากไปของ “ชัย” ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ พี่ชัย นักร้องนำวง TKO วันนี้มีผู้พบร่าง พี่ชัย เสียชีวิตมาหลายวันมากแล้ว อย่างโดดเดี่ยวอยู่ในบ้านที่จรัญสนิทวงศ์ ตอนนี้พยายามหาทางติดต่อครอบครัว หรือ เพื่อนๆ ของ พี่ชัย ถ้าใครพอจะทราบรบกวนบอกด้วยนะคะ

RIP ตำนาน Rap ไทยอีกคน จะจดจำพี่ไว้นะคะ รู้จักพี่ชัยตั้งแต่เรายังเด็ก ได้ดูพี่เต้นที่โรม จนกระทั่งเริ่มทำงาน มีโอกาสได้ทำงานด้วยกัน เคยให้พี่มาเป็นครูสอนเต้นให้ Joni Louis Raptor ตอนเด็ก ๆ ด้วย ขอบคุณพี่ชัยนะคะ หลับให้สบายนะพี่ พี่เป็นตำนานของวงการฮิปฮอปไทยตัวจริงค่ะพี่”

ขณะที่ทาง โจอี้บอย แร็ปเปอร์ชื่อดังระดับประเทศก็ได้โพสต์ข้อความร่วมแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยต่อการจากไปของ หนึ่งในตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทยในวงการฮิปฮอป ระบุว่า

“เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีครับพี่ชัย Rapperคนแรกของประเทศไทย สมัยวัยรุ่นเคยตามไปดูวงTKOเสมอ จนมีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกกับพี่ที่MBK hall ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจครับพี่ พี่จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป”

อ้างอิงจาก : FB Pat Nartsawee, Apisit Joeyboy Opasaimlikit

วงการเศร้า พบร่าง "ชัย" นักร้องนำวง TKO เสียชีวิตในบ้านพัก สิ้นตำนานแร็ปเปอร์คนแรกของไทย

