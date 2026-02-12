อาลัย ผอ.ศศิพัชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงฯ เสียชีวิตแล้ว หลังปกป้องลูกศิษย์
ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตแล้ว หลังปกป้องลูกศิษย์ ด้วยการขอเป็นตัวประกันแทน ก่อนถูกยิง
จากกรณีที่มีการรายงานคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและจับนักเรียนกับครูเป็นตัวประกันภายในพื้นที่ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยก่อเหตุในช่วงเวลาใกล้เลิกเรียน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ รวมถึง ผอ.ศศิพัชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่มือปืนจะถูกตำรวจยิงและควบคุมสถานการณ์ได้ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า “มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ แจ้งว่า ทางมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของท่าน ผอ.ศศิพัชร สินสโมสร ผอ.พะตงประธานคีรีวัฒน์ และครอบครัวด้วยครับ 03:00 12/02/69
ทั้งนี้มีรายงานว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุ ผอ.ศศิพัชร ได้เข้าไปขอเป็นตัวประกันแทนเด็ก ก่อนจะถูกยิง และนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด
