อิซาโบ เลวิโต ไวรัลสาวไอซ์สเก็ตลีลา เปิดใจแอบปลื้มสตาร์หนุ่มเกาหลี

เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 15:03 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 15:04 น.
ภาพ @AP

ความน่ารักในโอลิมปิก 2026! เมื่อคลิปเก่าไวรัล “อิซาโบ เลวิโต” ยอมรับแบบเขินอาย แอบปลื้ม “จองจุนฮวาน” ยอดนักสเกตหนุ่มจากเกาหลีใต้ ยกย่องเป็นหนุ่มสมบูรณ์แบบที่ใครเห็นก็ต้องตะลึง

นอกจากจะตกหลุมรักบรรยากาศในหมู่บ้านนักกีฬาจนไม่อยากถูกไล่ออกไปไหนแล้ว ดูเหมือนว่าหัวใจของ อิซาโบ เลวิโต (Isabeau Levito) นักฟิกเกอร์สเกตดาวรุ่งทีมชาติสหรัฐฯ จะมีเจ้าของพื้นที่จับจองอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการขุดคลิปจากอินสตาแกรมไลฟ์ที่เธอเคยคุยกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง อลิซา หลิว (Alysa Liu) ซึ่งเลวิโตยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำว่า “เซเลบริตี้ ครัช (Celebrity Crush) หรือคนที่เธอแอบปลื้มสุด ๆ คือใคร ?

ในคลิปดังกล่าว เลวิโตถึงกับหลุดปากออกมาด้วยความตื่นเต้นว่า “โอ้มายก๊อด มีคนบอกว่าขวัญใจของฉันคือ ชา จุน-ฮวาน (Cha Jun-hwan) บอกเลยว่านั่นคือเรื่องจริงที่สุด!”

“เขาคือความเพอร์เฟกต์” จุดเริ่มต้นของความประทับใจ

เลวิโตเล่าต่อว่าความประทับใจที่มีต่อยอดนักสเกตหนุ่มชาวเกาหลีใต้รายนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในทัวร์สตาร์ออนไอซ์ (Stars on Ice 2024) โดยเธอเผยว่า ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่มองแบบนั้น แต่บรรดานักสเกตในทัวร์ต่างก็คิดเห็นตรงกัน

“มุกตลกที่ทุกคนมีต่อเขาก็คือ เขาเพอร์เฟกต์เกินไปค่ะ” เลวิโตอธิบายอย่างร่าเริง “ตอนซ้อมกลุ่มน่ะ เวลาที่คนอื่นดูแย่หรือดูเหนื่อยกันหมด ทุกคนก็จะหันไปมองจองจุนฮวานแล้วพูดว่า แต่เขายังดูดีและสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะ'”

สำหรับ ชา จุน-ฮวาน ในวัย 24 ปี เพิ่งจะปิดฉากการแข่งขันประเภทบุคคลชายในโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ไปด้วยอันดับที่ 4 โดยพ่ายให้กับ ชุน ซาโต้ จากญี่ปุ่นที่คว้าเหรียญทองแดงไปเพียงแค่ 0.98 คะแนนเท่านั้น

ชา จุน-ฮวาน จากเกาหลีใต้ แสดงปฏิกิริยาต่อคะแนนของเขาหลังจากการแข่งขันสเก็ตลีลาประเภททีมชาย ในโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ที่เมืองมิลาน
ชา จุน-ฮวาน ที่ 3 จากขวา (AP Photo/Francisco Seco)
ชา จุน-ฮวาน สเก็ตลีลาประเภททีมชายจากเกาหลีใต้ โชว์ผลงานในโอลิมปิกฤดูหนาว 2026
ชา จุน-ฮวาน สเก็ตลีลาประเภททีมชายจากเกาหลีใต้ โชว์ผลงานในโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 (AP Photo/Christophe Ena)
เลวิโตโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟรีสเก็ตในโอลิมปิกฤดูหนาว 2026
เลวิโตโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการแข่งขันฟรีสเก็ตในโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)

ชีวิตสุดเหวี่ยงในหมู่บ้านนักกีฬา “ไล่หนูออกไปไม่ได้หรอก”

คลิปสารภาพความในใจนี้กลับมาโด่งดังอีกครั้ง หลังจากที่ไอซ์สเก็ตลีลาสาววัย 18 ปี เพิ่งให้สัมภาษณ์กับ NBC เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับความสุขล้นปรี่ในการใช้ชีวิตที่หมู่บ้านนักกีฬาในอิตาลี ซึ่งเธอบอกว่า มันเป็นทุกอย่างที่ฉันใฝ่ฝัน และประกาศกร้าวปนเสียงหัวเราะว่า ใครก็ไล่ฉันออกจากหมู่บ้านนี้ไม่ได้

นอกจากความเป็นนักกีฬาอาชีพ เลวิโตยังมีมุมพักผ่อนที่น่ารักและเรียบง่ายภายในหมู่บ้านนักกีฬา เธอสนุกกับการแลกพิน (Pin Trading) ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ และใช้บริการเสริมความงามฟรีในฐานะพาร์ทเนอร์ของแบรนด์ดัง โดยเธอยอมรับด้วยรอยยิ้มว่า “ฉันชอบของฟรีค่ะ”

แต่สิ่งที่เธอโปรดปรานที่สุดหากมีวันว่าง คือการจมดิ่งลงไปในโลกของตัวอักษร เลวิโตเคยอ่านหนังสือมากถึง 90 เล่มต่อปีตอนอายุ 15 และปัจจุบันเธอกำลังอ่านหนังสือด้านประสาทวิทยาเรื่อง Gender and Our Brains โดย Gina Rippon ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสมองของเธอนั้นทำงานและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

ความสดใสและเป็นกันเองของเลวิโต ทั้งเรื่องงานสเกตที่มุ่งมั่นและเรื่องหัวใจที่เปิดเผยแบบน่ารัก ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีคนติดตามและเอ็นดูมากที่สุดในมิลาน-คอร์ตินา 2026 ครั้งนี้ โดยสาวน้อยเปิดใจกับสื่อแนวไลฟ์สไตล์ “วูแมนส์เฮลต์” ณ เมืองมิลาน ก่อนการลงชิงชัยในโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรกของเธอว่า ลมหายใจคือ “อาวุธลับ” ที่เชื่อมโยงระหว่างเทคนิคทางกายภาพและการสื่อสารทางอารมณ์เข้าด้วยกัน.

อิซาโบ เลวิโต นักสเกตสาวทีมชาติสหรัฐฯ ขณะวาดลวดลายในการแข่งขันฟิกเกอร์สเกตประเภทบุคคลหญิง
อิซาโบ เลวิโต นักสเกตสาวทีมชาติสหรัฐฯ ขณะวาดลวดลายในการแข่งขันฟิกเกอร์สเกตประเภทบุคคลหญิง (AP Photo/Ashley Landis)
อิซาโบ เลวิโต นักสเกตสาวทีมชาติสหรัฐฯ แสดงอาการดีใจขณะรอฟังคะแนน
อิซาโบ เลวิโต นักสเกตสาวทีมชาติสหรัฐฯ แสดงอาการดีใจขณะรอฟังคะแนน 17 ก.พ.2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)

การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว มิลาน-คอร์ตินา 2026 สำหรับ อิซาโบ เลวิโต ไม่ใช่แค่การมาล่าเหรียญรางวัลในฐานะตัวแทนทีมชาติสหรัฐฯ เท่านั้น แต่นี่คือ การเดินทางกลับบ้านที่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้ง เพราะเมืองมิลานแห่งนี้คือสถานที่กำเนิดของ เคียรา คุณแม่ของเธอ ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 1997

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา เลวิโตได้ลงวาดลวดลายบนลานน้ำแข็งในรอบฟรีสเก็ต ณ มิลาน ไอซ์ สเกตติ้ง อารีน่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านของคุณยายของเธอเพียงไม่กี่นาที บรรยากาศในวันนั้นจึงอบอวลไปด้วยความรักและแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่รอคอยการกลับมาของเธอในฐานะนักกีฬาระดับโลก

แม้จะเปิดตัวด้วยความผิดพลาดจากการล้มในท่า “Triple Flip” ครั้งแรก แต่สาวน้อยวัย 18 ปีคนนี้กลับแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะอันน่าทึ่ง เธอรวบรวมสมาธิและกลับเข้าสู่โหมดการแสดงได้อย่างรวดเร็ว โดยทำคะแนนในรอบฟรีสเก็ตไปได้ 131.96 คะแนน เมื่อรวมกับคะแนนรอบชอร์ตโปรแกรมทำให้เธอทำคะแนนรวมไปได้ที่ 202.80 คะแนน

เลวิโตเลือกใช้เพลงประกอบจากภาพยนตร์ระดับตำนานอย่าง ซินีม่า พาราดิสโซ่ (Cinema Paradiso) ผลงานของเอนนิโอ มอร์ริโคเน คีตกวีชาวอิตาลี เพื่อเป็นการยกย่องรากเหง้าและมรดกทางวัฒนธรรมของครอบครัวฝั่งแม่

เจ้าของเหรียญเงินชิงแชมป์โลกปี 2024 เผยว่าตลอดช่วงเวลาในมิลานเปรียบเสมือนความฝันที่กลายเป็นจริง ทั้งการได้พบเพื่อนใหม่จากต่างชนิดกีฬา และการได้แข่งขันในดินแดนที่มีความหมายต่อหัวใจ

อิซาโบ เลวิโต จากสหรัฐอเมริกา
อิซาโบ เลวิโต จากสหรัฐอเมริกา (AP Photo/Natacha Pisarenko)

“มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก เหมือนอยู่ในโลกแฟนตาซีเลยค่ะ ฉันรักที่นี่มาก” เธอกล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม “ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมามีความหมายต่อฉันมาก มันทำให้ฉันเตรียมพร้อมที่สุดเพื่อที่จะมาดื่มด่ำกับวินาทีนี้ได้อย่างเต็มที่”

นอกจากผลงานส่วนตัวแล้ว เลวิโตกยังเป็นส่วนหนึ่งของสามสาวทรงพลังทีมสหรัฐฯ ร่วมกับ อลิซา หลิว และ แอมเบอร์ เกล็นน์ ซึ่งสร้างสีสันและความประทับใจให้กับการแข่งขันฟิกเกอร์สเกตในโอลิมปิกครั้งนี้อย่างมาก.

ที่มา : Yahoo , AOL , Olympics.com

อิซาโบ เลวิโต ขณะร่ายรำในการแข่งขันฟิกเกอร์สเกตประเภทบุคคลหญิง รอบฟรีโปรแกรม 19 ก.พ.2026
อิซาโบ เลวิโต ขณะร่ายรำในการแข่งขันฟิกเกอร์สเกตประเภทบุคคลหญิง รอบฟรีโปรแกรม 19 ก.พ.2026(AP Photo/Natacha Pisarenko)
