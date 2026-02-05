บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:42 น.
69
เปิดโพสต์สุดท้าย “กอล์ฟ The Knot Season 1” ก่อนจากไปอย่างสงบ “จะเก็บเงินใช้หนี้ให้หมด แล้วพาตัวเองไปเที่ยว” ด้าน “น็อต แม็กซิม” โพสต์อาลัย

ก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ประกาศตามหาคนหาย ซึ่งคนในวงการบันเทิงหลายคนก็ช่วยกันแชร์ประกาศดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ล่าสุด 4 ก.พ. 69 ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงหลังครอบครัว และเพื่อนในวงการได้ทราบข่าวการพบร่างไร้วิญญาณของ กอล์ฟ กีรติ หรือ กอล์ฟ The Knot Season 1 แล้ว และขออนุญาติไม่ให้สัมภาษณ์ใด ๆ กับสื่อเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิต

ต่อมาทีมข่าวได้มีการเข้าไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวในหน้าเฟซบุ๊กของ กอล์ฟ The Knot Season 1 พบว่า กอล์ฟ มีการโพสต์ข้อความล่าสุดเอาไว้เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 ทั้งหมด 3 โพสต์ ก่อนจะหายตัวไปและทางครอบครัวติดต่อไม่ได้ โดย 2 โพสต์แรกเป็นการบอกเล่าการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาโรคประจำตัว และโพสต์สุดท้าย กอล์ฟ ตั้งใจจะเก็บเงินใช้หนี้ให้หมด หลังจากนั้นจะพาตัวเองไปเที่ยว ท่ามกลางคอมเมนต์แสนเศร้าจากกลุ่มเพื่อนที่ทราบข่าวการจากไปของเขา

เปิดโพสต์สุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไปอย่างสงบ น็อต แม็กซิม ร่วมอาลัย-1 เปิดโพสต์สุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไปอย่างสงบ น็อต แม็กซิม ร่วมอาลัย-2 เปิดโพสต์สุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไปอย่างสงบ น็อต แม็กซิม ร่วมอาลัย-3

ขณะเดียวกัน ทางด้าน น็อต แม็กซิม เจ้าของลิขสิทธิ์ THE KNOT THAILAND หลังทราบข่าวการจากไปของ กอลฟ์ กีรติ ก็ได้มีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน ระบุว่า

“ขอให้ลูก Keerati Nattirakiat เดินทางไปยังแสงแห่งความสุข และ ไปสู่ภพภูมิที่ดี อย่างน้อยลูกก็เคยได้ขึ้นชื่อว่า The Knot Season 1 พวกเราบ้าน The Knot Thailand ทุกคน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวลูกกอล์ฟ ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่แสดงความเสียใจต่อลูกกอล์ฟ และครอบครัวของลูกกอล์ฟ ด้วยนะครับ ลูกกอล์ฟจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราบ้าน The Knot ตลอดไปครับ”

เปิดโพสต์สุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไปอย่างสงบ น็อต แม็กซิม ร่วมอาลัย-4 เปิดโพสต์สุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไปอย่างสงบ น็อต แม็กซิม ร่วมอาลัย-6 เปิดโพสต์สุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไปอย่างสงบ น็อต แม็กซิม ร่วมอาลัย-5

อ้างอิงจาก : FB keerati.nattirakiat, Krittin Chikitasilpin

