เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 16:10 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 16:10 น.
ลูกศิษย์ห่วง! ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ “โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ” เหตุพักผ่อนไม่พอ มอบหมายกรรมการวัดสัมภาษณ์สื่อตามกำหนดเดิม

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2456 เพขเฟซบุ๊ก ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จังหวัดสระบุรี ได้ประกาศแจ้งลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาได้ทราบถ้วนกันว่า ครูบาชัยวัฒน์ อาการอาพาธกำเริบ ซึ่งเป็นโรคประจำตัวของท่านที่เป็นอยู่เดิมแล้ว นั่นคือ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ขณะนี้ต้องได้รับการแอดมิท เพื่อให้ทีมแพทย์รักษาอย่างใกล้ชิด

“ประกาศมูลนิธิครูบาชัยวัฒน์เพื่อสันติสุข

เนื่องด้วย ครูบาชัยวัฒน์ มีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ประกอบกับการเดินทางไกล และพักผ่อนไม่เพียงพอ จึงมีอาการป่วยกะทันหันและได้เข้ารับการตรวจรักษา (แอดมิด) ณ โรงพยาบาล ในช่วงเวลานี้ ตามคำแนะนำของคณะแพทย์เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด

เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของสื่อมวลชนทุกท่าน ทางมูลนิธิฯ จึงขอดำเนินการให้คณะกรรมการหรือตัวแทนของมูลนิธิฯ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแทนในประเด็นต่างๆ ตามกำหนดการเดิม

ทางมูลนิธิฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าใจและให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้”

ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ-1

ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ-2

ครูบาชัยวัฒน์ แห่งวัดป่าชนะใจ แอดมิทด่วน หลังอาการอาพาตกำเริบ เหตุพักผ่อนไม่พอ-3

ก่อนหน้านี้มีประเด็นถกเถียงกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินวัดป่าชนะใจ ถูกกล่าวหาว่า บุกรุกพื้นที่ป่าและการก่อสร้างที่พักอาศัยบนที่ดิน ส.ป.ก. โดยห้องพักสร้างมาเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนในราคาหลังละ 500,000 บาท ซึ่งรายการโหนกระแสได้มีการนำเสนอประเด็นนี้เอามาแล้ว และพระครูบาชัยวัฒน์ มีนัดสัมภาษณ์ชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงเรื่องดังกล่าว แต่กลับเกิดอาการอาพาธขึ้นเสียก่อน ทั้งนี้ครูบาชัยวัฒน์จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการวัดให้สัมภาษณ์กับสื่อแทน

อ้างอิงจาก : FB ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ จังหวัดสระบุรี

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

