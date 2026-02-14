“ต่อ KPN” ลูกชายอนุสรณ์ เดชะปัญญา เสียชีวิตกะทันหัน โพสต์สุดท้ายชวนอาลัย
วงการเพลงอาลัย “ต่อ ปัณณวัชร์” ดีกรีแชมป์ KPN Award 2011 เสียกระทันหัน หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแต่เกิดภาวะแทรกซ้อน พ่อ-แม่ แฟนเพลงสุดเศร้า เผยโพสต์สุดท้ายก่อนเข้ารพ.เปี่ยมด้วยความหวัง
กลายเป็นข่าวเศร้าที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการเพลงไทยในวันแห่งความรัก เมื่อมีการยืนยันการจากไปของ “ต่อ-ปัณณวัชร์ เดชะปัญญา” หรือที่รู้จักกันในนาม ต่อ KPN นักร้องเสียงดีและครูสอนร้องเพลงชื่อดัง ซึ่งเป็นลูกชายของอดีตนักแสดงอาวุโส “อนุสรณ์ เดชะปัญญา”
รายงานระบุว่า ต่อ ปัณณวัชร์ ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันขณะพักรักษาตัวจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี โดยระหว่างการฟื้นตัวได้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและมีภาวะไตแทรกซ้อน ซึ่งทีมแพทย์ได้พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 69 เจ้าตัวได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียเป็นครั้งสุดท้ายด้วยข้อความว่า “พรุ่งนี้ Admit แล้วครับ ผ่าตัดวันศุกร์” ท่ามกลางกำลังใจจากเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ที่ส่งให้เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นข้อความสั่งลาครั้งสุดท้าย
สำหรับพิธีทางศาสนาจะจัดขึ้น ณ วัดโสมนัสวรวิหาร ศาลา 7 โดยวันที่ 14 ก.พ. 69: พิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 – 18.00 น. และเริ่มสวดอภิธรรมในเวลา 18.00 น. สวดอภิธรรมเป็นเวลาทั้งหมด 5 วัน
ย้อนรอยเส้นทางดาวของต่อ ปัณณวัชร์ แชมป์ KPN ผู้สร้างชื่อให้ประเทศไทย ถือเป็นศิลปินมากความสามารถที่มีเส้นทางบนถนนดนตรีที่น่าจดจำ ปี 2011 คว้าตำแหน่งนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยจากเวทีเคพีเอ็นอวอร์ดส์ (KPN Award) ครั้งที่ 20 เจ้าของเพลงฮิตอย่าง “คนที่ไม่เหมือนเดิม (changes)” และเพลง “ตัดสินใจ” อีกทั้งเคยได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับเอเชีย “Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2017”
การจากไปของเขาในครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียบุคคลากรที่มีคุณภาพของวงการเพลงไทยไปอีกหนึ่งท่าน ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวเดชะปัญญามา ณ ที่นี้.
