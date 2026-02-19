คกก.โอลิมปิก นำถุงยางมาเติมแล้ว หลังนักกีฬาหยิบหมดเกลี้ยงใน 3 วัน
คณะกรรมการโอลิมปิก นำถุงยางมาเติมแล้ว หลังนักกีฬาหยิบหมดเกลี้ยงหมื่นชิ้นใน 3 วัน ยอมรับนักกีฬามีความต้องการมากกว่ที่คาดเอาไว้
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าถุงยางอนามัยนับหนึ่งหมื่นชิ้นที่แจกฟรีในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิก ในประเทศอิตาลี หมดเกลี้ยงภายใน 3 วัน จนกลายเป็นกระแสฮือฮาตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost เปิดเผยว่า คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ หรือ IOC ยืนยันกับสื่อต่างชาติว่าขณะนี้ทางผู้จัดงานได้นำถุงยางอนามัยมาเติมแล้ว ซึ่งทาง IOC ยอมรับว่านักกีฬา “มีความต้องการ” มากกว่าที่ทางผู้จัดงานคาดเอาไว้ อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าพวกเขานำมาเติมทั้งหมดกี่ชิ้น
ก่อนหน้านี้ทางโฆษก IOC กล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนว่า “วันวาเลนไทน์กำลังคึกคักในหมู่บ้าน และตนไม่มีความเห็นเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ ถุงยางอนามัยหมื่นชิ้นหมด จากนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน 2,800 คน” พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าทางคณะกรรมการจะคงมุ่งเน้นสนับสนุนสุขภาพกายและสุขภาพใจ และรวมถึงสนับสนุนบริการด้านสุขภาพทางเพศของนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้การแจกถุงยางอนามัยให้นักกีฬานั้นกลายเป็นมาตรฐานของกาโอลิมปิกนับตั้งแต่ปี 2531 ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
สำหรับการแข่งขันมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2569 จัดแข่งขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 69 และจะสิ้นสุดในวันที่ 22 ก.พ. 69
