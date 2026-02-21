พระราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ (Donatella Versace) ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี ภายหลังทอดพระเนตร การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง โอลิมปิกฤดูหนาว 2026
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ตามเวลาท้องถิ่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉายกับ โดนาเทลลา เวอร์ซาเช่ (Donatella Versace) ดีไซเนอร์และผู้นำแฟชั่นระดับโลกชาวอิตาลี เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง “เวอร์ซาเช Versace” ภายหลังทอดพระเนตร การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง โอลิมปิกฤดูหนาว 2026 โดยทาง โดนาเทลลา ได้โพสต์ภาพแห่งความปิติในครั้งนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์แจ็กเก็ตแขนยาวสีขาวนวล (Cloud Dancer) คอกลม ผ้าวูล พระดุมหินควอตซ์ คู่กับพระสนับเพลาทรงตรงสีเดียวกัน คลุมด้วยเคปยาว ตัดเย็บด้วยผ้าวูลเนื้อเดียวกัน โครงทรงตรงปกในตัว พระกระเป๋าหนังสีครีมประดับเงิน และฉลองพระบาทบูทเรียบสีครีม เครื่องประดับเป็นเข็มกลัดโป่งข่ามคู่ (Lodolite Quartz) ตัวเรือนทอง ติดบริเวณอกด้านซ้าย โทนใสตัดกับสีขาวนวล
อ้างอิงจาก : IG donatella_versace
