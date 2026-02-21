ช็อกโอลิมปิก 2026! ใบมีดเฉือนหน้า นักสเก็ตโปแลนด์ เลือดนองเต็มลานน้ำแข็ง
เกิดเหตุสุดสยองกลางการแข่งขัน “ชอร์ตแทร็กสปีดสเก็ตติ้ง” โอลิมปิกฤดูหนาว 2026 นักสเก็ตโปแลนด์ถูกใบมีดรองเท้าสเก็ตของคู่แข่งเฉือนเข้าที่ใต้ตาอย่างจัง เร่งหามส่งโรงพยาบาลด่วนท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ชมทั้งสนาม
อุบัติเหตุในเกมกีฬาครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภท 1,500 เมตรหญิง ณ สนามมิลาโน ไอซ์ สเก็ตติ้ง อารีน่า เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา คามิล่า เซลลิเยร์ (Kamila Sellier) นักสเก็ตสาววัย 25 ปีจากโปแลนด์ ประสบอุบัติเหตุล้มคว่ำร่วมกับ อาเรียนน่า ฟอนทาน่า ตำนานนักสเก็ตอิตาลี และ คริสเตน ซานโตส-กรีสโวลด์ ตัวเต็งจากสหรัฐฯ หลังจากมีการเบียดแย่งเลนที่ผิดกฎเกิดขึ้น
ในจังหวะที่ร่างของทั้ง 3 ไถลไปกับน้ำแข็ง ใบมีดรองเท้าสเก็ตของซานโตส-กรีสโวลด์ ได้ตวัดไปเฉือนเข้าที่ใบหน้าของนักกีฬาจากโปแลนด์บริเวณใต้ตาซ้ายอย่างรุนแรง ทำให้มีเลือดไหลนองเต็มลานน้ำแข็ง เจ้าหน้าที่แพทย์ต้องรีบวิ่งเข้าปฐมพยาบาลและใช้ผ้าขาวกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัว ก่อนจะนำตัวขึ้นเปลหามออกจากสนาม ท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจเมื่อเห็น “คามิล่า” ชูนิ้วหัวแม่มือ เพื่อส่งสัญญาณว่ายังมีสติอยู่
จากการตรวจสอบล่าสุด เจ้าหน้าที่ทีมชาติโปแลนด์ยืนยันว่า ดวงตาของคามิล่าไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงเนื่องจากเธอสวมแว่นตานิรภัยไว้ แต่เธอต้องเย็บแผลสดในสนามก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็กอย่างละเอียด เนื่องจากมีความกังวลว่าอาจมีกระดูกโหนกแก้มร้าวร่วมด้วย
ส่วนผลการแข่งขันในฮีทดังกล่าว ซานโตส-กรีสโวลด์ ถูกปรับแพ้ จากการทำผิดกฎขณะเปลี่ยนเลน ส่งผลให้หมดสิทธิ์เข้าชิงเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดาย
ขณะที่เหรียญทองในประเภทนี้ตกเป็นของกิลลี คิม จากเกาหลีใต้ ส่วน คอรีน สต็อดดาร์ด จากสหรัฐฯ คว้าเหรียญทองแดงไปครอง ซึ่งถือเป็นเหรียญชอร์ตแทร็กหญิงเหรียญแรกของสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2010
นอกจากอุบัติเหตุครั้งนี้ นักกีฬาหลายคนยังออกมาบ่นถึงสภาพ “น้ำแข็งนุ่ม” ที่ทำให้เกิดปัญหาในการทรงตัวและการทำความเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการล้มต่อเนื่องในหลายช่วงของการแข่งขันวันสุดท้ายนี้.
ที่มา AP / The Guardian / People
