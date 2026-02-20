รู้จัก Alysa Liu นักสเกตวัย 20 คว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้สหรัฐฯ ในรอบ 24 ปี
ประวัติ Alysa Liu สาววัย 20 ปี คว้า 2 เหรียญทองฟิกเกอร์สเกตโอลิมปิก 2026 สร้างประวัติศาสตร์ให้สหรัฐฯ ในรอบ 24 ปี ลุคโดดเด่นอัลเทอร์เนทีฟสุดเท่ ฉีกภาพจำวงการสเกต
ในช่วงการแข่งขันแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026 ชื่อของ อลิซา หลิว (Alysa Liu) นักฟิกเกอร์สเกตวัย 20 ปี จากเมืองโคลวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย กลับมาเป็นที่พูดถึงหลังโชว์ผลงานโดดเด่นให้ทีมชาติสหรัฐอเมริกา สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองถึง 2 เหรียญ
ย้อนกลับไปชีวิตวัยเด็กเธอมีความสามารถระดับเทพมาตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ 13 ปี ตนคว้าแชมป์ระดับประเทศที่อายุน้อยที่สุด ทำลายสถิติของ ทารา ลิปินสกี และเป็นนักกีฬาหญิงสหรัฐฯ คนแรกที่กระโดดหมุนตัว 3 รอบครึ่งสำเร็จ 3 ครั้งในการแสดงรอบเดียว
ถัดมาเพียง 1 ปี เธอสร้างสถิติอีกครั้งด้วยการเป็นคนแรกที่กระโดดหมุนตัว 4 รอบในการแข่งขันระดับจริง
ก่อนถึงโอลิมปิกปี 2026 อลิซา หลิว เคยเป็นตัวแทนประเทศหลายครั้ง สร้างชื่อให้นับครั้งไม่ถ้วน โดยคว้าเหรียญทองแดงในรายการชิงแชมป์โลกปี 2022 และติดทีมชาติไปแข่งโอลิมปิกปี 2022 ที่กรุงปักกิ่ง อีกทั้งคว้าอันดับที่ 6 จากนั้นเธอตัดสินใจเลิกเล่นเมื่ออายุ 16 ปี ปัจจุบันในวัย 20 ปี เธอกลับมาลงสนามอีกครั้ง
สำหรับนักกีฬาขวัญใจมวลชนคนนี้ไม่ได้มีแค่ฝีมือที่หาจับต้องยาก แต่สไตล์การแต่งตัวก็เป็นเอกลักษณ์ เธอทำสีผมวงแหวนสีบลอนด์ด้วยตัวเองเป็นประจำตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา หลิวให้สัมภาษณ์กับ NBC New York ว่า “ฉันทำแบบนี้ทุกปี ฉันเพิ่มแถบสีเข้าไปและมันจะอยู่แบบนี้ไปหนึ่งปี พอถึงช่วงฤดูหนาวปีถัดไป หรือปลายเดือนธันวาคม ฉันก็ทำวงแหวนเพิ่มอีกวง ฉันทำวงนี้ตอนปลายปี 2023 จากนั้นก็ทำอีกวงในปี 2024 และ 2025”
ก่อนลุยโอลิมปิก 2026 อลิซา หลิว ให้ เคลซีย์ มิลเลอร์ ช่างทำผมจากเมืองเซนต์หลุยส์ ช่วยปรับลุคและทำให้สีบลอนด์กับสีน้ำตาลตัดกันชัดเจนยิ่งขึ้น มิลเลอร์เผยว่าใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมง พร้อมให้สัมภาษณ์กับ Allure ว่าเส้นผมคือตัวตนที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ เธอชอบที่สิ่งนี้เข้ามาอยู่ในวงการกีฬา เพราะความมั่นใจที่ได้มาช่วยทำให้หลิวเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้น
นอกจากผมวงแหวนแล้ว นักกีฬาสาวยังเจาะปากเป็นเอกลักษณ์ เมื่อเธอยิ้มบนลานน้ำแข็ง ผู้คนจะเห็นโลหะบริเวณเนื้อเยื่อบาง ๆ ที่เชื่อมระหว่างริมฝีปากบนกับเหงือก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการเจาะแบบ Smiley ซึ่งเธอลงมือเจาะด้วยตัวเอง จนกลายเป็นจุดเด่นในลุคสาวอัลเทอร์เนทีฟ
ขณะเดียวกัน ผู้ใช้งานเว็บไซต์ Reddit คนหนึ่งแสดงความเห็นว่า สไตล์ของอลิซา หลิว ช่วยเยียวยาเด็กในตัวที่โตมากับคำสั่งว่าต้องเป็นหงส์ที่สวยงาม วงการสเกตมักกำหนดให้นักกีฬาต้องสวย สง่างาม และไร้ที่ติ มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นนักกีฬารักในกีฬาและกล้าอวดรสนิยมแฟชั่นของตัวเอง
สำหรับการแข่งขันโอลิมปิก 2026 อลิซา หลิว ทำการแสดงสุดประทับใจในการแข่งขันประเภททีม เป็นการเปิดตัวในโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 เพื่อนร่วมทีมและแฟน ๆ ใน Milano Ice Skating Arena ส่งเสียงเชียร์ดังลั่นทันทีที่สาววัย 20 ปีปรากฏตัวในชุดไล่ระดับสีครีมและสีเทาหม่น
เธอเลือกใช้เพลง Promise ของ Laufey นักร้องแจ๊สป็อปเจ้าของรางวัลแกรมมี จากนั้นเจ้าตัวเคลื่อนไหวบนลานน้ำแข็งอย่างสง่างาม เธอทำท่าต้องใช้เทคนิคขั้นสูงสำเร็จหลายท่า รวมถึง Double axel, Triple Lutz และ Triple loop จนคว้าอันดับ 2 ในรอบนั้น แฟน ๆ เชื่อว่าการเลือกเพลงนี้สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกในการหวนคืนสู่วงการกีฬา
ก่อนหน้านี้หลิวเคยใช้เพลง Paparazzi และ Bad Romance ของเลดี้ กาก้า โดยที่เธอยังเข้าไปมีส่วนร่วมออกแบบชุดสเกต ร่วมกับ ลิซา แมคคินนอน ดีไซเนอร์ชุดฟิกเกอร์สเกตชื่อดัง ผู้สร้างสรรค์ชุดสำหรับการแข่งขันประเภททีมให้
หลิวให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Elle เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าชอบแฟชั่นมาก และชอบที่สามารถควบคุมสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ ตอนนี้เธอเลือกชุดซ้อมเองได้แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอทำไม่ได้ในอดีต
นักฟิกเกอร์สเกตสาวช่วยพาทีมชาติสหรัฐฯ คว้าเหรียญทองในการแข่งขันประเภททีมหญิง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ จากนั้นเธอลงแข่งขันอีกครั้งในวันอังคารในรายการหญิงเดี่ยวแสดงประกอบเพลง Promise ของ Laufey เธอทำคะแนนได้สูงสุดในชีวิตที่ 76.59 คะแนน
เธอให้สัมภาษณ์กับ NBC หลังจบการแสดงในวันอังคารว่ามีมั่นใจในตัวเองมาก ต่อให้ทำพลาดและล้มลงก็ไม่เป็นไร เธอยอมรับผลที่ออกมาได้เสมอ ตราบใดที่ได้ลงไปแข่งก็ไม่มีอะไรต้องเสีย
อย่างไรก็ดี เธอเปล่งประกายแบบสุด ๆ ในการแข่งขันฟิกเกอร์สเกตหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันพฤหัสบดี ทำการแสดงประกอบเพลง MacArthur Park Suite ของ ดอนนา ซัมเมอร์ คว้าอันดับ 1 ด้วยคะแนนรวม 226.79 คะแนน ชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้ทำให้หลิวกลายเป็นผู้หญิงอเมริกันคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกประเภทบุคคลในกีฬารายการนี้ นับตั้งแต่ ซาราห์ ฮิวจ์ส เคยทำไว้ในปี 2002 ซึ่งเป็นเวลา 3 ปีก่อนที่หลิวจะเกิด
นอกจากนี้ อลิซา หลิว ยังเคยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสหรัฐฯ และย้ำถึงความจำเป็นในการยอมรับความผิดพลาดของรัฐบาลก่อนถึงการแข่งขันโอลิมปิก 2026 ตนให้สัมภาษณ์กับ ABC เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่า เธอไปร่วมการประท้วงหลายครั้ง เพราะมาจากครอบครัวผู้อพยพ คิดว่าผู้อพยพสมควรได้รับสิทธิ และมองว่าการริดรอนสิทธิเป็นเรื่องไร้สาระ โดยเฉพาะในอเมริกา
