“ภูมิใจไทย” เบรกข่าวปิดซองแบ่งเค้ก จับตา “กล้าธรรม” มติโหวตนายกวันนี้
ภูมิใจไทย เบรกข่าวปิดซองแบ่งเค้ก น้ำเงิน-เขียว-แดง จับตาที่ประชุมพรรคกล้าธรรม มติโหวตนายกวันนี้ ขณะที่ทางกล้าธรรมเผยยังไม่ได้มีการพูดคุย
จากที่มีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่าปิดซอง น้ำเงินร่วม เขียวและแดง โดยได้มีการนัดหารือกันที่สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ย่านบางเขน ข้างที่ทำการพรรคภูมิใจไทย สรุปกระทรวงว่า พรรคกล้าธรรม จะได้ 3 กระทรวงคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงานนั้น
ล่าสุดแหล่งข่าวระดับสูงของพรรคภูมิใจไทย ออกมาเปิดเผยถึงกระแสข่าวลือดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริง พร้อมเปิดเผยดีลใหม่ “โหวตก่อนคุยทีหลัง” ยึดตัวเลข สส. เป็นตัวตั้งต้นเก้าอี้รัฐมนตรี พร้อมจับตาที่ประชุมพรรคกล้าธรรมวันนี้ (19 ก.พ. 69) ถึงเรื่องเคาะมติทิศทางโหวตนายกฯ
ขณะที่ แหล่งข่าวจากพรรคกล้าธรรม ยืนยันว่า ตั้งแต่หลังเลือกตั้ง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ยังไม่ได้พูดคุยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแกนนำคนอื่นของพรรคเลย
