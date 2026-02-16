“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”
เท้ง ณัฐพงษ์ ไม่ติดขัด หากจำเป็นต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ พรรคกล้าธรรม ขอแค่ช่วยกันตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็งก็พอแล้ว
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่า พรรคภูมิใจไทย กับ พรรคกล้าธรรม อาจจะไม่ร่วมรัฐบาลกัน ทำให้พรรคกล้าธรรมกลายเป็นฝ่ายค้าน และต้องทำงานร่วมกับพรรคประชาชนนั้น
เท้ง ณัฐพงษ์ กล่าวว่า หากต้องร่วมงานกัน ไม่น่าติดขัดอะไร เพราะคนที่เป็นฝ่ายค้านคือคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล และที่ผ่านมาในอดีตพรรคฝ่ายค้านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพอยู่แล้ว เพราะเรามีกลไกในสภา เช่น กลไกวิปฝ่ายค้านในการทำงานร่วมกัน
เพราะฉะนั้นการที่พรรคใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพรรคกล้าธรรมหรือพรรคอื่น ๆ มาทำงานในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแสดงจุดยืนว่ามีจุดยืนที่เหมือนหรือแตกต่างกับพรรคประชาชน แต่ขอแค่ทุกคนมาทำหน้าที่ของฝ่ายค้านคือตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มแข็งแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว
ทั้งนี้ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล หลังมีกระแสข่าวว่า จะไม่เชิญพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล ว่า เราได้แสดงเจตจำนงไปตั้งแต่ต้นว่า จะคุยกับทุกพรรคตามลำดับ แล้วแต่ว่าใครที่แสดงเจตจำนงว่า จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ยังไม่มีการประสานงานมาจากพรรคกล้าธรรม
