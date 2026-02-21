ข่าว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “นายกองเอก” ให้ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกาา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นกรณีพิเศษ ความว่า
“มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้นยศ นายกองเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ว่าที่นายกองเอก ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เนื่องจากขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กิจการกองอาสารักษาดินแดน ในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2567”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ซาบีดา” ยืนยันจัดลอยกระทงได้ หลีกเลี่ยงงานรื่นเริง คุมโทนแสงสีเสียง
- น่ากลัวมาก LED ยักษ์ ล้มทับ ‘ซาบีดา’ สส.ต้องตา เจ็บหนัก เสียงกรี๊ดดังลั่น
- ซาบีดา ลงใต้ฝ่าน้ำท่วม ช่วยผู้ประสบภัย มอบถุงยังชีพ อนุทิน ลุยต่อพรุ่งนี้
- ทรัพย์สิน ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย งาช้าง 4 กิ่ง รวย 234 ล้าน
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
