ค่ายปราจีนฉาว! พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 10:02 น.
60
พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาแจ้งความ-สั่งสอบวินัย

ค่ายปราจีนฉาว! พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ฃลหตุกลับเข้าค่ายทหารช้า ล่าสุด ทบ.โพสต์แจง พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอกผู้กระทำแล้ว

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (20 ก.พ. 69) เฟซบุ๊ก น้ำ นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้สมัคร สส.ชลบุรี เขต 10 พรรคก้าวไกล โพสต์ภาพบางส่วนจากการแคปหน้าจอคลิปเหตุการณ์การของ พลทหารถูกสั่งให้มุดตัวลงไปในบ่อเกรอะ หรือบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล ทั้งยังถูกตีด้วยไม้ช่วงกลางหลัง โดยสาเหตุที่พลทหารถูกกระทำแบบนี้เนื่องจากกลับเข้าค่ายช้ากว่ากำหนด

“พิกัด : ทบ. ค่ายทหาร ใน จ.ปราจีนบุรี มีคลิปแจ้งจากเหตุการณ์ทำโทษพลทหาร ที่กลับเข้ามาในค่ายทหารช้ากว่าเวลาที่กำหนด ทำให้มีการลงโทษพลทหาร 2 นายจากในภาพ โดยการให้ มุดตัวลงไปในบ่อเกรอะถังบำบัดอุจจาระ มุดถึงลำคอขึ้นมาก็ตีด้วยไม้ตรงกลางหลัง มี 2 คลิป ที่เพิ่งโพสต์ไป

เนื่องจากในคลิป ไม่ได้เบลอหน้า ทั้งนายทหาร ที่ทำโทษพลทหาร และ ตัวพลทหารเอง ทางคนที่ทำโทษทหารติดต่อมาเมื่อสักครู่ ขอให้ช่วยลบคลิป เพราะ เห็นใบหน้าเขาชัดเจน เลยลบคลิปให้ไปก่อน เพราะเดียวหาว่า ทำผิด พรบ คอมพิวเตอร์ สอบถามรายละเอียดไป เขายังไม่พร้อมตอบ ขอแจ้งรายละเอียดตอนเย็น ๆ

จุดประสงค์หลัก ที่โพสต์คลิป คือ

1) อยากให้ มีผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าทำไมมีเหตุการณ์ทำโทษ นอกเหนือ จาก พรบ วินัย ทหารที่กำหนดไว้

2) อยากให้ค่ายทหารทุกค่าย ได้รับรู้ว่า การกระทำนี้ เป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ และ ลงโทษเกิน พรบ วินัยทหาร ไม่ควรทำแบบนี้ในทุกหน่วย ทุกค่ายทหาร ขอให้รับรู้พร้อมกันด้วย

3) ถ้าพลทหารทำผิดกลับมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ก็ถือว่าทำผิดกฎระเบียบ ก็ต้องมีการลงโทษตาม ระเบียบ พรบ วินัยทหาร 5 ทัณฑ์ 1. ภาคทัณฑ์ 2. ทัณฑกรรม 3. กัก 4. ขัง และ 5. จำขัง ไม่ใช่มาใช้ใช้ความรุนแรงและ มุดน้ำสกปรกเสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียและอาจป่วยเรื้อรังได้

4) เคยมีเคสพลทหารลงบ่อเกรอะแบบนี้ หน่วยหนึ่งทางภาคใต้พอขึ้นมาหลังจากนั้นก็ป่วยไม่สบายเป็นแผล มีตุ่ม น้ำหนอง ที่ขา และ ที่หัว เท้า ข้อต่อ แผลติดเชื้อเรื้อรัง รักษาไม่หาย จนถึงปัจจุบัน

ขอให้ทีมโฆษก ทบ. ช่วยตรวจสอบ และ รายงานผลด้วย ขอบคุณค่ะ”

พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก-1 พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก

ล่าสุดเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีฉาวดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า

“กองทัพบกโดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ นำกำลังพลผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญา กับกำลังพลชั้นยศนายสิบ กรณีที่ไปขู่บังคับให้ กำลังพลทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นผู้เสียหาย กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม

ตามที่ปรากฏข่าวมีกำลังพลชั้นยศ สิบเอก ไปขู่บังคับให้กำลังพลชั้นยศพลทหาร กระทำการบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เหตุเกิดภายในหน่วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จ.ปราจีนบุรี นั้น

ทางหน่วยฯ ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นเรื่องจริง ซึ่งกำลังพลดังกล่าวคือ สิบเอก ณัฐกุล ภักดี โดยหลังเกิดเหตุ​หน่วยต้นสังกัด ได้นำกำลังพลผู้เสียหาย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อกล่าวโทษและต้องการให้มีการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ทางหน่วยได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อเอาผิดในทางวินัยทันที

ปัจจุบันหน่วยต้นสังกัดได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดไว้แล้ว เพื่อเตรียมนำตัวไปเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนกฎหมาย และตามระเบียบทางราชการ ยืนยันจะสนับสนุนให้มีการลงโทษทางวินัย และมีการดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด”

พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก-5
ภาพจาก : FB ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team
พลทหาร ถูกสั่งมุดบ่อเกรอะ-ใช้ไม้ตีกลางหลัง ทบ.พาเหยื่อแจ้งความ-สั่งสอบวินัยสิบเอก-6
ภาพจาก : FB ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team

