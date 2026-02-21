ข่าว

ไขปม “ผู้ก่อตั้ง ASOS” ดิ่งคอนโดหรูพัทยาดับ พบเอกสารฟ้องร้องคาพวงมาลัย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 10:54 น.
ตำรวจพัทยาเผยสาเหตุ เควนติน กริฟฟิธส์ ผู้ก่อตั้ง ASOS
แฟ้มภาพ

ช็อกวงการแฟชั่นโลก! เควนติน กริฟฟิธส์ มหาเศรษฐีชาวอังกฤษผู้ร่วมก่อตั้ง “ASOS” ตัดสินใจจบชีวิตดิ่งชั้น 17 คอนโดหรูเมืองพัทยา พบห้องล็อกแน่นหนาจากด้านใน ไร้ร่องรอยต่อสู้ เจอหลักฐานคดีความค้างคา ข้อพิพาทกับอดีตเมียชาวไทยเป็นเหตุสลด

กลายเป็นข่าวเศร้าที่ถูกพาดหัวไปทั่วโลกสำหรับกรณีการเสียชีวิตของ นายเควนติน จอห์น กริฟฟิธส์ (Quentin John Griffiths) วัย 58 ปี นักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นออนไลน์อย่าง เอโซเอส (ASOS) หลังพบร่างนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณพื้นข้างอาคาร จากการพลัดตกคอนโดมิเนียมหรูจากชั้นที่ 17 ในซอยเกษตรสิน 7 (บนเขาพระตำหนัก) เมืองพัทยา เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา

พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา กล่าวถึงความคืบหน้าว่า จากการตรวจสอบห้องพักเอส 303 บนชั้น 17 ของผู้ตายพบประตูห้องถูกล็อกแบบดับเบิ้ลล็อกซึ่งเป็นกลไกที่ทำได้จากภายในห้องเท่านั้น อีกทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันชัดเจน นายเควนตินเดินเข้าห้องพักไปเพียงลำพังและไม่มีบุคคลใดเข้า-ออกห้องอีกเลยจนกระทั่งเกิดเหตุ

สภาพภายในห้องพักไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นทรัพย์สิน แต่พบร่องรอยการดื่มสุราและมีเก้าอี้วางอยู่บริเวณระเบียง สอดคล้องกับพฤติการณ์ที่คาดว่าเป็นการ “กระโดดลงมาเอง!

ภาพ @Thairath

จุดสำคัญที่ตำรวจให้น้ำหนักว่า เป็นชนวนเหตุคือหลักฐานที่พบภายในรถยนต์ส่วนตัวของผู้ตาย หมายเลขทะเบียน ฉก 9720 ชลบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจพบ “เอกสารคำฟ้อง” ที่นายเควนตินตกเป็นจำเลยถูกฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดพัทยา รวมถึงข้อมูลที่ระบุว่าเจ้าตัวมีข้อพิพาททางกฎหมายกับอดีตภรรยาชาวไทยหลังจากเลิกรากันไป ซึ่งคดียังคงอยู่ในชั้นศาล

ประวัตินายเควนติน เป็นบุคคลสำคัญในวงการค้าปลีกโลก ร่วมก่อตั้งเอโซเอส (ASOS) ในปี 2000 ก่อนจะทำเงินมหาศาลกว่า 15 ล้านปอนด์ (ประมาณ 600 ล้านบาท) จากการขายหุ้นในปี 2553 และเลือกเดินทางมาใช้ชีวิตในประเทศไทยพร้อมทำธุรกิจตั้งแต่อีกหลายปีก่อนหน้า กระทั่งมาเกิดเหตุสลดท่ามกลางมรสุมคดีความในช่วงบั้นปลายชีวิต.

ตำรวจชี้ว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าของหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS ในประเทศไทย
ภาพ @Thairath
กริฟฟิธส์ ผู้ร่วมก่อตั้ง ASOS ถูกพบเสียชีวิตในคอนโดที่พัทยา
แฟ้มภาพ
เจ้าหน้าที่พัทยาพบเอกสารทางศาลในรถยนต์ของเควนติน กริฟฟิธส์ อดีตผู้บริหาร ASOS ผู้ล่วงลับ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

