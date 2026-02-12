แฟนสาวไม่ให้อภัย นักกีฬานอร์เวย์ ขอโทษว่านอกใจ หลังคว้าเหรียญโอลิมปิก
แฟนสาวไม่ให้อภัย นักกีฬานอร์เวย์ ขอโทษว่านอกใจ หลังคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกฤดูหนาว โดยเฉพาะการที่เอาเรื่องส่วนตัวมาประกาศต่อคนทั่วโลก
จากกรณีที่นาย สตูลา โฮล์ม แล็กรายด์ นักกีฬาไบแอธลอน ได้สารภาพกับแฟนสาวว่าเขานอกใจเธอ หลังจากที่เขาเพิ่งคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวให้กับประเทศนอร์เวย์มาได้
โดยนักกีฬาหนุ่มวัย 28 ปี กล่าวว่า เขานอกใจแฟนสาว 3 เดือนที่แล้ว และนี่เป็นความผิดที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต โดยเขาต่อว่าเขาชนะเหรียญทองในชีวิต และหลายคนอาจจะมองเรื่องนี้ออกไป แต่ในใจเขามีแค่เธอเท่านั้น จนกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว เดอะการ์เดียน ได้อัปเดตความคืบหน้าถึงประเด็นดังกล่าวว่าแฟนสาวของนักกีฬาคนดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น โดยกล่าวว่า สิ่งที่อดีตแฟนหนุ่มของเธอทำนั้นมันยากที่จะให้อภัย โดยเฉพาะการที่นายแล็กรายด์ประกาศถึงเรื่องนี้ต่อคนทั่วโลก พร้อมกล่าวว่าพวกเขาได้คุยกันแล้ว และฝ่ายชายรู้ดีว่าเธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้
พร้อมกล่าวว่าเธอขอบคุณเพื่อนๆและครอบครัวของเธอ รวมถึงคนแปลกหน้าที่สนับสนุนเธอ แม้ว่าจะไม่รู้ก็ตามว่าเธอเป็นใคร
ทั้งนี้นาย สตูลา โฮล์ม แล็กรายด์ โดนวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่เขาเลือกจะประกาศเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณชน ภายหลังจากที่เขาเพิ่งคว้าเหรียญทองแดง โดยชาวเน็ตจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นการแย่งซีนผู้ชนะเหรียญทองและเหรียญเงิน ซึ่งนายแล็กรายด์ ได้ขอโทษเพื่อนนักกีฬาในเวลาต่อมา และขอโทษอดีตแฟนสาวของเขาที่ทำให้เธอต้องลำบากใจ
