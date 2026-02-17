สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งหนังสือถึง กกต. จี้ชี้แจงปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งหนังสือถึง กกต. จี้ชี้แจงปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน ก่อนวินิจฉัยจะส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงาน กกต. ขอให้มีการชี้แจงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่ กกต.พิมพ์ Barcode และ QR Code บนบัตรเลือกตั้ง อาจทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จนรู้ได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด หรือ พรรคการเมืองใด เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 96 หรือไม่ โดยกำหนดให้สำนักงาน กกต.ชี้แจงกลับมายังผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน 7 วัน
สำหรับข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ณ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.รวม 12 คำร้อง โดยในจำนวนนี้ มีคำร้องที่ยื่นขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีพิมพ์ Barcodeและ QR Code บนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือแจ้งให้ กกต.ชี้แจง มาจาก 3 คำร้อง คือ คำร้องของนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ,นายทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร นักธุรกิจและนักวิชาการอิสระ และคำร้องจากตัวแทนประชาชนที่ขอสงวนชื่อ
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนของผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากได้รับหนังสือชี้แจงจากสำนักงาน กกต.แล้ว ก็จะทำการพิจารณา หากที่ประชุมเห็นว่าคำร้องมีมูลเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญก็จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากเห็นว่าไม่มีมูลก็จะสั่งยุติเรื่อง
ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปฎิบัคืหน้าที่ในปัจจุบันมี 2 คน คือ นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และพล.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินอีก 1 คน
ทั้งนี้เพจเฟซบุ๊กของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้แชร์ข่าวดังกล่าวจากเพจเฟซบุ๊กของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดังด้วย
