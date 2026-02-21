ห้างดังเพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุปิดตำนานที่สร้างมา 33 ปี

เศรษฐกิจ

เผยแพร่: 21 ก.พ. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 21 ก.พ. 2569 09:27 น.
ปิดตำนาน 33 ปี “ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นท์โตร์ เพชรบุรี” ห้างดังประจำจ.เพชรบุรี ประกาศให้บริการถึง 10 พ.ค. 69 เผยสาเหตุหมดสัญญา-ไร้คนสืบทอด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานจากหน้าเฟซบุ๊ก ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี ออกมาประกาศปิดกิจการถาวรในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่จะถึงนี้ โดยให้เหตุในการปิดตำนาน 33 ปีครั้งนี้ว่า หมดสัญญาเช่าพื้นที่ และไม่มีผู้สืบทอดกิจการ

“เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ห้างสหไทย (เพชรบุรี) เริ่มเปิดกิจการเป็นห้างสรรพสินค้า เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2536 ตลอดระยะเวลาเกือบ 33 ปี ที่ห้างสหไทย เปิดให้บริการแก่ชาวเพชรบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียง ห้างสหไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง แต่ในปี 2569 นี้ ห้างสหไทย(เพชรบุรี) ครบสัญญาเช่าพื้นที่กับทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีประกอบกับห้างสหไทยไม่มีผู้สืบทอดกิจการ จึงมีความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญากับทางเทศบาล ห้างสหไทยเพชรบุรจึงขอยุดิการให้บริการโดยจะปิดกิจการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2569

ผู้บริหารห้างสหไทยขอกราบขอบพระคุณลูกค้าชาวเพชรบุรีและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และผู้บริหารขอขอบคุณพนักงานห้างสหไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือช่วยกันทำงาน เพื่อให้การบริการลูกค้าอย่างดีที่สุf

อย่างไรก็ตาม พวกเราชาวสหไทยจะยังคงเปิดให้บริการลูกค้าทุกท่านตามปกติจนถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 และเพื่อเป็นการตอบแทนพี่น้องชาวเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทางห้างสหไทยจะจัดรายการลดราคาล้างสต็อก พร้อมโปรโมชั่นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษและของสมนาคุณมากมาย เริ่มตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป”

ภาพจาก : FB ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี

สำหรับ ห้างสหไทย (เพชรบุรี) ถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรก” ในจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นรูปแบบ “ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์” เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่บนถนนรอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ใจกลางย่านธุรกิจที่สำคัญมาก ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี

ในช่วงปี 36 ถือเป็นยุครุ่งเรื่องที่ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นได้รับความนิยมอย่างมาก และเฟื่องฟูมากในขณะนั้น ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี มีเอกลักษณ์คือ เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สร้างมาด้วยคนไทย และคนในท้องถิ่นแท้ ๆ ไม่มีส่วนกลาง หรือคนกลางธุรกิจจากกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศแต่อย่างใด ทำให้ห้างฯ แห่งนี้มีความผูกพันกับคนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างมากตลอด 33 ปีที่เปิดให้บริการมา

กระทั่งมีการประกาศปิดกิจการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ถือเป็นการปิดตำนานห้างดังคู่คนในพื้นที่ตลอด 33 ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความเสียดาย เสียใจ และใจหายของลูกค้าเก่า ๆ ที่เคยใช้บริการห้างแห่งนี้

ภาพจาก : FB เคลิ้มพาเที่ยว เพชรบุรี
ภาพจาก : FB เคลิ้มพาเที่ยว เพชรบุรี

อ้างอิงจาก : FB ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์ เพชรบุรี

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

